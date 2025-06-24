«У нас такая договоренность с мужем»: Лиза Моряк раскрыла, как выбирает имя дочкам

29-летняя актриса Лиза Моряк рассказала, как выбирала имя дочерям. Жена режиссера Сарика Андреасяна поделилась подробностями на премии «Мама года 2025». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Если у нас рождаются девочки, мы их называем с корнем лиз. Поэтому Элизабет, Шарлиз. У обеих дочерей есть этот корень. У нас такая договоренность с мужем. Пока я буду рожать дочерей, у нас будут лизы», - сказала Моряк.

Также она объяснила, что выходит на работу из-за дедлайнов, таймингов и договоров. Актриса готова приехать на работу даже с малышом и будет кормить ребенка в вагончике.

«Это такой образ жизни, такая профессия», - поделилась Моряк.

Жена Андреасяна любит играть с детьми. Она признается: бытовые задачи даются сложнее.

«Мне сложно готовить, убирать, стирать. Я творческая мама, и мне комфортно играть с ребенком. Я мама, которая может несколько часов играть с ребенком. Мне кажется, в этом моя сильная сторона», - размышляла Моряк.