Опубликовано 16 июля 2025, 13:301 мин.
«У нас очень теплые, дружеские отношения»: Виолетта Чиковани высказалась о поцеловавшем ее Николае Баскове
Виолетта Чиковани заявила, что воспринимает Баскова как артиста с доброй душой.
© Предоставлено Виолеттой Чиковани
Блогер Виолетта Чиковани рассказала о певце Николае Баскове, который в 2023 году снялся в ее клипе, а потом поцеловал грудь на дне рождения подруги. Знаменитость призналась, что у нее сохранились дружеские отношения с артистом.
Мнение Виолетты узнал сайт «Страсти».
«С Николаем Басковым у нас очень тёплые, дружеские отношения. Скажу откровенно, я воспринимаю его как артиста с очень доброй душой, который всегда поможет тебе советом. Он нашел время, приехал ко мне на съемку бесплатно, просто из-за взаимной симпатии. Он потрясающий!» - сказала Чиковани.
Она перечислила три любимых артиста, помимо Баскова, это Дима Билан и Севиль.
Полное интервью с Виолеттой читайте на сайте «Страсти».