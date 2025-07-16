«У нас очень теплые, дружеские отношения»: Виолетта Чиковани высказалась о поцеловавшем ее Николае Баскове

Блогер Виолетта Чиковани рассказала о певце Николае Баскове, который в 2023 году снялся в ее клипе, а потом поцеловал грудь на дне рождения подруги. Знаменитость призналась, что у нее сохранились дружеские отношения с артистом.

Мнение Виолетты узнал сайт «Страсти».

«С Николаем Басковым у нас очень тёплые, дружеские отношения. Скажу откровенно, я воспринимаю его как артиста с очень доброй душой, который всегда поможет тебе советом. Он нашел время, приехал ко мне на съемку бесплатно, просто из-за взаимной симпатии. Он потрясающий!» - сказала Чиковани.

Она перечислила три любимых артиста, помимо Баскова, это Дима Билан и Севиль.

Полное интервью с Виолеттой читайте на сайте «Страсти».