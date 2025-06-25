«У нас с Лёшей была очень большая любовь»: общается ли Светлана Зейналова с бывшим мужем

Телеведущая Светлана Зейналова в интервью сайту «Страсти» рассказала, поддерживает ли отношения с отцами своих детей. Звезда программы «Доброе утро» призналась, что общается с отцом старшей наследницы Александры, Алексеем Глазатовым и осталась с ним в дружеских отношениях.

«У нас с Лёшей (бывший муж Алексей Глазатов, – прим. ред.) была очень большая любовь. И мы остались хорошими друзьями. Он продолжает нам помогать – совсем недавно три часа собирал тумбочку, сам лично всё скрутил, а потом обливался потом. Большой молодец!» – поделилась женщина.

Знаменитость убеждена, что каждый из родителей должен иметь мудрость и сохранить общение ради ребенка. Ведь он в этом нуждается.

«В наших отношениях были разные периоды, но сейчас мы нашли баланс – ради нашей дочки. Для нее это крайне важно: у нее есть отец, который ее искренне любит. И этому тоже нужно учиться – любить своего ребенка правильно. Принимать его таким, какой он есть. Не пытаться изменить, не указывать на недостатки, не требовать невозможного. А видеть его потенциал и помогать раскрыть то, что в нем заложено», – считает Светлана.

Полное интервью со Светланой Зейналовой о ее детстве, карьере на ТВ и конкуренции с сестрой Ирадой Зейналовой можно прочитать здесь.