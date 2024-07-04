«У нас пытаются узнать хоть что-то»: братья из группы TESTOSTERON признались, почему не говорят о личной жизни

Участники группы TESTOSTERON при попытке узнать подробности личной жизни рассказали, что в медийном пространстве говорят исключительно про творчество. Братья Андрей и Валери Бирбичадзе заявили, что получили консервативное грузинское воспитание, которое предусматривает защиту семьи от любых вмешательств. Об этом сообщает сайт «Страсти».

«Очень много раз у нас пытаются узнать хоть что-то о личной жизни, но всегда отвечаем одно: "Счастье любит тишину". Мы считаем себя самодостаточными артистами в своем творчестве, нам незачем выворачивать личную жизнь наизнанку и хайповать на этом. Поэтому в медийном пространстве мы говорим исключительно про творчество. Плюс у нас консервативное грузинское воспитание, семья должна быть за каменной стеной и защищена от любых вмешательств извне», - рассказали участники группы в интервью «Страстям».

На вопрос, были ли у них отношения с фанатками, исполнители говорят: «Романов с поклонницами никогда не было и быть не может. Мы очень четко разграничивает личную жизнь и работу и не стали бы начинать роман с поклонницами».

Мы поинтересовались, какой самый безумный поступок совершали фанатки. На это Андрей и Валери ответили, что «много чего было».

«В годы соцсетей, конечно, иногда прилетают какие-то странные сообщения, от которых порой удивляемся», - отметили музыканты.

Подробнее о карьере группы TESTOSTERON, гонорарах, самых громких хитах, а также сложной ситуации, из-за которой артисты на время пропадали со сцены, читайте в нашем интервью.