«У нас грузинское воспитание»: группа TESTOSTERON о том, почему не ходит на светские тусовки и молчит о личной жизни
© Фото предоставлено группой TESTOSTERON
10 лет назад два брата Андрей и Валери Бирбичадзе создали группу TESTOSTERON. Они ни разу не замечены в скандалах и являются редкими гостями на светских мероприятиях. За все время существования коллектива было разное: так случилось, что однажды им пришлось на время уйти в тень. Но сложности позади, и сейчас у TESTOSTERON новая волна популярности. Их последний хит «Стала женой невеста» вошел в топ-50 самых ротируемых радиостанциями треков СНГ. Сайт «Страсти» пообщался с участниками коллектива и узнал о гонорарах, личной жизни, любимых хитах и мечтах исполнителей.
В этом году вы отмечаете 10-летие с момента основания коллектива. Если вернуться назад, как возникла идея назвать группу TESTOSTERON? Какой смысл вкладывали в название? Кто придумал образы?
Да, в этом году празднуем 10-летие группы. На самом деле, так быстро прошло время и столько всего было сделано.
По поводу названия - решили оставить этот вариант, чтобы подчеркнуть свою мужскую харизму и мужественность. В то время нам казалось, что в шоу-бизнесе этого было мало, именно настоящих мужских коллективов. Поэтому остановились на данном варианте и не жалеем.
А про образы - в самом начале мы просто искали себя, думали, как будем выглядеть и как себя позиционировать. И все как-то само пришло.
Ваш коллектив – это два брата Андрей и Валери Бирбичадзе. Какие плюсы и минусы работать с родными рука об руку? Спорите по поводу музыки/репертуара/как поступить или обычно единодушны?
Без ссор и споров не может существовать ни один коллектив, мы не исключение. Бывает, что возникают споры насчет музыкального материала, но все они решаются одним простым правилом: пока не получим лучший результат, который устроит обоих, мы не выпускаем песню.
Нам кажется, что и в обычных коллективах могут возникать недопонимания, не только в семейных. Но мы, действительно, родные братья, и нам круто работать друг с другом.
Расскажите ваш путь в шоу-бизнес. Как всё получилось? Была цель попасть на большую сцену, кто-то помогал? Что было самое сложное?
Мы считаем себя амбициозными мужчинами и изначально хотели стать большими артистами. Цель была, и проделано очень много работы для того, чтобы прийти к результату, который есть сегодня.
Написали хит, он понравился радиостанциям и слушателям. И мы проснулись счастливые от того, что наша музыка нравится такому большому количеству людей и работа была проделана не зря.
Главное не останавливаться на одном хите, а продолжать писать материал, как мы и поступили, и до сих пор очень хорошо и уверенно себя чувствуем.
Назовите три песни из своего репертуара, которые считаете абсолютными хитами. Как при выборе песни понять, что она «зайдет»?
Никакого рецепта хита, на наш взгляд, не существует. Конечно, если у вас есть неограниченные финансовые возможности, то можно проплатить всевозможные поддержки, рекламу, и даже самая средняя работа станет популярной. Если мы говорим о хорошей музыке, то она всегда найдет своего слушателя, мы всегда в это верили.
А насчет топа, то мы бы составили его следующим образом:
- «Это не женщина»
- «Карамель»
- «Стала женой невеста» (но песня еще набирает обороты, поэтому, вполне возможно, что переместится на 1 или 2 строчки, нам бы этого очень хотелось).
У вас были романы с поклонницами? Вспомните самый безбашенный поступок фанаток.
Романов с поклонницами никогда не было и быть не может. Мы очень четко разграничиваем личную жизнь и работу и не стали бы начинать роман с поклонницами. А про безбашенные поступки - много чего было. Но в годы соцсетей, конечно, иногда прилетают какие-то странные сообщения, от которых порой удивляемся.
Наверное, путь любой группы – это спады и подъемы. За 10 лет какие были трудности, непростые периоды, оказывались на грани распада?
На грани распада мы никогда не находились. Что бы ни происходило, в каких бы ситуациях мы ни находились, никогда мыслей о завершении карьеры ни у кого из нас не было.
Самое главное - мы всегда продолжали работать и создавать новые песни. За все время выпустили более 70 треков, из них около 20 радийных.
Если посмотреть, у группы TESTOSTERON сначала были слава, успех, потом вы на время ушли в тень. С чем связано? Решили отдохнуть или стали заложниками одной песни?
Мы считаем, что не были заложниками одной песни, всегда выпускали новый музыкальный материал, который находил отклик у нашей аудитории. Конечно, мы очень благодарны хиту «Это не женщина» и счастливы, что у нас есть эта песня. Но и другие наши треки активно крутятся на многих радиостанциях.
Единственное, почему мы на некоторое время чуть пропали из медийного инфополя - стали заложниками одной сложной ситуации, подробности рассказать не сможем, из-за этого были скованы во многих действиях. Но ситуация уже разрешилась, и мы готовы активно продолжать, последний наш трек показывает очень хорошие результаты.
Какие гонорары были 10 лет назад и сейчас? Выступления в клубах – это выгодно? Соглашаетесь на корпоративы?
На наш взгляд, нельзя сравнивать гонорары 10 лет назад и сейчас. Тогда мы были начинающими исполнителями, а сейчас, конечно, гонорар вырос. Примерно в 4 раза.
Соглашаемся и на выступления в клубах, и на корпоративах. Нам нравится быть частью какого-то праздника, разделить с нашими слушателями важную дату. Так что любой традиционный формат для выступления нами поддерживается.
Самая известная ваша песня - «Это не женщина, это беда», она является платиновым синглом, лауреатом премии «Золотой граммофон». Ваша аудитория – это женщины? Какие? Когда предлагали исполнить эту песню, не было сомнений? О ком думали, когда исполняли? Что для вас значит – женщина-беда?
Большинство нашей аудитории – это женщины разных возрастов и интересов. Главное, что их объединяет, - любовь к нашему творчеству, а мы этому очень рады.
Насчет песни и кому она была посвящена - конечно, всегда стараемся писать о чем-то своем, но тут, скорее, собирательный образ, наверное, у каждого человека была подобная ситуация, про которую мы поем.
Мы решили точно ее выпускать, не раздумывая, и результат себя оправдал.
Недавно вы выпустили свадебный хит «Стала женой невеста». Она была написана для друга и его невесты. Расскажите подробнее.
В целом вопрос уже содержит ответ. Но подробнее рассказать не сможем. Скажем одно – мы, действительно, написали этот трек для нашего очень близкого друга и его избранницы.
Искренне любим ребят, это одни из самых достойных людей, с которыми мы знакомы.
Нам кажется, что по самой песне видно, что она пропитана искренностью, теплотой и создана для самых близких людей. А люди чувствуют правду и настоящую историю, поэтому трек сейчас очень активно распространяется. Надеемся, что «Стала женой невеста» будет не только гимном совместной жизни наших друзей, но и гимном всех свадеб.
О своей личной жизни вы не говорите, может, раскроем нашим читателям некоторые детали?
Очень много раз у нас пытаются узнать хоть что-то о личной жизни, но всегда отвечаем одно: «Счастье любит тишину».
Мы считаем себя самодостаточными артистами в своем творчестве, нам незачем выворачивать личную жизнь наизнанку и хайповать на этом. Поэтому в медийном пространстве мы говорим исключительно про творчество.
Плюс у нас консервативное грузинское воспитание, семья должна быть за каменной стеной и защищена от любых вмешательств извне.
Кого из современных российских исполнителей слушаете, чья музыка нравится? Почему? С кем мечтаете спеть?
Нам нравится творчество многих артистов, мы же не только музыканты, но и слушатели.
Можем назвать несколько имен, которые очень нравятся и с кем бы хотели поработать: Мот, Гио Пика, Bahh Tee, Turken. У них крутой стиль, особая подача материала.
Случалось что-то запоминающееся на концерте?
Самое запоминающееся на каждом концерте — это эмоции, которые получают наши слушатели и мы. Когда нам подпевают, танцуют, наслаждаются. А мы заряжаемся этими эмоциями, что дает стимул продолжать дальше писать материал.
Вы редко ходите на светские мероприятия, не замечены в скандалах. Это принципиальная позиция?
Мы такие, какие есть, не любим скандалы, выяснять отношения в медийном пространстве. Нам это не нужно, хочется просто делать свою работу и радовать слушателей. А скандалы и интриги — это не наш формат.
Насчет мероприятий - да, мы не часто куда-то ходим, но причина этого в большой занятости. Как только появляется время, то, конечно, стараемся куда-то выходить на мероприятия.
Сегодня есть разные музыкальные шоу – «Голос», «Фабрика звезд». Как вы к ним относитесь? Пошли бы?
В качестве участников скорее уже нет, так как мы не начинающие артисты и двигаемся в своем направлении. Только если в качестве приглашенных гостей, поддержать конкурсантов, спеть с ними.
Чем еще занимаетесь в жизни, помимо музыки?
Музыка — это наша жизнь. Мы, действительно, практически все свое время уделяем написанию нового материала, выступлениям, съемкам. Поэтому занимаемся этим, и нам очень нравится.
Наш сайт называется «Страсти». А что для вас страсть?
Страсть — это, прежде всего, чувства. Отношения между тобой и женщиной, к которой ты испытываешь самые сильные и светлые чувства. Все просто. Желаем всем испытать такое же.