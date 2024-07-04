«У нас грузинское воспитание»: группа TESTOSTERON о том, почему не ходит на светские тусовки и молчит о личной жизни

10 лет назад два брата Андрей и Валери Бирбичадзе создали группу TESTOSTERON. Они ни разу не замечены в скандалах и являются редкими гостями на светских мероприятиях. За все время существования коллектива было разное: так случилось, что однажды им пришлось на время уйти в тень. Но сложности позади, и сейчас у TESTOSTERON новая волна популярности. Их последний хит «Стала женой невеста» вошел в топ-50 самых ротируемых радиостанциями треков СНГ. Сайт «Страсти» пообщался с участниками коллектива и узнал о гонорарах, личной жизни, любимых хитах и мечтах исполнителей.

В этом году вы отмечаете 10-летие с момента основания коллектива. Если вернуться назад, как возникла идея назвать группу TESTOSTERON? Какой смысл вкладывали в название? Кто придумал образы?

Да, в этом году празднуем 10-летие группы. На самом деле, так быстро прошло время и столько всего было сделано.

По поводу названия - решили оставить этот вариант, чтобы подчеркнуть свою мужскую харизму и мужественность. В то время нам казалось, что в шоу-бизнесе этого было мало, именно настоящих мужских коллективов. Поэтому остановились на данном варианте и не жалеем.

А про образы - в самом начале мы просто искали себя, думали, как будем выглядеть и как себя позиционировать. И все как-то само пришло.

Ваш коллектив – это два брата Андрей и Валери Бирбичадзе. Какие плюсы и минусы работать с родными рука об руку? Спорите по поводу музыки/репертуара/как поступить или обычно единодушны?

Без ссор и споров не может существовать ни один коллектив, мы не исключение. Бывает, что возникают споры насчет музыкального материала, но все они решаются одним простым правилом: пока не получим лучший результат, который устроит обоих, мы не выпускаем песню.

Нам кажется, что и в обычных коллективах могут возникать недопонимания, не только в семейных. Но мы, действительно, родные братья, и нам круто работать друг с другом.

Расскажите ваш путь в шоу-бизнес. Как всё получилось? Была цель попасть на большую сцену, кто-то помогал? Что было самое сложное?

Мы считаем себя амбициозными мужчинами и изначально хотели стать большими артистами. Цель была, и проделано очень много работы для того, чтобы прийти к результату, который есть сегодня.

Написали хит, он понравился радиостанциям и слушателям. И мы проснулись счастливые от того, что наша музыка нравится такому большому количеству людей и работа была проделана не зря.

Главное не останавливаться на одном хите, а продолжать писать материал, как мы и поступили, и до сих пор очень хорошо и уверенно себя чувствуем.

Назовите три песни из своего репертуара, которые считаете абсолютными хитами. Как при выборе песни понять, что она «зайдет»?

Никакого рецепта хита, на наш взгляд, не существует. Конечно, если у вас есть неограниченные финансовые возможности, то можно проплатить всевозможные поддержки, рекламу, и даже самая средняя работа станет популярной. Если мы говорим о хорошей музыке, то она всегда найдет своего слушателя, мы всегда в это верили.

А насчет топа, то мы бы составили его следующим образом:

«Это не женщина» «Карамель» «Стала женой невеста» (но песня еще набирает обороты, поэтому, вполне возможно, что переместится на 1 или 2 строчки, нам бы этого очень хотелось).

У вас были романы с поклонницами? Вспомните самый безбашенный поступок фанаток.

Романов с поклонницами никогда не было и быть не может. Мы очень четко разграничиваем личную жизнь и работу и не стали бы начинать роман с поклонницами. А про безбашенные поступки - много чего было. Но в годы соцсетей, конечно, иногда прилетают какие-то странные сообщения, от которых порой удивляемся.

Наверное, путь любой группы – это спады и подъемы. За 10 лет какие были трудности, непростые периоды, оказывались на грани распада?

На грани распада мы никогда не находились. Что бы ни происходило, в каких бы ситуациях мы ни находились, никогда мыслей о завершении карьеры ни у кого из нас не было.

Самое главное - мы всегда продолжали работать и создавать новые песни. За все время выпустили более 70 треков, из них около 20 радийных.

Если посмотреть, у группы TESTOSTERON сначала были слава, успех, потом вы на время ушли в тень. С чем связано? Решили отдохнуть или стали заложниками одной песни?

Мы считаем, что не были заложниками одной песни, всегда выпускали новый музыкальный материал, который находил отклик у нашей аудитории. Конечно, мы очень благодарны хиту «Это не женщина» и счастливы, что у нас есть эта песня. Но и другие наши треки активно крутятся на многих радиостанциях.

Единственное, почему мы на некоторое время чуть пропали из медийного инфополя - стали заложниками одной сложной ситуации, подробности рассказать не сможем, из-за этого были скованы во многих действиях. Но ситуация уже разрешилась, и мы готовы активно продолжать, последний наш трек показывает очень хорошие результаты.

Какие гонорары были 10 лет назад и сейчас? Выступления в клубах – это выгодно? Соглашаетесь на корпоративы?

На наш взгляд, нельзя сравнивать гонорары 10 лет назад и сейчас. Тогда мы были начинающими исполнителями, а сейчас, конечно, гонорар вырос. Примерно в 4 раза.

Соглашаемся и на выступления в клубах, и на корпоративах. Нам нравится быть частью какого-то праздника, разделить с нашими слушателями важную дату. Так что любой традиционный формат для выступления нами поддерживается.