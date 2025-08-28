«У нас просто разный стиль»: Дмитрий Журавлев высказался о хейте и сравнении с Егором Кридом

Экс-участник КВН Дмитрий Журавлев стал ведущим шоу «Прятки» на телеканале СТС вместо Егора Крида. На премьере проекта он высказался о возможном хейте и сравнениях с исполнителем хита «Если ты мне не любишь». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мне нужна конструктивная критика. Если она будет, я ко всему прислушаюсь. У нас просто разный стиль, не с чем сравнивать. Егор классный артист, я тоже. Я другим занимаюсь чуть-чуть, поэтому я не знаю, как тут сравнивать», - сказал Журавлев.

Он признался, что по условиям контракта не смотрел предыдущий сезон и ничего не может сказать о действиях Крида в роли ведущего.

«Это условие сработало в пользу проекта, потому что многие места, где прятались участники, они были похожи на первый сезон. Если бы я его смотрел, я бы всех быстро нашел. Но это было круто», - заверил Журавлев.

Дмитрий также признался, что сравнение с каким-нибудь крутым артистом его не обидит, а только польстит.

«Егор крутой», - заверил Журавлев.