Опубликовано 28 августа 2025, 20:39
2 мин.

«У нас просто разный стиль»: Дмитрий Журавлев высказался о хейте и сравнении с Егором Кридом

Дмитрий Журавлев заявил, что не боится хейта и сравнения с Егором Кридом.
© Starface.ru

Экс-участник КВН Дмитрий Журавлев стал ведущим шоу «Прятки» на телеканале СТС вместо Егора Крида. На премьере проекта он высказался о возможном хейте и сравнениях с исполнителем хита «Если ты мне не любишь». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мне нужна конструктивная критика. Если она будет, я ко всему прислушаюсь. У нас просто разный стиль, не с чем сравнивать. Егор классный артист, я тоже. Я другим занимаюсь чуть-чуть, поэтому я не знаю, как тут сравнивать», - сказал Журавлев.

Он признался, что по условиям контракта не смотрел предыдущий сезон и ничего не может сказать о действиях Крида в роли ведущего.

«Это условие сработало в пользу проекта, потому что многие места, где прятались участники, они были похожи на первый сезон. Если бы я его смотрел, я бы всех быстро нашел. Но это было круто», - заверил Журавлев.

Дмитрий также признался, что сравнение с каким-нибудь крутым артистом его не обидит, а только польстит.

«Егор крутой», - заверил Журавлев.

В шоу «Прятки» приняли участие футболист Артем Дзюба, певец Прохор Шаляпин, блогер Аня Покров, бывший зять экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу Алексей Столяров, актриса Эвелина Бледанс, певица Анна Седокова и другие звезды шоу-бизнеса. По сценарию, они должны спрятаться от ведущего Дмитрия Журавлева в самых неожиданных местах.

