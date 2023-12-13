«У нас был праздничный стол»: автор хита «Ода нашей любви» рассказал, как делал предложение возлюбленной

Певец Владимир Солдатов, автор и исполнитель хита «Ода нашей любви», с недавних пор наслаждается семейной жизнью с девушкой, с которой знаком уже на протяжении 13 лет. В беседе с сайтом «Страсти» артист рассказал, в какой момент решился сделать избраннице предложение.

По словам Владимира, он познакомился и начал общаться с Дарьей еще 13 лет назад. На пути создания отношений пришлось преодолеть немало трудностей, заявил артист. Теперь же девушка — самый близкий и родной человек певца. Кроме того, Дарья исполняет роль директора именитого супруга.

«Предложение я сделал очень традиционно. К нам в гости приехал ее папа. У нас был праздничный стол, и когда до меня дошла очередь говорить тост — я сделал предложение руки и сердца», — рассказал Солдатов.

Ранее автор хита «Ода нашей любви» Солдатов рассказал, почему ушел из группы «Банд'Эрос». По словам Владимира, участие в коллективе дало ему бесценный опыт.