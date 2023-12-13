«Недопонимания — это нормально»: автор хита «Ода нашей любви» рассказал, почему покинул группу «Банд'Эрос»

Певец Владимир Солдатов, автор и исполнитель хита «Ода нашей любви», после распада группы Т9 перешел в музыкальную группу «Банд'Эрос». Как исполнитель попал в коллектив и почему в итоге покинул его — он рассказал сайту «Страсти».

По словам Солдатова, после прекращения существования группы Т9 он недолго находился в свободном плавании. Уже спустя несколько месяцев ему пришло сообщение от знакомой, которая была в хороших отношениях с членами объединения «Банд'Эрос». От нее Владимир знал, что коллектив ищет нового участника и рассматривает его кандидатуру.

«Группа "Банд’Эрос" — это коллектив профессионалов. Группа до сих пор выступает на крупных мероприятиях, хиты до сих пор качают. Я рад, что попал в этот коллектив. Многому научился. Я почувствовал свой уровень именно в этой группе и понял, каким артистом хочу быт», — рассказал артист.

Однако впоследствии Солдатов покинул музыкальную группу. И конфликтные ситуации не послужили для этого поводом, так как, по мнению певца, «недопонимания — это нормально». Все дело в том, что у Владимира закончился контракт и он захотел начать сольную карьеру.

Ранее певец рассказал о краже «Золотого граммофона», который группа Т9 получила за «Оду нашей любви». Награда хранилась в музыкальной студии творческого коллектива.