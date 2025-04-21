«У многих аллергия»: Нина Останина высказалась об уроках в школах, которые посвящены бродячим животным

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала свое обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предлагает установить строгие требования к занятиям «Разговоры о важном», «Уроки доброты» и «Семьеведение», посвященным безнадзорным животным. По ее мнению, данные уроки должны проходить при участии специалистов — зоологов, кинологов и фелинологов. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий уточнила, что смысл обращения в том, что детей могут учить только профессионалы, но не любители.

В письме Кравцову сказано, что родители жалуются, будто уроки проводят сомнительным образом – так, жительница Якутии утверждает, что детей призывают кормить бездомных кошек и собак. В других школах на «Уроки доброты» приводили таких животных вместо того, чтобы привлекать специалистов в данной сфере.

По мнению Останиной, не всем детям можно непосредственно взаимодействовать с животными. Она напомнила, что пришедшие люди могут не знать о наличии у детей аллергии.