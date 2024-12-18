«Быть дочерью Славы для меня благословение»: Александра Морозова о карьере в кино, связи с мамой и браке
© Личный архив Александры Морозовой
Многие знают Александру Морозову как дочь певицы Славы. Несколько лет назад она попыталась пойти по стопам звездной мамы и покорить шоу-бизнес, но вовремя осознала — это не ее путь. Сейчас Александра учится актерскому мастерству и мечтает сняться в большом кино. При этом она воспитывает маленького сына и не забывает о светской жизни. В интервью порталу «Страсти» девушка рассказала, когда стоит ждать ее на экране, мешает ли ей популярность матери, собирается ли она делать пластическую операцию и сколько еще раз Слава может стать бабушкой.
— Александра, вы уже давно оставили сцену ради актерской карьеры. Как ваши успехи? Скоро ли ждать фильм или сериал с вашим участием?
— Да, это так. На самом деле я счастлива, что сделала выбор в сторону этой профессии. Сейчас я действительно чувствую, что занимаюсь тем, что мне по душе. Периодически делаю какие-то пробы, даже получается сниматься в эпизодах. Но у меня сейчас акцент стоит на учебе. Следующий год — завершающий, поэтому стараюсь по максимуму впитывать знания и готовиться к выпускным экзаменам.
— Не жалеете ли, что завершили музыкальную карьеру? Нет ли мыслей вернуться?
— Нет, я не жалею, что завершила музыкальную карьеру. Актерское мастерство больше откликается, в этой сфере мне максимально уютно и хорошо. Возможно, когда-нибудь я решу вернуться к музыке, но это будет на уровне хобби.
— С какими сложностями сталкиваетесь в актерской профессии?
— Как и любая профессия, актерская деятельность имеет свои особенности. Она очень многогранна, многое нужно изучить и погрузиться в материал. Но самое сложное — стеснение, которое я испытывала в начале такого серьезного и долгого обучения и боязнь сделать что-то не так. Потом, когда проходишь определенный этап, кайфуешь и, оборачиваясь назад, понимаешь, что все было не зря.
— А с кем мечтаете сыграть? Есть ли актер, с которым хотите поработать в первую очередь и почему?
— Юра Борисов, очень люблю Любовь Аксенову — она невероятная актриса! Я бы очень хотела с ними поработать.
— Муж не против того, что вы ушли в актерство? Все-таки бывают романтические сцены, поцелуи и не только.
— Нет, муж не против. У меня есть правило, что я не участвую в обнаженных сценах, потому что я мать и жена — это те принципы, которые не собираюсь нарушать.
— Он у вас в принципе ревнивый? Ссорились ли уже по этому поводу?
— Муж неревнивый, мы полностью уверены друг в друге.
— Почему кстати вы практически не выходите с ним в свет? Постоянно видим вас на красных дорожках в одиночестве.
— Он непубличный человек. Я считаю, что это хорошо: зачастую вторая половинка пользуется публичностью близкого человека, даже самой малой. Я в самом начале знала, что моему супругу это неважно.
— На что вы готовы пойти ради карьеры актрисы? Что самое безумное могли бы сделать?
— Я готова побриться налысо, даже готова растолстеть для роли, но точно не готова сняться обнаженной и дать полный реализм в постельных сценах.
— А о пластических операциях не думаете? Как к ним относитесь?
— Я нормально отношусь к пластике. Бывает, когда хирургическое вмешательство необходимо по состоянию здоровья — это одна история. Бывает, когда девушка хочет внести минимальные изменения в свою внешность, зная, что от этого будет лучше самоощущать, то почему нет. Если это постоянный «улучшайзинг» — то однозначно отпадает. Лучшее — враг хорошего. Я на самом деле подзадумываюсь о подтяжке груди. Возможно, придется прибегнуть к ней после следующих родов. Но это проекция, все будет зависеть от того, как моя грудь будет выглядеть к тому моменту.
— В СМИ часто в заголовках и в новостях вас называют «дочерью певицы Славы». Не обижаетесь ли вы на это? Нет ли ощущения, что находитесь в тени звездной матери?
— Нет, конечно, я не обижаюсь. Наоборот, горжусь этим! У меня невероятная мама: она очень сильный человек, которым можно только восхищаться. И быть ее дочерью для меня благословение!
— Пользовались ли вы когда-то популярностью/связями мамы? Многие ведь говорят, что детям звезд все достается «по блату».
— Нет, я не любитель таких вещей. Меня часто узнают, потому что что мы с мамой очень сильно похожи, особенно голосом. А так я самостоятельно люблю двигаться по жизни.
— Насколько вы сейчас близки с мамой? Часто ли она приходит к вам с мужем в гости? Не навязывается?
— Сейчас мы очень близки с мамой. Когда в ее плотном графике выпадает выходной день, мы приезжаем к ней в гости. Эти встречи всегда очень радостные! Разумеется, мне бы хотелось чаще встречаться, но поскольку она очень много работает и, следовательно, устает, я безумно рада и такой возможности видеться.
— Звездная бабушка делает внуку дорогие подарки? Если не секрет, какие?
— Помню, я очень сильно хотела определенную коляску, и мама преподнесла ее в качестве сюрприза перед родами, а чуть позже, после рождения малыша, подарила абонемент в платную поликлинику. В целом, я не прошу дорогих подарков. Мы стараемся самостоятельно покупать все необходимое для нашего ребенка.
— Андрей кстати хорошо ладит с тещей или бывают конфликты?
— Андрей хорошо ладит и с папой, и с мамой. Признаюсь, они не сразу его полюбили. Но он настолько замечательный человек, что его невозможно было бы не принять в семью. Мы очень дружны и каждый прекрасно взаимодействует друг с другом.
— После рождения ребенка получилось ли у вас с мужем сохранить связь или чувствуете, что немного отдалились?
— У нас с Андреем всегда была очень хорошая и плотная связь. После рождения ребенка она укрепилась еще больше. В целом, с его появлением жизнь стала счастливее, пришло еще больше любви и тепла, а это не может не радовать!
— Романтика осталась в ваших отношениях? Устраивает ли вам муж сюрпризы?
— Конечно, романтика осталась. Недавно праздновали годовщину в отеле, расслаблялись в спа-комплексе, было много цветов, все это было очень красиво и мило! Стараемся друг друга радовать необычными и запоминающимися сюрпризами. Романтика у нас была, есть и будет жить дальше!
— Как справляетесь с конфликтными ситуациями в семье? Возможно, обращались за помощью к психологу?
— Нет, ни разу не обращались к семейному психологу. Знаем, что любим друг друга, и что бы не случилось, мы в состоянии поговорить по душам.
— Вы как-то признавались, что передумали быть многодетной мамой после рождения первенца. Изменилось ли это? Может, скоро стоит ждать новостей о новом пополнении в вашей семье?
— Раньше я хотела 5 детей, сейчас понимаю, что это невозможно. Есть желание родить еще двоих, но только через пару лет. В приоритете стоит реализация в актерской сфере и развитие собственной детской студии, которую мы недавно открыли.
— Наш портал называется «Страсти», а что страсть для вас?
— Для меня страсть — это огонь чувств, большое желание, которое невозможно в себе утаить. Ради человека, к которому ты питаешь эти эмоции, можно сделать все, свернув горы!