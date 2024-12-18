«Быть дочерью Славы для меня благословение»: Александра Морозова о карьере в кино, связи с мамой и браке

Многие знают Александру Морозову как дочь певицы Славы. Несколько лет назад она попыталась пойти по стопам звездной мамы и покорить шоу-бизнес, но вовремя осознала — это не ее путь. Сейчас Александра учится актерскому мастерству и мечтает сняться в большом кино. При этом она воспитывает маленького сына и не забывает о светской жизни. В интервью порталу «Страсти» девушка рассказала, когда стоит ждать ее на экране, мешает ли ей популярность матери, собирается ли она делать пластическую операцию и сколько еще раз Слава может стать бабушкой.

— Александра, вы уже давно оставили сцену ради актерской карьеры. Как ваши успехи? Скоро ли ждать фильм или сериал с вашим участием?

— Да, это так. На самом деле я счастлива, что сделала выбор в сторону этой профессии. Сейчас я действительно чувствую, что занимаюсь тем, что мне по душе. Периодически делаю какие-то пробы, даже получается сниматься в эпизодах. Но у меня сейчас акцент стоит на учебе. Следующий год — завершающий, поэтому стараюсь по максимуму впитывать знания и готовиться к выпускным экзаменам.

— Не жалеете ли, что завершили музыкальную карьеру? Нет ли мыслей вернуться?

— Нет, я не жалею, что завершила музыкальную карьеру. Актерское мастерство больше откликается, в этой сфере мне максимально уютно и хорошо. Возможно, когда-нибудь я решу вернуться к музыке, но это будет на уровне хобби.

— С какими сложностями сталкиваетесь в актерской профессии?

— Как и любая профессия, актерская деятельность имеет свои особенности. Она очень многогранна, многое нужно изучить и погрузиться в материал. Но самое сложное — стеснение, которое я испытывала в начале такого серьезного и долгого обучения и боязнь сделать что-то не так. Потом, когда проходишь определенный этап, кайфуешь и, оборачиваясь назад, понимаешь, что все было не зря.

— А с кем мечтаете сыграть? Есть ли актер, с которым хотите поработать в первую очередь и почему?

— Юра Борисов, очень люблю Любовь Аксенову — она невероятная актриса! Я бы очень хотела с ними поработать.

— Муж не против того, что вы ушли в актерство? Все-таки бывают романтические сцены, поцелуи и не только.

— Нет, муж не против. У меня есть правило, что я не участвую в обнаженных сценах, потому что я мать и жена — это те принципы, которые не собираюсь нарушать.

— Он у вас в принципе ревнивый? Ссорились ли уже по этому поводу?

— Муж неревнивый, мы полностью уверены друг в друге.

— Почему кстати вы практически не выходите с ним в свет? Постоянно видим вас на красных дорожках в одиночестве.

— Он непубличный человек. Я считаю, что это хорошо: зачастую вторая половинка пользуется публичностью близкого человека, даже самой малой. Я в самом начале знала, что моему супругу это неважно.