«У меня, как у КамАЗа, есть слепая зона»: комик Евгений Городницкий рассказал, как перестал видеть правым глазом

Ошибка врачей в Хабаровске привела к непоправим последствиям — российский комик Евгений Городницкий потерял зрение и перестал видеть правым глазом. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

Дважды финалист шоу «Comedy Баттл» перенес операцию на правом глазу в одной из клиник Хабаровска. Она прошла успешно, и Евгений, по собственному утверждению, стал видеть как «нормальный человек». А мама стендапера, когда он смог прочитать надпись на банере, даже расплакалась от счастья.

Однако продолжалось это недолгого. Через несколько месяцев половина глаза перестала видеть. При этом врачи из той же клиники сказали, что все в пределах нормы. Но, как впоследствии выяснилось, комик окончательно и бесповоротно терял зрение.

«Мы приехали через полгода, и глаз уже не видел вообще, на что врач сказал: "А чего вы раньше не приехали? У него отслойка сетчатки, он этим глазом больше видеть не будет". Я уже спокойно к этому отношусь. В жизни это особо не мешает, но ко мне не со всех сторон можно подходить, помните, что у меня, как у КамАЗа, есть слепая зона», — рассказал Городницкий.

Полное интервью с комиком и участником Клуба веселых и находчивых вы можете прочитать по этой ссылке.