«У меня есть правило»: дочь Славы Александра Морозова раскрыла, на что готова пойти ради роли в кино

Дочь певицы Славы Александра Морозова ушла из музыкальной карьеры и начала реализовывать себя в качестве актрисы. Она призналась, что ради роли в кино готова избавиться от волос и располнеть. Однако если ей предложат съемки в неприличных сценах — она откажется.

В интервью порталу «Страсти» Александра рассказала, что не жалеет о своем выборе в пользу кинематографа. По ее словам, именно в этой сфере она чувствует себя на своем месте. Сейчас вопрос о возвращении в музыку не стоит.

«На самом деле я счастлива, что сделала выбор в сторону этой профессии. Сейчас я действительно чувствую, что занимаюсь тем, что мне по душе. Периодически делаю какие-то пробы, даже получается сниматься в эпизодах. Но у меня сейчас акцент стоит на учебе. Следующий год — завершающий, поэтому стараюсь по максимуму впитывать знания и готовиться к выпускным экзаменам», - отметила Морозова.

Начинающая актриса уже мечтает сыграть в одном проекте с Юрой Борисовым и Любовью Аксеновой и готова практически на все, чтобы достичь своей цели.

«Готова побриться налысо, даже готова растолстеть для роли, но точно не готова сняться обнаженной и дать полный реализм в постельных сценах», - поделилась Александра.

По словам дочери Славы, ее очень поддерживает муж. И он совершенно не против того, что жена мечтает об актерской карьере. Александра Морозова подчеркнула — они доверяют друг другу, поэтому Андрей ее не ревнует к коллегам.

Интервью с Александрой Морозовой об отношениях с мамой и пластике читайте на сайте «Страсти».