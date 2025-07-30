«У государства остается возможность штрафовать»: депутат Свинцов о возможной блокировке Zoom в России

После того, как Таганский районный суд Москвы оштрафовал Zoom на 79 миллионов рублей, в Минцифре РФ заговорили о возможной поэтапной блокировке сервиса на территории страны. Так, по словам главы ведомства Максута Шадаева, несмотря на переход многих госкомпаний на отечественные аналоги, зарубежный софт по-прежнему остается в тренде.

Более того, основатель портала LiveInternet Герман Клименко уверен, что на сегодняшний день у Роскомнадзора есть все технические возможности для ограничения работы Zoom и ряда других иностранных программ. Однако могут возникнуть проблемы с тем, что полноценных альтернатив этим софтам пока не существует.

Напомним, что Zoom был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, в свою очередь, сомневается, что полная блокировка Zoom в России все же произойдет. Своим мнением он поделился с сайтом «Страсти».