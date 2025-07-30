«У государства остается возможность штрафовать»: депутат Свинцов о возможной блокировке Zoom в России
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После того, как Таганский районный суд Москвы оштрафовал Zoom на 79 миллионов рублей, в Минцифре РФ заговорили о возможной поэтапной блокировке сервиса на территории страны. Так, по словам главы ведомства Максута Шадаева, несмотря на переход многих госкомпаний на отечественные аналоги, зарубежный софт по-прежнему остается в тренде.
Более того, основатель портала LiveInternet Герман Клименко уверен, что на сегодняшний день у Роскомнадзора есть все технические возможности для ограничения работы Zoom и ряда других иностранных программ. Однако могут возникнуть проблемы с тем, что полноценных альтернатив этим софтам пока не существует.
Напомним, что Zoom был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).
Депутат Госдумы Андрей Свинцов, в свою очередь, сомневается, что полная блокировка Zoom в России все же произойдет. Своим мнением он поделился с сайтом «Страсти».
«Это все-таки не социальная сеть, а обычный инструмент для взаимодействия граждан. Неважно, по личным каким-то вопросам или по коммерческим. Поэтому запретить его, я думаю, никто не запретит, но ограничить для использования в государственном секторе, — это возможно», — поделился парламентарий.
По мнению Андрея Николаевича, запрещать использование похожих сервисов стоит в таких сферах, как образование и медицина. Он считает, что тут речь уже идет о безопасности персональных данных россиян.
«Если Zoom не принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных, особенно на территории Российской Федерации, то ограничения по его использованию в государственном секторе могут быть достаточно широкими. То есть все, что связано с предпринимательской деятельностью, где тем или иным образом задействовано государство», — объяснил Свинцов.
Что касается частных задач, включая обычное общение граждан между собой, по мнению депутата, здесь никаких изменений ожидать не стоит.
«Я считаю, что это все сохранится. Единственное, если Zoom по-прежнему будет нарушать действующее законодательство, у государства все еще остается возможность штрафовать. Поэтому, мне кажется, это такая комбинированная история. Но полный запрет или ограничения на деятельность? Я сомневаюсь, что это произойдет», — заключил парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил навести порядок с экстрасенсами на телевидение после запрета сатанизма в России.