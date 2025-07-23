«Хайп должен сойти на нет»: депутат Свинцов предложил маркировать «Битву экстрасенсов» после запрета сатанизма

Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение сатанизма»* и запретил его деятельность на территории РФ. Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, рассматривался инстанцией в течение двух дней.

В связи с новым постановлением возникает вопрос: затронет ли новое ограничение деятельность некоторых российских телеканалов, в сетке которых есть программы, так или иначе касающиеся тем эзотерики и оккультизма. Прояснить это в разговоре с сайтом «Страсти» попытался депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По его словам, решение Верховного суда касается пока только одной конкретной организации, пропагандирующей сатанизм как религию. Однако, в данной сфере необходимо наводить порядок, считает парламентарий.