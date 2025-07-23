«Хайп должен сойти на нет»: депутат Свинцов предложил маркировать «Битву экстрасенсов» после запрета сатанизма
© Пресс-служба Андрея Свинцова
Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение сатанизма»* и запретил его деятельность на территории РФ. Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, рассматривался инстанцией в течение двух дней.
В связи с новым постановлением возникает вопрос: затронет ли новое ограничение деятельность некоторых российских телеканалов, в сетке которых есть программы, так или иначе касающиеся тем эзотерики и оккультизма. Прояснить это в разговоре с сайтом «Страсти» попытался депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По его словам, решение Верховного суда касается пока только одной конкретной организации, пропагандирующей сатанизм как религию. Однако, в данной сфере необходимо наводить порядок, считает парламентарий.
«Под этот запрет можно, что называется, притянуть за уши и экстрасенсов и прочих эзотериков. Но подчеркну, что решение суда, это только одна часть большой работы, которую нам предстоит проделать. Я лично являюсь автором законопроекта, который предлагает ограничить любую рекламу эзотерических услуг. Еще год назад я говорил о том, что это все эти увлечения перешли все разумные рамки. Даже расклады карт Таро — это фактически, часть сатанинской идеологии. И все это, в принципе, необходимо причислять к этим ограничениям», — считает Свинцов.
Что касается именно телевизионных программ, нужно очень детально смотреть содержание каждой, уточняет депутат. По его мнению, любой контент на ТВ или в интернете должен будет иметь соответствующую маркировку.
«Передачи должны не просто иметь пометку “18+”, которая мало кому понятна. Здесь нужно точно указывать, что данный контент является развлекательным, все участники внутри той же “Битвы экстрасенсов” являются актерами, которые выполняют свою роль исключительно в рамках сценария, а все события вымышлены. И весь хайп вокруг подобных шоу должен сходить на нет», — объяснил спикер.
При этом, добавляет депутат ГД, полностью запретить подобного рода программы в эфире будет довольно проблематично. Из-за их популярности и крупных рекламодателей.
«Я понимаю, что это большой бизнес, который сопротивляется принятию соответствующих законопроектов. Но при этом, большинство наших граждан просто теряют деньги, потому что им пудрят мозги все эти жулики и дельцы. Так что в программе должны всегда прямо говорить о том, что все это полная туфта», — поделился парламентарий.
Таким образом телезрители будут четко понимать, что это все обычное кино или трюки. То есть, резюмирует депутат, каждое шоу вроде «Битвы экстрасенсов» на ТВ или «Натальной карты» на YouTube должно подвергаться тщательной проверке, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
«Я надеюсь, что уже к концу года мы добьемся именно такого подхода. А пока пусть они существуют», — заключил Свинцов.
В целом решение Верховного суда признать «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретить в нашей стране Андрей Николаевич считает верным. Кроме того, напоминает он, инициативу Генпрокуратуры поддержал патриарх Кирилл.
Ранее мы писали о том, как депутат Свинцов высказался о предложении сократить срок обучения в школах.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ