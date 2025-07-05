Тюль, сетка и аквариумная тематика: названы тренды весны-2025

Топ-стилист Люси Пылаева рассказала о самом модном тренде в одежде на сегодняшний день. Эксперт сообщила, что дизайнеры выбрали для весны 2025 года ткани тюль и сетка. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Использование ультратонких и прозрачных тканей, таких как тюль и сетка, это тренд весны 2025-го. Этот тренд доминирует на подиумах, где дизайнеры, такие как Jacquemus, Coperni и Chanel, демонстрируют прозрачные платья и юбки, которые добавляют образам драматизма и элегантности», - рассказала Пылаева.

Помимо акцента на тонких тканях, в этом сезоне популярна «аквариумная» тематика. Она включает все, что напоминает о море.

«Другим популярным трендом является аквариумная тематика, которая включает в себя элементы, вдохновленные морем, например, аквариумные принты. Кроме того, пастельные тона, особенно балетный розовый, также набирают популярность, что идеально подходит для весны и лета», - рассказала Люси.

О том, как выбрать стилиста и одеваться не как все, самых модных представителях отечественного шоу-бизнеса, читайте в интервью с Люси Пылаевой.