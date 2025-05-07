«Я считаю, что стилист нужен всем»: интервью с телеведущей и экспертом моды Люси Пылаевой

На ваш взгляд, россиянки модно одеваются? Что бы вы исправили в их стиле? Какие вещи вас удивляют, когда видите на женщинах?

На мой взгляд, россиянки часто одеваются очень модно. Однако, как стилист, я бы хотела добавить немного больше индивидуальности в их образы. Иногда я замечаю, что женщины в России склонны следовать общим модным тенденциям, что может привести к однообразию в стиле.

Если бы я могла что-то исправить, то посоветовала бы больше экспериментировать с разными текстурами, цветами и силуэтами, чтобы создать более уникальные и выразительные образы. Меня часто удивляет, когда женщины выбирают слишком много аксессуаров или ярких деталей, которые могут перегружать общий вид. Вместо этого я бы рекомендовала сосредоточиться на нескольких качественных и стильных вещах, которые делают образ целостным и гармоничным.

Недавно Татьяна Брухунова осудила девушек, которые носят реплики сумок. Как вы к этому относитесь? Сами предпочитаете исключительно брендовые вещи или не против масс-маркета?

Я не осуждаю тех, кто выбирает реплики или масс-маркет. Каждый человек имеет право на свой собственный стиль и выбор, который зависит от его личных предпочтений и финансовых возможностей. Что касается меня, я ценю качество и уникальность брендовых вещей, но также понимаю, что масс-маркет может предложить стильные и доступные варианты.

Для меня важно, чтобы одежда была не только красивой, но и комфортной. Если это брендовая вещь, то она должна оправдывать свою цену качеством и стилем. Если же это масс-маркет, то я ценю доступность и возможность экспериментировать с разными стилями без больших затрат. В конечном итоге, главное — это оставаться верным своему вкусу и не следовать за модой слепо.

Певица Ольга Бузова работает со стилистом Никитой Карстеном. Считаете, артистка модно и стильно выглядит? Вы изменили бы что-то?

Ольга Бузова — это яркая и талантливая артистка, которая всегда привлекает внимание своей внешностью. Никита создает образы, которые подчеркивают ее красоту и делают заметной на любом мероприятии. Я очень люблю Ольгу и ценю ее смелость в выборе нарядов. Их совместная работа — это пример того, как можно создавать запоминающиеся и обсуждаемые образы. Никита всегда был на шаг впереди модных тенденций и знает, как превратить свою клиентку в настоящую диву.

Я бы посоветовала иногда отдавать предпочтение более сдержанным и лаконичным образам, чтобы еще больше подчеркнуть ее природную красоту. Однако, в целом, Ольга выглядит великолепно и всегда остается верной своему стилю, что является ключом к ее успеху.

А кому, по вашему мнению, нужен стилист?

На мой взгляд, стилист нужен каждому, кто хочет выглядеть уверенно и стильно, независимо от его профессии или социального статуса. Однако особенно востребованы услуги стилиста среди тех, кто находится в центре внимания – артисты, политические деятели или бизнес-лидеры.

Для них стилист не только помогает создать образ, соответствующий статусу, но и обеспечивает профессиональный подход к подбору одежды, который учитывает все нюансы публичной жизни. Кроме того, стилист может быть полезен и тем, кто хочет улучшить свой личный стиль или подготовиться к важным событиям, таким как свадьба или крупная презентация.

Но, если быть честной, я считаю, что стилист нужен всем. Каждый человек заслуживает чувствовать себя уверенно в своей одежде.

Кто из звезд отечественного шоу-бизнеса, на ваш взгляд, самый стильный среди женщин? Почему так считаете, как эксперт, что бы выделили в их стиле?

На мой взгляд, среди женщин отечественного шоу-бизнеса одной из самых стильных является Тина Канделаки. Она — тотальное воплощение моды и стиля, всегда выглядит великолепно и демонстрирует уникальное сочетание дерзости и элегантности. Тина — это топ в мире моды, каждая деталь ее образа тщательно продумана и демонстрирует исключительный вкус. Она как ракета, взлетающая ввысь. Ее стиль — это не просто мода, а образ жизни, который она демонстрирует с уверенностью и шиком. Тина может себе позволить быть дерзкой и смелой в своих нарядах, потому что она имеет стиль, который позволяет это делать безупречно.

Юлия Сумачева также демонстрирует отличный вкус, но ее стиль более сдержанный и профессиональный, что соответствует роли продюсера. Она выбирает тяжелый люкс, который подчеркивает статус и авторитет в индустрии. Ее образы всегда выглядят достойно и элегантно, что делает Юлию одной из самых стильных женщин в шоу-бизнесе.

Татьяна Навка выбирает элегантные и изящные образы, которые идеально сочетаются с ее природной красотой.