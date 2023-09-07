«Ты в вакууме»: особенности материнства за колючей проволокой

Женщины, у которых есть дети до трех лет, могут проживать в колонии вместе с ними. Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку», который занимается помощью заключенным, Наталья Костина ответила сайту «Страсти», как проходит материнство за колючей проволокой.

«Женщина по-разному попадает в исправительное учреждение – женских тюрем нет. Дело в том, что она может попасть уже в СИЗО, будучи беременной, она может и родить в СИЗО, а потом переехать с ребенком в колонию, а может переехать беременная в колонию и родить там. Длительные свидания тоже никто не отменял, и забеременеть можно в самой колонии», – пояснила она.

Беременность и рождение ребенка в самом деле могут упростить жизнь женщины за решеткой, однако, по словам Натальи Костиной, это точно не панацея от всех проблем. Многие матери испытывают глубокое чувство вины за то, что рожают детей в таких условиях. Особенно трудно тем, у кого это первый ребенок.

«Очень сложно это переживать женщинами, которые первый раз рожают. Ты в таком информационном вакууме. Да, там есть специалисты, ты можешь обратиться к ним, и тебе ответят на твои вопросы, но они почему-то замыкаются», – прокомментировала Наталья.

У некоторых заключенных женщин есть дети и на воле, которые находятся либо в детском доме, либо под опекой родственников, либо просто под опекой патронатной семьи (форма опеки и попечительства, при которой ребенок передается воспитателям на основе договора о патронате, прим. «Страсти»).

Такие женщины страдают от множества проблем: это страх увидеться со своим ребенком после разрыва, объяснить, где ты была, это стыд за то, что не можешь быть с ним в этот промежуток времени.

«А у тех, у кого дети – подростки, еще интереснее. Допустим, подросток обиделся на маму и не хочет с ней общаться. Как-то нужно все это дело соединить, работать с одной и с другой стороной», – подчеркнула Наталья Костина.

Поэтому с заключенными женщинами работают психологи. Кроме того, в сентябре фонд «Протяни руку» запускает новую программу – школа материнства для женщин в заключении. В рамках проекта в колонии начнет приезжать команда специалистов, которые будут объяснять, как правильно оборудовать детскую кроватку, что делать, если ребенок обварился кипятком или задохнулся и многое другое.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам в колониях, читайте в нашем материале.