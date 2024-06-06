«Ты радуешься, что гибнут люди»: лидер «Миража» резко высказался об артистах, критикующих РФ

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался об артистах, которые критикуют Россию. Музыкант в беседе с сайтом «Страсти» признался, что сам во время гастролей всегда тосковал по Родине, и не понимает, как можно негативно говорить о своих же поклонниках.

Знаменитость поделился, что у каждого человека есть право выбора. В свое время коллектив «Мираж» тоже много гастролировал, но всегда возвращался домой.

«У нас была возможность остаться, но мы ещё тогда поняли, что работать можно где угодно, но жить мы хотим только на Родине. Мы начинали там тосковать по дому уже через пару недель, а что говорить о тех, кто решил уехать навсегда?» – высказался Горбашов.

Музыкант отметил, что есть артисты, которые ругают Родину ради того, чтобы оправдаться перед самим собой. Их позиция понятна.

«Но когда читаешь, что кто-то из тех, кто уехал, радуется тому, что бомбят наши города, и в них гибнут люди, то это не укладывается ни в какие рамки. Получается, ты радуешься, что гибнут люди, которые жили по соседству с тобой, слушали твои песни, ходили на твои концерты? Ты вообще нормальный?» – порассуждал артист.

Ранее лидер «Миража» рассказал, как Алла Пугачева «задвигала» неугодных коллег.