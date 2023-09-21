«Ты должен»: гимнастка Анастасия Пивоварова назвала главную ошибку родителей юных спортсменов

Спорт воспитывает в детях целеустремленность, стрессоустойчивость и силу воли. Однако, как считает гимнастка с 15-летним стажем Анастасия Пивоварова, чтобы стать настоящим чемпионом, ребенку необходима особая поддержка от близких. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» девушка дала советы родителям юных спортсменов.

Дети, которые занимаются в секциях, могут испытывать эмоциональное давление от тренеров, а иногда и членов семьи. Это, в свою очередь, нередко приводит к разочарованию в спорте и потере уверенности в себе.

По словам Анастасии Пивоваровой, важно воспринимать адекватную критику именно со стороны тренера.

«Если наставник тебя критикует, значит, он хочет улучшить твои результаты, значит, он видит в тебе потенциал», – отмечает она.

А вот близкие, как утверждает гимнастка, не должны оказывать давление на детей. Анастасия призналась, что однажды слышала, как родители знакомых говорили своему ребенку: «Ты должен выиграть, ты должен набрать определенное количество баллов, ты должен обыграть того и этого, и не дай Бог этого не произойдет».

Спортсменка считает, что лишнее давление вызывает повышенное чувство личной ответственности, которое зачастую заканчивается далеко не так, как хотелось бы. По ее словам, родители должны поддерживать своих детей и в случае победы, и тем более в случае поражения.

Подробнее о «закулисье» соревнований и начале спортивной карьеры Анастасии Пивоваровой читайте в нашем материале.