Ту самую куртку за миллион отправили в московский музей

В минувший четверг известный художник Евгений Ches разрисовал модель в центре Москвы. Мероприятие, попасть на которое посчастливилось далеко не всем из-за закрытого формата, состоялось в центре современного искусства М’АРС.

Без сомнений, fashion-индустрия в России открывает новые горизонты. В том, что мода не стоит на месте, а художники ставят перед собой необычные задачи, смогли убедиться гости закрытого шоу. Как стало известно сайту-изданию «Страсти», на презентации MEOW’ONE x EVGENY CHES самая сложная роль досталась хрупким плечам fashion-блогера и модели Марии Пак. Девушка целых 40 минут стояла перед зрителями в гигантской куртке весом 10 килограмм , пока Евгений Ches её видоизменял. Кастомизация происходила в режиме реального времени – оторваться от такого сложного и одновременно завораживающего процесса было просто напросто невозможно, ведь на глазах зрителей рождался самый настоящий арт-объект.

Кстати, речь идет не о какой-то обычной куртке в 10 раз больше стандартного размера – у неё есть история. В конце 2022 года куртку от MEOW’ONE оценили в один миллион рублей. Станут ли её продавать и, если да, во сколько она обойдется, учитывая прошедшее мероприятие, пока остается загадкой. В пресс-службе бренда пока решили не высказываться по этой теме. К слову, разрисованную гигантскую куртку действительно можно считать настоящим произведением современного искусства – её выставили в московском музее, подчеркнули организаторы мероприятия.

Среди гостей, пришедших посмотреть перформанс, приуроченный к выходу новой совместной капсулы MEOW’ONE x EVGENY CHES, можно было увидеть российского автора-исполнителя, режиссёра и дизайнер из Москвы Жака Энтони, блогеров Алишу Коне, Чану, актрис Катю Кабак и Анну Глаубэ, модель и участницу девятого сезона шоу «Холостяк» Яну Сапету, актрису и блогера Карину Мурашкина и других.

Напомним, ранее стилист Евгений Гудошина специально для «Страстей» разобрала наряды звезд прошедшей в США церемонии «Оскар – 2023», а именно – почему они выбирают «голые» платья.