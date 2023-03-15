Откровенный «Оскар»: стилист Гудошина объяснила, почему звезды выбирают «голые» платья
Фото: Evan Agostini/Invision/East News
Прошедшая в США церемония «Оскар – 2023» запомнилась не только неожиданными победами, но и разнообразными нарядами, в этот раз на бежевой, ковровой дорожке. Если на официальном мероприятии девушки были в элегантных платьях, то на вечеринке позировали в откровенных образах. Все внимание общественности было приковано к «голым» платьям знаменитостей. Стилист Евгения Гудошина в эксклюзивной беседе с порталом «Страсти» рассказала, почему красавицы стали так часто показывать прелести на публике.
По словам эксперта, все началось с легендарного наряда актрисы Мэрилин Монро. Она была на дне рождения президента Кеннеди в «голом» платье, которое в то время вызвало фурор.
Этот наряд стал возрождением тренда, когда его примерила Ким Кардашьян на Met Gala 2022. После этого выхода «голые» платья обсуждаются и привлекают внимание с новой силой, хотя, справедливости ради, отмечу, что и другие звезды до Ким демонстрировали прозрачные наряды на красных дорожках.
Евгения Гудошина
Стилист
Евгения отмечает, что сейчас в моде не только платья из легких тканей, имитирующих кожу, но и блузки, брюки и даже плащи из невесомых материалов.
Конечно, «практичный» – не главный эпитет для этого тренда, но зато незамеченной в таком образе остаться невозможно. Поэтому моду на демонстрацию тела так активно поддерживают звезды. Ведь где, как не на светских мероприятиях, обнаженное тело может стать поводом для пиара.
Евгения Гудошина
Стилист
Стилист убеждена, что представители российского шоу-бизнеса тоже могут следовать примеру зарубежных коллег. Некоторые из них уже это делают, но не у всех получается удачно.
Фото: Starface.ru
Иногда, такой выход может вызвать недоумение и вопросы, как например, часто бывает с образами Анастасии Волочковой. Но если звезда обладает красивой фигурой и подтянутым телом, ведь именно на этом будет сконцентрировано внимание публики, то эффект может быть ошеломительным.
Евгения Гудошина
Стилист
Стилист привела в пример звезд, которые могли бы позволить себе такой эффектный выход. Среди них: певица Глюкоза, Ольга Бузова, блогерша Дина Саева, Полина Гагарина, Анна Asti и Клава Кока.