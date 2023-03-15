Откровенный «Оскар»: стилист Гудошина объяснила, почему звезды выбирают «голые» платья

Прошедшая в США церемония «Оскар – 2023» запомнилась не только неожиданными победами, но и разнообразными нарядами, в этот раз на бежевой, ковровой дорожке. Если на официальном мероприятии девушки были в элегантных платьях, то на вечеринке позировали в откровенных образах. Все внимание общественности было приковано к «голым» платьям знаменитостей. Стилист Евгения Гудошина в эксклюзивной беседе с порталом «Страсти» рассказала, почему красавицы стали так часто показывать прелести на публике.

По словам эксперта, все началось с легендарного наряда актрисы Мэрилин Монро. Она была на дне рождения президента Кеннеди в «голом» платье, которое в то время вызвало фурор.