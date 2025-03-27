Тропикана-женщина: что известно о таинственной бэк-вокалистке Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе дал концерт в Испании, на котором исполнил свои главные хиты. Однако внимание многих приковал не он, а таинственная брюнетка, что подпевала артисту. Портал «Страсти» выяснил, кто такая эта «тропикана-женщина», покорившая пользователей соцсетей, и что ее связывает с Валерием.

В Сети распространились кадры с выступления Меладзе, на которых рядом с ним была бэк-вокалистка, и фанаты певца сделали ей немало комплиментов. «Какая красивая», «Шикарна», «Я пришла чисто на эту тропикану-женщину посмотреть», - пишут комментаторы. Оказалось, что подпевала Валерию на концерте 45-летняя Хатуна Романовская.

Девушка с детства стремилась на сцену и участвовала в различных музыкальных конкурсах, сотрудничала с Ларисой Долиной, Вахтангом Кикабидзе, группами «Демо», «Дискотека Авария». С Валерием Меладзе она начала работать в 2012 году. Не оставляла она его и когда играла в КВН. Во время 1/8 финала певец даже приезжал, чтобы поддержать свою бэк-вокалистку.