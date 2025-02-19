«Трогают токоведущее оборудование»: бывший зацепер раскрыл страшные детали опасного увлечения подростков

С каждым годом становится все больше несчастных случаев с несовершеннолетними любителями прокатиться на крыше состава или между вагонами электрички. Статистика жутких смертей их не пугает. Почему? Ответ на этот вопрос сайту «Страсти» дал бывший зацепер, который вовремя остановился и понял, что жизнь дороже экстремальных селфи.

По словам собеседника издания, он впервые прокатился между вагонами электрички в 13 лет. При этом единомышленников без труда нашел в интернете.

«Опасно в зацепинге абсолютно все. Не верьте ребятам, которые говорят, что там удобные и надежные конструкции, чтобы стоять/сидеть и держаться. Да, это так, они удобные, но опасно там буквально все. Любое неверное движение может иметь плохие последствия», - разоткровенничался бывший экстремал.

Он признался, что однажды проехал снаружи «Ласточки», движущейся на скорости более 150 километров в час, а после едва не попал под поезд, когда убегал от охранников на вокзале. Несмотря на практически ежедневный бессмысленный риск, молодому человеку удалось избежать серьезных травм и увечий.

«В основном гибнут те, кто намеренно трогает токоведущее оборудование. Там в момент разгона электрички можно устроить файер-шоу из-за высокого напряжения в цепи поезда. Выглядит это красиво, получаются эффектные кадры, но в этот момент любая ошибка будет стоить жизни»,- пояснил экс-зацепер.

Кроме того, по его словам, многие лезут пьяными. Травмы получают также ребята, которые в попытке скрыться от полиции или охраны выбегают на рельсы и попадают под встречные поезда.

Говоря о том, почему решил больше не рисковать, наш собеседник отметил, что в комьюнити зацеперов мало парней старше 25 лет, но выглядят они максимально странно.

«Таким становиться точно не хотелось. Как правило, это одинокие, разочаровавшиеся в жизни ребята, пытающиеся закрыть эту дыру адреналином и нестандартным времяпрепровождением. Во-вторых, помимо зацеперской компании, у меня были еще и другие, впоследствии фокус сместился именно на них, началась взрослая жизнь, работа и тому подобное. Одним словом, я просто перерос это увлечение, оно заменилось другими», - заключил бывший экстремал.

Полную статью о том, кто такие зацеперы и как уберечь подростков от игр со смертью, читайте здесь