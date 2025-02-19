Эпидемия 21 века: кто такие зацеперы и как уберечь подростков от игр со смертью

С каждым годом в новостных сюжетах все чаще появляются сообщения о трагической гибели любителей прокатиться на крышах поездов, между вагонами или на площадках перед задней кабиной электричек. Это опасное увлечение получило название «зацепинг». Для молодых людей, многим из которых нет и 18 лет, это не просто способ бесплатного проезда, а настоящий вызов, возможность почувствовать адреналин и заглянуть в глаза смерти.

Сайт «Страсти» узнал у депутата Госдумы Виталия Милонова, какие меры принимают власти для борьбы с этим явлением, выяснил у психолога, что делать родителям, чьи дети рискуют жизнью ради экстремальных селфи, а также публикует шокирующие откровения бывшего зацепера.

Кто такие зацеперы

Большинство зацеперов – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на очевидную опасность, любителей острых ощущений с пугающей регулярностью можно увидеть на крышах вагонов, радостно снимающих на камеры смартфонов свои «подвиги». Их не останавливает ни скорость поезда, ни ток в 3,5 тысячи вольт. Главная цель – снять контент и поделиться им со своими единомышленниками в соцсетях. При этом в сообществах зацеперов никогда не сочувствуют тем, кто поплатился жизнью или здоровьем ради экстремальных кадров.

Чаще всего зацеперы погибают или получают страшные ожоги, переломы, ампутации конечностей. Подростки, решившие испытать судьбу, падают с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего состава. Сталкиваются по ходу движения с платформами, столбами, светофорными, порталами тоннелей. Одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев является удар током при проезде на крыше электрички или при попытке запрыгнуть на вагон с моста.

Согласно данным Московской железной дороги, с каждым годом число трагических случаев с участием зацеперов стремительно растет. Если в 2023 году только на Московской магистрали был зафиксирован 21 инцидент, то в 2024 году под колесами электричек или от удара током погибли 43 несовершеннолетних экстремала. В январе 2025 года уже выявлено два подобных случая.

Статистика жутких смертей не пугает желающих рискнуть жизнью подростков. Почему? Ответ на этот вопрос дал бывший зацепер, который вовремя остановился и понял, что жизнь дороже экстремальных селфи.

«Если бы я был кошкой, то из девяти жизней осталось бы не больше трех-четырех»: история зацепера

Пришел я к этому совершенно случайно, лет в 13 увидел зону между вагонов электрички, промелькнула мысль, что в теории же тут можно ехать. Идея на тот момент показалась необычной, а дальше интернет быстро сделал свое дело, нашлись и инструкции, и желающие составить компанию. Помню, как вместе с новыми знакомыми убегали от контролеров, желающих высадить нас ночью в лесу, потому что платить за проезд у этих ребят оказалось непринято. Коленки первый раз тряслись нормально. Сказал еще что-то вроде: «Что, серьезно, туда? А может мы с контролерами договоримся как-нибудь?»

Могу сказать, что в момент такой «посадки» на поезд сильно повышаются как физические возможности организма, так и работа мозга из-за выделяющегося адреналина. Можно ехать зимой в минус 20 и не ощущать холода, а мозг каждую секунду будет продолжать контролировать всю поступающую информацию, потому что необходимо выжить, остаться незамеченным и быстро придумать план отступления, исходя из текущей ситуации.

Расскажи о твоем самом опасном опыте. Что является частой причиной увечий?

Опасно в зацепинге абсолютно все. Не верьте ребятам, которые говорят, что там удобные и надежные конструкции, чтобы стоять/сидеть и держаться. Да, это так, они удобные, но опасно там буквально все. Любое неверное движение может иметь плохие последствия. Из самого страшного - поезд «Ласточка». Между вагонов «Ласточки» протянуты толстые силовые провода, однако, в отличие от «Сапсана», где их целый «гамак», у «Ласточки» их всего несколько.

Но я все же рискнул. Времени стоянки поезда на остановке хватило только на то, чтобы похлопать их руками и предположить, что «вроде, достаточно надежные», висят они низко, рукой можно дотянуться до шпал, проносящихся внизу на скорости больше 150 километров в час. На станции прибытия я остановился ровно напротив охранника, и мы явно не ожидали увидеть друг друга. Визит в отдел полиции в мои планы не входил, поэтому пришлось нырять под остановившийся поезд, под ним перелезать на другую сторону и убегать по рельсам. Страшно? Да.

Но самый опасный из всех — это «Сапсан», и вовсе не потому, что он быстро едет, так как не важно, упасть на 60 км/ч или на 200 - исход примерно одинаковый. Его реально хорошо охраняют, с вокзала уехать незамеченным почти невозможно. В случае с «Сапсаном» можно сказать одно: промахнулся - конец, споткнулся о шпалы - конец. Я никому не рекомендую даже пытаться это сделать.

У тебя случались ситуации, опасные для жизни? Получал травмы?

С травмами сложно, тут ошибки прощаются редко и большая часть травм, которые можно получить, не совместимы с жизнью. Соответственно, раз мы тут общаемся, значит, серьезных травм, связанных напрямую с зацепами, у меня не было. Но у меня были смертельно опасные ситуации. Например, я отбегал от подъезжающего поезда, случайно задевал плечом токоведущее оборудование, товарищ хватал меня за рюкзак, когда я потерял равновесие между вагонов поезда. Если бы я был кошкой, то из девяти жизней осталось бы не больше трех-четырех!

Правда ли, что существует конкуренция между зацеперами?

Людям только дай повод помериться чем угодно, от оценок в школе до уровня дохода. Зацепинг не исключение. Да, есть такой момент, что ребята насмотрятся и лезут во что-то более опасное, намеренно трогают токоведущее оборудование, что иногда заканчивается не очень хорошо. Но большинство подобных моментов связаны не столько с конкуренцией, сколько с банальным «ой, а я тоже так хочу».

Почему решил остановиться и больше не рисковать?

Во-первых, уже в 14 лет я понимал, что это увлечение не навсегда, в комьюнити были ребята старше 25 лет, они там и сейчас есть, хотя и немного, но выглядят они максимально странно. Таким становиться точно не хотелось. Как правило, это одинокие, разочаровавшиеся в жизни ребята, пытающиеся закрыть эту дыру адреналином и нестандартным времяпрепровождением. Во-вторых, помимо зацеперской компании, у меня были еще и другие, впоследствии фокус сместился именно на них, началась взрослая жизнь, работа и тому подобное. Одним словом, я просто перерос это увлечение, оно заменилось другими.

Понимают ли зацеперы опасность своего опасного хобби?

Вариантов погибнуть там много, большинство опасность понимает. На самом деле, если просто ехать сзади электрички, шанс на неблагополучный исход там действительно минимальный, таких смертей я и вовсе не помню, но это скучно.