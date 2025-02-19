Эпидемия 21 века: кто такие зацеперы и как уберечь подростков от игр со смертью
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С каждым годом в новостных сюжетах все чаще появляются сообщения о трагической гибели любителей прокатиться на крышах поездов, между вагонами или на площадках перед задней кабиной электричек. Это опасное увлечение получило название «зацепинг». Для молодых людей, многим из которых нет и 18 лет, это не просто способ бесплатного проезда, а настоящий вызов, возможность почувствовать адреналин и заглянуть в глаза смерти.
Сайт «Страсти» узнал у депутата Госдумы Виталия Милонова, какие меры принимают власти для борьбы с этим явлением, выяснил у психолога, что делать родителям, чьи дети рискуют жизнью ради экстремальных селфи, а также публикует шокирующие откровения бывшего зацепера.
Кто такие зацеперы
Большинство зацеперов – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на очевидную опасность, любителей острых ощущений с пугающей регулярностью можно увидеть на крышах вагонов, радостно снимающих на камеры смартфонов свои «подвиги». Их не останавливает ни скорость поезда, ни ток в 3,5 тысячи вольт. Главная цель – снять контент и поделиться им со своими единомышленниками в соцсетях. При этом в сообществах зацеперов никогда не сочувствуют тем, кто поплатился жизнью или здоровьем ради экстремальных кадров.
Чаще всего зацеперы погибают или получают страшные ожоги, переломы, ампутации конечностей. Подростки, решившие испытать судьбу, падают с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего состава. Сталкиваются по ходу движения с платформами, столбами, светофорными, порталами тоннелей. Одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев является удар током при проезде на крыше электрички или при попытке запрыгнуть на вагон с моста.
Согласно данным Московской железной дороги, с каждым годом число трагических случаев с участием зацеперов стремительно растет. Если в 2023 году только на Московской магистрали был зафиксирован 21 инцидент, то в 2024 году под колесами электричек или от удара током погибли 43 несовершеннолетних экстремала. В январе 2025 года уже выявлено два подобных случая.
Статистика жутких смертей не пугает желающих рискнуть жизнью подростков. Почему? Ответ на этот вопрос дал бывший зацепер, который вовремя остановился и понял, что жизнь дороже экстремальных селфи.
«Если бы я был кошкой, то из девяти жизней осталось бы не больше трех-четырех»: история зацепера
Пришел я к этому совершенно случайно, лет в 13 увидел зону между вагонов электрички, промелькнула мысль, что в теории же тут можно ехать. Идея на тот момент показалась необычной, а дальше интернет быстро сделал свое дело, нашлись и инструкции, и желающие составить компанию. Помню, как вместе с новыми знакомыми убегали от контролеров, желающих высадить нас ночью в лесу, потому что платить за проезд у этих ребят оказалось непринято. Коленки первый раз тряслись нормально. Сказал еще что-то вроде: «Что, серьезно, туда? А может мы с контролерами договоримся как-нибудь?»
Могу сказать, что в момент такой «посадки» на поезд сильно повышаются как физические возможности организма, так и работа мозга из-за выделяющегося адреналина. Можно ехать зимой в минус 20 и не ощущать холода, а мозг каждую секунду будет продолжать контролировать всю поступающую информацию, потому что необходимо выжить, остаться незамеченным и быстро придумать план отступления, исходя из текущей ситуации.
Расскажи о твоем самом опасном опыте. Что является частой причиной увечий?
Опасно в зацепинге абсолютно все. Не верьте ребятам, которые говорят, что там удобные и надежные конструкции, чтобы стоять/сидеть и держаться. Да, это так, они удобные, но опасно там буквально все. Любое неверное движение может иметь плохие последствия. Из самого страшного - поезд «Ласточка». Между вагонов «Ласточки» протянуты толстые силовые провода, однако, в отличие от «Сапсана», где их целый «гамак», у «Ласточки» их всего несколько.
Но я все же рискнул. Времени стоянки поезда на остановке хватило только на то, чтобы похлопать их руками и предположить, что «вроде, достаточно надежные», висят они низко, рукой можно дотянуться до шпал, проносящихся внизу на скорости больше 150 километров в час. На станции прибытия я остановился ровно напротив охранника, и мы явно не ожидали увидеть друг друга. Визит в отдел полиции в мои планы не входил, поэтому пришлось нырять под остановившийся поезд, под ним перелезать на другую сторону и убегать по рельсам. Страшно? Да.
Но самый опасный из всех — это «Сапсан», и вовсе не потому, что он быстро едет, так как не важно, упасть на 60 км/ч или на 200 - исход примерно одинаковый. Его реально хорошо охраняют, с вокзала уехать незамеченным почти невозможно. В случае с «Сапсаном» можно сказать одно: промахнулся - конец, споткнулся о шпалы - конец. Я никому не рекомендую даже пытаться это сделать.
У тебя случались ситуации, опасные для жизни? Получал травмы?
С травмами сложно, тут ошибки прощаются редко и большая часть травм, которые можно получить, не совместимы с жизнью. Соответственно, раз мы тут общаемся, значит, серьезных травм, связанных напрямую с зацепами, у меня не было. Но у меня были смертельно опасные ситуации. Например, я отбегал от подъезжающего поезда, случайно задевал плечом токоведущее оборудование, товарищ хватал меня за рюкзак, когда я потерял равновесие между вагонов поезда. Если бы я был кошкой, то из девяти жизней осталось бы не больше трех-четырех!
Правда ли, что существует конкуренция между зацеперами?
Людям только дай повод помериться чем угодно, от оценок в школе до уровня дохода. Зацепинг не исключение. Да, есть такой момент, что ребята насмотрятся и лезут во что-то более опасное, намеренно трогают токоведущее оборудование, что иногда заканчивается не очень хорошо. Но большинство подобных моментов связаны не столько с конкуренцией, сколько с банальным «ой, а я тоже так хочу».
Почему решил остановиться и больше не рисковать?
Во-первых, уже в 14 лет я понимал, что это увлечение не навсегда, в комьюнити были ребята старше 25 лет, они там и сейчас есть, хотя и немного, но выглядят они максимально странно. Таким становиться точно не хотелось. Как правило, это одинокие, разочаровавшиеся в жизни ребята, пытающиеся закрыть эту дыру адреналином и нестандартным времяпрепровождением. Во-вторых, помимо зацеперской компании, у меня были еще и другие, впоследствии фокус сместился именно на них, началась взрослая жизнь, работа и тому подобное. Одним словом, я просто перерос это увлечение, оно заменилось другими.
Понимают ли зацеперы опасность своего опасного хобби?
Вариантов погибнуть там много, большинство опасность понимает. На самом деле, если просто ехать сзади электрички, шанс на неблагополучный исход там действительно минимальный, таких смертей я и вовсе не помню, но это скучно.
В основном гибнут те, кто намеренно трогает токоведущее оборудование. Там в момент разгона электрички можно устроить файер-шоу из-за высокого напряжения в цепи поезда. Выглядит это красиво, получаются эффектные кадры, но в этот момент любая ошибка будет стоить жизни.
Второй момент: многие лезут пьяными, и тут шансы убиться резко возрастают, потому что, как я уже говорил, внимание и скорость принятия решений должны работать на пределе.
Третий вариант из распространенных - когда ребят замечают, их пытаются ловить, а посещать отделение полиции никому не хочется, особенно несовершеннолетним, если родители не смогут их быстро забрать, они рискуют остаться там надолго. В попытках спастись бегством и скрыться любой ценой, ребята могут не заметить приближающегося на соседних путях поезда и попасть под колеса.
Что можешь сказать другим подросткам–зацеперам, чтобы они остановились и не рисковали жизнью?
Остановиться сложно, достаточно попробовать один раз и это вызывает некую зависимость, так как в процессе поездки вырабатывается адреналин, дофамин и так далее.
Лучшее, что может произойти, чтобы подросток попал в другую компанию с более адекватными интересами, однако способными закрыть его потребность в экстриме. Пусть идут на страйкбол, там не менее весело. Главное, чтобы не в алкоголь. Путешествовать можно не хуже и внутри поезда, все зависит от компании.
Конечно же, надо проводить работу с детьми и подростками, предлагать им широкий спектр увлечений на выбор и помогать развиваться в том, что заинтересует.
Что делать, если подросток увлекся зацепингом: мнение психолога
Как пояснила клинический и семейный психолог, автор проекта Psy-Try, КБТ&РЭПТ, схема-терапевт, Член ISQLS Татьяна Чернякова, ключевая причина того, почему именно подростки чаще всего увлекаются зацепингом, кроется в возрастных особенностях развития мозга.
«Подростковый возраст — это период, когда человек ещё не обладает полноценными механизмами самоконтроля, но при этом испытывает повышенную тягу к риску. Одним из ключевых факторов является недостаточная зрелость префронтальной коры — области мозга, отвечающей за планирование, самоконтроль и анализ последствий их действий», - сказала специалист.
Другим важным фактором является повышенная активность системы вознаграждения. В подростковом возрасте уровень дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией и удовольствием, — достигает своего пика. Это делает молодых людей особенно чувствительными к новизне, сильным эмоциям и адреналину. Они буквально ищут состояния и ситуации, в которых можно испытать мощный всплеск эмоций, даже если это сопряжено с опасностью. Подростки легко увлекаются моментом, не всегда осознавая долгосрочные последствия своих поступков. Именно поэтому зацепинг кажется им не таким опасным, как взрослым, а пугающие истории о травмах и смертях воспринимаются скорее, как исключения, чем реальная угроза.
Многочисленные психологические исследования показывают, что у подростков нередко наблюдается эффект «персонального мифа». Это когнитивное искажение, при котором человек считает себя особенным и неуязвимым. Они слышат о несчастных случаях, видят новости, но искренне верят, что с ними такого не случится. Этот эффект усугубляется групповыми механизмами. Подростки - очень социальные люди. Они только начинают осознавать свою личность в контексте социума и поэтому для них крайне важно быть принятыми в среде сверстников.
В группах экстремалов, таких как зацеперы или сталкеры, действует жесткая система негласных правил: если ты боишься или сомневаешься, ты становишься аутсайдером. Желание сохранить статус и не выглядеть трусом оказывается сильнее инстинкта самосохранения.
Кроме того, часто подростки адаптируют свои хобби как способ самоидентификации. Они видят это как возможность заявить о себе, доказать свою смелость и выделиться, иногда в своих же глазах, на фоне сверстников. Адреналин, получаемый во время поездки на крыше поезда, становится своеобразной эмоциональной наградой, а ролики, которые подростки снимают и выкладывают в социальные сети, - подтверждением их «крутизны» в глазах других.
При этом, по словам психолога, не все подростки практикуют зацепинг ради популярности и одобрения со стороны сверстников. Для некоторых это единственный способ «почувствовать себя живым».
«Подростковый возраст — время поиска смыслов, а зацепинг создаёт ощущение жизни здесь и сейчас. Для подростков, выросших в сложных условиях, где отсутствует поддержка семьи, а эмоции подавляются или игнорируются, риск становится путём эмоциональной разрядки и способом почувствовать себя значимым. Когда жизнь кажется скучной, а эмоции притуплены или заменены постоянной тревогой, сильный выброс адреналина становится заменителем ощущения счастья. В момент, когда поезд набирает скорость, когда воздух свистит в ушах, а руки вцепились в поручень, подросток испытывает настоящее, чистое ощущение жизни», - пояснила Чернякова.
Для кого-то зацепинг — это вызов, для кого-то - протест против общества, а для кого-то - бегство от внутренних проблем. Но суть остаётся одной: это способ почувствовать что-то сильное, даже если за это приходится платить слишком высокую цену.
Что делать родителям зацеперов
Клинический психолог Татьяна Чернякова рекомендует в такой ситуации сначала успокоиться, не паниковать и не устраивать скандал. Если ребенок уже втянут в эту среду, агрессивные запреты лишь усилят его сопротивление. Он закроется и станет ещё больше скрывать свои увлечения. Гораздо важнее выстроить доверительный диалог.
«Если подросток рассказывает вам о зацепинге или вы случайно узнали, что он этим занимается, попробуйте задать вопросы, которые помогут понять, чем именно его привлекает эта активность, но без обвинительного тона. Узнайте, как он к этому пришёл, что именно ему нравится, как это ощущается — быть на крыше поезда, и какое самое сильное чувство испытывает ребёнок, когда практикует зацепинг», - посоветовала доктор Чернякова.
Кроме того, важно показать ребенку свою заинтересованность в том, какие эмоции он испатывает. Не стоит поучать подростка и рассказывать ему, как это опасно. Ребёнок и так это знает, его не напугает эта информация, а осуждающий тон отодвинет его от родителей еще дальше и приведёт к тому, что он продолжит заниматься опасной деятельностью, но уже не будет этим делиться. По этой же причине стоит избегать агрессивных запретов. Подросток воспринимает их как вызов и будет ещё больше сопротивляться, потому что зацепинг для него уже стал способом самоутверждения.
Создавайте новый «взрослый» мир вместе: что можно сделать вместо жесткого «нет»
Безусловно, лучший способ — личный пример. Как отметила психолог, золотое правило: «Дети не поступают так, как мы их воспитываем. Они поступают так, как поступаем мы» работает и здесь. Подростки склонны копировать поведение взрослых, даже если не признают этого. Если родители ищут здоровые способы справляться со стрессом и получать удовольствие, это влияет и на выбор подростка. Покажите ему, как можно получать адреналин безопасно: спорт, путешествия — пробуйте что-то новое вместе. И главное: покажите, как важно заботиться о себе и своих близких.
«Да, в подростковом возрасте дети не прислушиваются к голосу разума и правильным, но сухим аргументам. Но к ним можно приблизиться через эмоцию. Будьте искренними, говорите открыто. Иногда один сильный эмоциональный пример лучше сотни нравоучений. Попробуйте показать, как сильно Вы за него переживаете, когда он этим занимается, но при этом понимаете его причины. Попробуйте вместе найти замену этой активности, которая будет приносить ребёнку те же эмоции. Например, зацепинг можно заменить экстремальным, но качественно организованным спортом: скалолазанием, прыжками с тарзанкой или с парашютом. Тот же самый эффект могут дать картинг, мотоспорт, дайвинг или боевые искусства», - пояснила психолог Чернякова.
Опасное хобби ребенка — это действительно серьезная проблема. И тем не менее, она доступна для разрешения, уверяет специалист. Она подчеркнула, что главный принцип в этой ситуации — искренность. Главный аргумент — любовь. Важно попробовать увлечь ребенка, вместе кататься на сноуборде, заниматься дайвингом или сидеть на веслах в одной байдарке и ставить палатку в лесу.
«Понимание, что Ваш ребенок становится Вашим другом, верным и надежным спутником, интересным собеседником и человеком, у которого можно спросить совета и получить мудрый и по-настоящему ценный ответ — это ли не счастье и заветная мечта любого родителя? Сделайте первый шаг», - заключила психолог.
«Моментально может быть зафиксировано»: депутат о борьбе с пропагандой зацепинга в соцсетях
Не секрет, что зацеперы общаются между собой в социальных сетях и собираются небольшими группами для осуществления совместных поездок. При помощи тематических групп подростки ищут единомышленников и порой получают задания от анонимных кураторов попасть на закрытый железнодорожный объект, прокатиться на крыше или между вагонами электрички. Как оградить подростков от опасной информации в соцсетях? Ведется ли на законодательном уровне борьба с подобными деструктивными сообществами? На эти вопросы сайту «Страсти» ответил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.
«Конечно, каждому подростку в голову не заглянешь, здесь нужно использовать современные технологии на базе искусственного интеллекта, анализировать посты в соцсетях, в группах. И мы, кстати, успешно такие вещи начинаем применять касательно пропаганды терроризма, экстремизма, так и по зацеперству. Сейчас активно расширяется спектр возможностей для обнаружения потенциальных правонарушений», - заверил парламентарий.
Он подчеркнул, что соцсети при всей своей способности моментально распространять информацию, в то же время и фиксируют правонарушения. Используемые сейчас алгоритмы поиска позволяют вычислять любую инициативу группу, которая пропагандирует в том числе и зацепинг.
Как отметил Милонов, полностью эти сообщества никогда не исчезнут, как не исчезнут и другие преступления, но их количество станет гораздо меньше. Кроме того, депутат предложил использовать в соцсетях рекламу, чтобы демонстрировать последствия увлечения зацепингом. В коротких видеороликах пострадавшие подростки будут рассказывать, как они получили увечья и потеряли здоровье.
«Все социальные сети готовы помогать предотвращать подобного рода явления. Все, что сказано в соцсети, моментально может быть зафиксировано, и моментально может сработать алгоритм блокировки опасной информации. Кроме того, в правоохранительные органы может быть направлена соответствующая информация», - заверил Милонов.
Говоря о том, стоит ли на законодательном уровне запрещать распространение информации, популяризирующей зацепинг или руфинг (проникновение на крыши высотных зданий -прим. ред.), депутат подчеркнул, что уже сейчас законом запрещается пропаганда совершения административных правонарушений.
«Зацепинг - уже есть нарушение законодательства. За него предусмотрен штраф, наказание вплоть до административного ареста. Поэтому уже сейчас закон оставляет полную возможность привлекать к ответственности любого, кто предлагает этим заниматься», - заключил парламентарий.
Какое наказание грозит зацеперам: мнение юриста
Как пояснила юрист, судебный эксперт Нелли Буренина, в целях предупреждения и профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, таких как экстремальное поведение зацеперов на транспорте, предусмотрены меры ответственности за совершаемые ими правонарушения.
По ее словам, любителей проехаться снаружи транспортного средства в России ждет не только административное, но и уголовное наказание.
В частности, административная ответственность предусмотрена по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Нарушителей этой статьи ждет штраф от 2000 до 4000 тысяч рублей.
Родителей или опекунов несовершеннолетних экстремалов иногда привлекают по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», за которое предусмотрен штраф до 500 рублей.
Уголовная ответственность закреплена статьей 267.1 Уголовного кодекса РФ. За совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовным кодексом РФ также предусмотрена ответственность за пропаганду «зацепинга». Согласно статье 151.2, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, наказывается штрафом, максимальный размер которого предусмотрен до 100 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
То же деяние, совершенное: а) в отношении двух или более несовершеннолетних; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), - наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Кроме того, возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 440 часов или лишения свободы на срок до 3 лет.