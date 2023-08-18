Трое мужчин рассказали о консуматоршах на сайтах знакомств и их схеме обмана

Девушки на сайтах знакомств нередко оказываются консуматоршами, которые обманывают и «разводят» мужчин на деньги одинаковым способом. Реальными историями с сайтом «Страсти» на условиях анонимности поделились трое российских мужчин.

По словам жертв, они знакомились с девушками на популярных сайтах, договаривались о встрече и затем шли в ресторан, который выбирала спутница.

Один из собеседников рассказал, как работает схема развода мужчин на деньги в клубах и барах: «Завлекают в ресторан, заказывают дорогие напитки/блюда, причем стараются сделать так, чтобы у тебя не было желания поинтересоваться стоимостью заранее, приносят с атомными ценами. Я сказал, что у меня нет таких денег, она предложила мне занять у друзей. Потом предложила пополам».

Когда принесли счет, у мужчины не осталось сомнений, что его обманули. Он писал заявление в полицию, но это «ничем не закончилось».

Похожая история произошла с другим молодым человеком.

«Познакомился с девушкой на сайте Love.ru. Встретились. Она сказала, что хочет перекусить. Мы пошли именно в тот ресторан, в который она хотела. Им оказался Granchi Di Mare (адрес не будем указывать, так как часто меняют локацию, прим. «Страсти»). Заказала себе 2 бокала вина и блюдо, я не посмотрел цену на вино. Оказалось, что стоимость каждого бокала 8000 где-то. Принесли счёт в районе 16000 руб. Я сказал, что у меня таких денег нет, она предложила скинуться пополам, в итоге я отдал 8300. Мы вышли из ресторана, и она предпочла закончить общение. Впоследствии подавали заявление в полицию с одним из пострадавших, но безрезультатно».

Третий тоже выбрал девушку на сайте знакомств.

«Познакомился с девочкой на Badoo. После недолгой переписки перешли в телеграмм. Девушка представляется бизнес-леди. Мы останавливаемся у заведения, заходим туда. Как мы сели, зачем-то выключили треть или половину освещения. Она меня заговаривала, поэтому я толком не мог сосредоточиться на меню, но перед глазами мелькали большие ценники на позиции», - поделился мужчина и добавил, что его друга «развели» в том же заведении на 25 тыс. рублей и по аналогичной схеме.

Один из обманутых парней предположил, что мужчины ведутся на это из-за наивности, доверия и неопытности. На просьбу дать совет, как не стать жертвой консуматорши, пострадавший сказал: «В моем случае самому выбирать заведение, в которое пойдем. Обращать внимание на детали, быть бдительным».

Психолог Анастасия Елисеева считает, что «на удочку» попадаются не случайные мужчины. В приоритете у консуматорш клиенты среднего возраста и старше, а также женатые – молодые холостяки быстрее «вычисляют» профессионалок.

Подробнее о том, кто обычно становится добычей консуматорш и что делать жертвам, читайте в нашем материале.