«Третий год в судах»: бывший муж взыскал алименты с экс-чиновницы из Москвы, забрал детей и половину имущества

Бывший муж взыскал с экс-чиновницы из Москвы алименты на содержание двоих детей. Подробности узнал сайт «Страсти».

Мужчина подал на алименты, как только жена осталась без работы.

«Приняла решение о разводе потому, что он подал на меня в суд на алименты. Это случилось в тот момент, когда я была без работы почти год. Решил с безработной взыскать эти суммы – ему не на что было содержать детей», - рассказала женщина.

С 2022 года супруги начали судебные процессы: делили имущество, решали, с кем останутся дети. В результате суд постановил оставить сына и дочь с отцом.

«При разводе дети, естественно, встали на сторону отца. Потому что он полностью «промыл им мозги». Дети не имеют объективной картины, и я не могу донести до них, потому что он лишил меня возможности без свидетелей общаться с сыном и дочерью. Отец был им ближе в том смысле, что он с ними жил, дети находились в полной бытовой зависимости. Кормил, поил, одевал, но за мои деньги, надо заметить. Критического мышления у детей нет, и они не могут объективно оценить ситуацию, в которой находятся. Так получилось, что отец вовлек их в данный конфликт и сделал это намеренно, для того чтобы дискредитировать меня в глазах дочери и сына, оклеветать меня перед детьми и отвернуть их от меня», - рассказала женщина.

По ее словам, бывший муж препятствует общению с детьми и не отпускает их из Саратова в Москву, где проживает мать несовершеннолетних.

«Я много раз предлагала, чтобы они приехали ко мне в Москву, но он боится. Боится, что дети поймут – здесь другая жизнь, другие возможности и могут пересмотреть свое мнение. Видеться сейчас не удается. С сыном общаюсь по телефону. Дочь от меня перекрылась, она в категоричной позе, ей 13 лет, скоро будет 14. В силу особенностей подросткового возраста, как мне объясняют детские психологи, это закономерно. Конечно, я хотела бы забрать их к себе, потому что они очень многого лишены. Я знаю образ жизни их отца, знаю, что они никуда не ездят, сидят взаперти, имеют минимальный круг общения. Мы могли бы путешествовать, посмотреть разные города, выехать за рубеж и прочее. Отсутствие этой возможности у моих детей очень удручает», - рассказала она.

Бывшая чиновница говорит, что «дети находятся в психологически очень тяжелой для себя ситуации». На них оказывает влияние тот родитель, с которым постоянно проживают несовершеннолетние.

«Это тоже вывод психологической экспертизы. Общаемся по телефону, но недолго. Самое главное для меня – понимать, что они здоровы и все хорошо», - рассказала собеседница.

Суды между бывшими супругами длятся третий год. Женщина планирует подавать повторную жалобу в ВС РФ, чтобы вернуть детей и половину имущества, приобретенного ею на личные средства.

«Я третий год в судах, и это меня изматывает. Буду биться до конца. Я считаю, что мои права как матери существенно нарушены. Мои имущественные права как человека и гражданина тоже», - отметила она.

Подробнее историю бывшей чиновницы читайте в материале сайта «Страсти».