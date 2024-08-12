«Никуда не ездят, сидят взаперти»: бывший муж забрал детей у экс-чиновницы правительства Москвы и взыскал алименты

Как похожи бывают судьбы женщин. И не важно, какая у тебя профессия и сколько зарабатываешь. Каждая мечтает встретить мужчину своей мечты, построить семью, стать матерью. Но любовь она такая: ищут, находят, а потом расстаются, судятся, делят совместное имущество. Договориться, с кем останутся дети, получается не у всех.

К нам в редакцию обратилась бывшая чиновница регионального и федерального уровней. После развода супруг через суд забрал детей себе и взыскал с нее алименты. Мы не будем называть имя героини по ее просьбе. Историю женщины читайте в материале «Страстей».

Расскажите для наших читателей, что случилось?

Я уже более 10 лет постоянно проживаю в Москве, меня пригласили на работу из правительства Саратовской области в правительство Москвы. Все это время я проживаю и работаю тут. На момент отъезда бывший супруг остался с двумя детьми, я наняла нянь, взяла на себя все финансовые расходы и уехала. Часто приезжала, каждую неделю-две была у детей в Саратове. Но через три года после моего отъезда в Москву семейные отношения перестали существовать. Невозможно их сохранить, когда постоянно проживаешь в разных городах. Муж стал чинить мне препятствия в общении с детьми. Все привело к тому, что он подал на меня в суд на алименты и раздел имущества, я – на развод и определение места жительства двоих детей.

Как познакомились с мужем? Как окружающие оценили выбор? Поддержали? Были тревожные звоночки, на которые, может, тогда не обращали внимание, а сейчас понимаете, что это первые сигналы?

Нас познакомила общая подруга. Мы учились в одном вузе, правда, он на шесть лет старше. Окружающие не оценили выбор. Я была сильнее, амбициознее. Но мне никто об этом не говорил, предпочитали не вмешиваться. Не поддерживали и комментариев никаких не высказывали. Тревожные звоночки, конечно, были. Это связано с его истеричным поведением: в каких-то стрессовых, серьезных ситуациях я понимала, что человек слабый, не мог держать удар. Он был не способен выживать в сложных условиях и ситуациях.

В семьях обычно есть хороший и строгий полицейский. А как у вас, когда были парой?

Первое время находили общий язык, но, честно говоря, все его нюансы личности выяснились потом, уже в процессе совместной жизни. Когда вынашивала первого и второго ребенка, он был категорически против обоих детей. Меня это насторожило еще тогда. Это было странно, что, будучи в браке, мужчина категорически не хочет детей. Хотя потом вцепился в них мертвой хваткой, и дети стали для него смыслом жизни и основным источником дохода, потому что я зарабатывала всегда намного больше. А пока дети с ним, он может тянуть с меня алименты.

Вы были в семье основным добытчиком денег, работали чиновницей в Москве. Уехали в столицу из Саратова, когда первому ребенку был год, второму – четыре. Почему решились на переезд? Как удавалось жить на два города?

Безусловно, я стала в семье основным добытчиком и уехала из Саратова, когда дети, действительно, были маленькие. Оплачивала двух нянь, все расходы, питание, проживание и прочее. Другого такого предложения по работе могло больше не поступить, поэтому было принято совместное решение о переезде в Москву.

Как приняли решение, что дети останутся с мужем, а вы уедете на заработки? Почему не отправились в Москву вместе?

Решение действительно принималось совместно. На тот момент я была готова отказаться от этого предложения, но именно бывший супруг настоял, чтобы я приняла его. Первые два-три года приезжала достаточно часто, потому что дети были маленькие. Потом все реже и реже, потому что начинались скандалы. То, что дети остались в Саратове, было продиктовано отсутствием у меня жилья в Москве. Я приехала на вокзал с одним «узелком за плечами», остановилась у знакомой и в первые же дни сняла койко-место в коммунальной квартире, детям некуда было приезжать. Вместе не отправились, потому что бывший супруг был категорически против семьей ехать в Москву. Он не хотел и никогда не искал возможности, поводов, чтобы приехать и жить вместе со мной и детьми в столице. Более того за все время – за 10 лет – он ни разу ко мне не приехал.

Вы были ровней с супругом? Одинаково зарабатывали? Всегда жили в достатке?

У нас равноценное образование: по два высших и по кандидатской степени, однако по амбициям, жизнеспособности, стойкости мы оказались абсолютно не равны. Иногда мой доход оказывался в 7-10 раз выше, чем у него. Поэтому ровни тут быть не могло и не может.

Насчет жизни в достатке: случалось по-разному. Когда я находилась в декрете – это 20010-2011 годы - было тяжело. Впоследствии муж утверждал, что имел какие-то личные средства, на которые была куплена одна из спорных квартир, но это не так. Суд разделил недвижимость пополам, хотя на самом деле я получила деньги после смерти моего родного отца от его родственников, на них и приобреталась квартира. Других же денег не было, потому что как раз в течение предшествующих пары лет перед ее покупкой бывший супруг не работал, а я сидела в декрете. В итоге оказалась вынуждена с первым ребенком в полгода выйти на работу, потому что было очень сложно финансово.

Муж справлялся с детьми без вас? Уроки, воспитание сына с дочерью было на нем? Не жалеете, что пропускали первые «шаги» детей из-за работы?

Основная нагрузка была на нянях. Он оставался с ними на выходные, иногда лежал в стационарах, но и я тоже. Может быть, он лежал чаще, потому что мне иногда приходилось дернуться на работу. Уроки я в основном учила с дочерью, когда приезжала на выходные. До первого класса дочери я приезжала еще довольно часто, потом занимались няни, у них была обязанность делать уроки и заниматься развитием детей.

Первые четыре года дочери и первый год жизни сына я была с ними постоянно в Саратове и видела, как они росли. Потом довольно часто приезжала к ним уже после отъезда в Москву. До 2022 года, то есть до самого начала судебных разбирательств, была с ними постоянно на телефонной связи и также приезжала в Саратов с ними увидеться.

Почему приняли решение о разводе? Как дети отреагировали на развод? Они больше с отцом общались? Отец был им ближе?

Приняла решение о разводе потому, что он подал на меня в суд на алименты. Это случилось в тот момент, когда я была без работы почти год. Решил с безработной взыскать эти суммы – ему не на что было содержать детей. Он в принципе не в состоянии это делать.

До сентября 2022 года, то есть до начала всех судебных процессов, общалась с детьми очень плотно. Я знала, кто и в чем пошел на 1 сентября в школу, с какой сумкой и прической, они присылали мне видеоотчеты в мессенджерах.

При разводе дети, естественно, встали на сторону отца. Потому что он полностью «промыл им мозги». Дети не имеют объективной картины, и я не могу ее донести, потому что он лишил меня возможности без свидетелей общаться с сыном и дочерью. Отец был им ближе в том смысле, что он с ними жил, дети находились в полной бытовой зависимости. Кормил, поил, одевал, но за мои деньги, надо заметить. Критического мышления у детей нет, и они не могут объективно оценить ситуацию, в которой находятся. Так получилось, что отец вовлек их в данный конфликт и сделал это намеренно, для того чтобы дискредитировать меня в глазах дочери и сына, оклеветать меня и отвернуть их от меня.

Как муж повел себя после развода? Почему, на ваш взгляд, не получается диалог с бывшим супругом, ведь цель одна – счастье детей?

Он перестал общаться, полностью замкнул на себя детей, начал жаловаться на приставов, клянчив с меня алименты. Для него это вопрос жизни и смерти. Любые попытки детей пообщаться со мной или их интерес в сторону матери пресекались.

Диалога не получается. Зная личные особенности человека, я могу сказать, что он недоговороспособен в принципе. Его цели, поступки и мышление – все это явно не в интересах детей. Если бы он мыслил интересами детей, то человек, понимая, что я как мать, которая их любит, беспокоится и может дать детям гораздо больше, чем он, отпустил бы их к матери. Но он замкнул их на себе цепью. Для него это просто способ клянчить с меня деньги.

Первым в суд подал он? Что требовал?

Первым в суд подал он. Требовал алименты, зная, что я без работы. Мы практически не общались на тот момент.

Как получилось, что дети остались с ним, а вы платите алименты? Судебная практика в России такова, что дети преимущественно остаются с матерью. В вашем случае почему суд встал на сторону отца, какие были аргументы? Органы опеки тоже защищали его?

Суд первой инстанции детально разобрался в ситуации. Были проведены девять заседаний суда. Вопрос по месту жительства детей поставила я. Инициировала, чтобы они проживали со мной. Районный суд после девяти заседаний и детального рассмотрения вопроса принял решение в мою пользу, что дети должны проживать с матерью. А вот апелляция и кассация встали на сторону отца. Причем не приведя никаких новых фактов и аргументов, которые не были бы известны суду первой инстанции. Верховный суд все отменил, направил дело повторно на рассмотрение в кассацию. Но она опять приняла решение в пользу другой стороны, не услышав ни один из моих аргументов.

В качестве доводов назывались привычный образ жизни детей, их привязанность к отцу. Судебно-психологическая экспертиза установила, что отец целенаправленно оказывает влияние на детей с целью формирования негативного образа матери. Это вывод экспертизы. Но суды на него почему-то закрывают глаза, а лишь указывают в своих решениях на привычный образ жизни сложившийся круг общения детей. Органы опеки тоже якобы встали на защиту детей, не имея возможности сравнить ни условия проживания, ни другие возможности, которых дети лишены, проживая с отцом.

В 2021 году вы остались без работы – впервые за 24 года непрерывного стажа. Как вы это пережили? Была поддержка от близких?

В 2021 году у меня действительно был перерыв в работе. Это первый раз за все время. Потому что я практически всегда была госслужащей и у меня почти 20 лет стажа государственной службы. Было очень тяжело морально. Я искала работу, ходила на собеседования, был тяжелый период. Конечно, поддержка от близких была: от матери, от сестры, коллег и друзей. От бывшего супруга нет. Он ни разу не спросил, на что я живу. Его «поддержкой» стал судебный иск ко мне о том, что мне нужно все оплачивать – ему не на что было содержать детей.

Ваши дети проживают в Саратове, вы в Москве. Муж препятствует общению с сыном и дочерью? Удается видеться? Хотели бы забрать их в столицу?

Бывший супруг абсолютно препятствует моему общению с сыном и дочерью. Я много раз предлагала, чтобы они приехали ко мне в Москву, но он боится. Боится, что дети поймут – здесь другая жизнь, другие возможности и могут пересмотреть свое мнение. Видеться сейчас не удается. С сыном общаюсь по телефону. Дочь от меня перекрылась, она в категоричной позе, ей 13 лет, скоро будет 14. В силу особенностей подросткового возраста, как мне объясняют детские психологи, это закономерно. Конечно, я хотела бы забрать их к себе, потому что они очень многого лишены. Я знаю образ жизни их отца, знаю, что они никуда не ездят, сидят взаперти, имеют минимальный круг общения. Мы могли бы путешествовать, посмотреть разные города, выехать за рубеж и прочее. Отсутствие этой возможности у моих детей очень удручает.

Дети делятся переживаниями? Как поддерживаете общение?

Сейчас дети находятся в психологически очень тяжелой для себя ситуации. Они закрываются. Я не могу их винить в этом, все объяснимо: они пытаются выжить, как могут. Но естественно находятся под влиянием того взрослого, с кем постоянно проживают. Это тоже вывод психологической экспертизы. Общаемся по телефону, но недолго. Самое главное для меня – понимать, что они здоровы и у них все хорошо.

Вы собираетесь обратиться в Верховный суд, чтобы дело об определении места жительства детей и разделе имущества передали в другой регион. Почему приняли это решение? На ваш взгляд, суд в Саратове был несправедлив к вам как к матери?

Я собираюсь повторно обращаться в Верховный суд, чтобы решение районного суда по детям оставили в силе, потому что оно было в мою пользу, в интересах самих детей и их будущего. По разделу имущества планирую добиваться отмены всех ранее принятых решений и направления дела в этой части на повторное рассмотрение с нуля. Что касается передачи дела в другой регион, это связано с тем, что у меня есть глубокие опасения в предвзятости и необъективности ранее принятых решений. Если предположить, что Верховный суд повторно отменит и отправит обратно в Саратов, их новые решения будут снова в пользу другой стороны. И это замкнутый круг. Поэтому я не верю в их объективность и беспристрастность. То, что они пошли против Верховного суда, который в полном объеме отменил их решения, и снова приняли старые – о многом говорит.

Сколько лет длится ваша история? Для детей не будет стрессом, если все поменять – перевезти в другой город, жить с матерью, хотя они почти всю жизнь с отцом?

Я третий год в судах, и это меня конечно изматывает. Но я буду биться до конца. Я считаю, что мои права как матери существенно нарушены. Мои имущественные права как человека и гражданина тоже. Потому что квартиру, которую я купила на средства моего покойного отца, суд разделил пополам. При том, что эти средства, - не нажитые в браке. А вторая квартира в Москве, которую мне дали по результатам моей работы в правительстве Москвы, тоже разделили пополам. Она формально куплена в браке, но фактически семейных отношений на момент ее приобретения уже не было. Я представила в суд 16 показаний свидетелей (и это люди из разных городов, которые даже не знакомы друг с другом), которые подтвердили отсутствие семейных отношений в тот период. Квартиру я выкупала сама, ремонтировала сама, там же проживаю сейчас. Со стороны бывшего супруга там не было ни копейки. Как говорится, ни рубля, ни гвоздя. И эта несправедливость меня очень сильно выбешивает.

Что касается стресса у детей в случае их переезда в Москву, могу сказать следующее. Дети лишены очень многих возможностей. Если бы они сейчас были здесь со мной, то поняли, что есть другая жизнь и другой круг общения, другие возможности для развития. Я как мать готова им предоставить все это. Потому что у отца чисто корыстный подход: пока дети с ним, он будет получать с меня обеспечение. Он сидел на этой игле долгие годы в браке и первые три года, когда я уехала на работу в Москву. Когда его расходы стали бесконтрольны, я и прекратила все это. Собственно, это привело к завершению всех отношений.

Как складывается ваша личная жизнь? Есть кто-то у вас? А у него?

По поводу собственной личной жизни я не хочу комментировать это сейчас. Какая разница? Я бьюсь за детей, за имущество. Мои силы сейчас в основном направлены на это. Есть ли у него кто-то? Не знаю. Думаю, он не особо кому интересен с его стремлением к жизни за чужой счет. Собственно, меня это не интересует, мне это вообще безразлично.

Какой совет могли бы дать читательницам, которые попали в похожую ситуацию?

Какой бы совет могла дать читательницам? Конечно, вовремя разводиться. Не тянуть и не тешить себя какими-то иллюзиями в отношении того, что можно исправить, не насиловать свою душу и сердце. Попытки сохранить что-то ради семьи и детей обычно очень плохо заканчиваются. Только такой совет могу дать, пройдя через все это. Но напоследок могу сказать, что буду биться до конца. Я знаю, что правда на моей стороне. Можно судить по каким-то бумажкам, по законам, но есть суд Божий и есть суд по совести. Я знаю, что правда на моей стороне, и все, что суд разделил, это неправильно и незаконно. Меня, работающую, полноценную, здоровую мать, женщину, которая всю жизнь содержала детей, оклеветали, лишили их, отвернули за ни за что. Я считаю, что это наказуемо перед Богом. Поэтому буду доказывать свою правоту всеми возможными способами.