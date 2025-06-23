Тренер по голосу и речи Маришова дала совет, как не быть скучным собеседником

Тренер по голосу и речи Полина Маришова рассказала, как не быть скучным собеседником и завязать интересный разговор в любой компании. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Самый главный принцип — это уметь не только интересно рассказывать, но и внимательно слушать. Люди любят говорить о себе, и поэтому, если вы научитесь задавать правильные вопросы, то обязательно станете тем собеседником, с которым всегда приятно увидеться и хочется поддерживать общение. То есть крайне важно давать пространство собеседнику для того, чтобы он мог что-то рассказать», — поделилась Маришова.

Медиатренер рекомендует грамотно задавать вопросы. Они должны относиться к конкретному человеку, а не носить общий характер.

«Я рекомендую задавать личные вопросы и избегать общих тем. Вместо обсуждения погоды и обстановки можно спросить, например, следующее: «Я видела, что ты запускаешь бренд одежды, поделишься впечатлениями?». В случае, если беседовать предстоит с малознакомым человеком, особенно важно обращать внимание на детали. Чаще всего люди сами упоминают то, что им интересно. Задавайте больше вопросов о том, на что делает акцент сам собеседник», — объяснила Маришова.

Медиатренер заметила, что если уделять больше внимания собеседнику, то он начнет открываться, и уйдет напряжение, которое обычно возникает из-за банальных вопросов и заученных фраз.

О других советах Полины, ее пути в карьере, работе со звездами читайте в нашем интервью.