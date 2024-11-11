«Требований вроде ванной, наполненной шампанским, все реже»: Лина Арифулина высказалась о райдерах звезд

Продюсер Лина Арифулина призналась, что в последнее время российские звезды стали все реже вносить в свои райдеры «безумные требования». Она отметила, что сейчас в список включают только необходимое, чтобы обеспечивать комфорт артиста. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

В отечественном шоу-бизнесе Лина уже много лет, и за свою карьеру успела поработать с самыми топовыми знаменитостями, поэтому знает немало их секретов, о которых, правда, предпочитает умалчивать. По ее словам, раньше действительно у артистов были требования, способные удивить, но сейчас все изменилось.

«В райдерах артистов бывают неординарные требования, но, во-первых, за столько лет работы меня трудно чем–то удивить, а во-вторых, в последнее время артисты готовят райдеры для удобства с перечнем адекватных и необходимых вещей конкретно для них. То есть райдер сейчас — это не желание проявить «звездные капризы», а документ для создания комфорта. Кроме всего, требования в райдере можно согласовывать сторонами. Безумные требования вроде ванной, наполненной шампанским, все реже», - поделилась Арифулина.

Она отметила, что некоторые артисты все-таки просят что-то «забавное», но в этом продюсер не видит ничего плохого.

«Бывают и забавные пункты в райдере, почему бы не пойти артисту навстречу? Творческим людям иногда нужен особый подход», - заявила Лина.

Интервью для «Страсти» с Линой Арифулиной читайте на нашем сайте.