«Тот русский, который всем нравится»: почему Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Кинокритик Сергей Сычев объяснил, как российскому актеру Юре Борисову удалось получить номинацию на «Оскар». Он считает — дело вовсе не в «Аноре», а в совокупности проектов артиста.

В беседе с порталом «Страсти» Сычев заявил, что Борисов хоть и хорошо играет в фильме «Анора», но там он не показывает ничего принципиально нового. Но иностранные эксперты могли отметить его работу и в других международных лентах.

«Мне кажется, что Борисов все-таки получил номинацию во многом как-то по совокупности, потому что у него за несколько лет вышло несколько ярких именно международных работ. Прежде всего, конечно, это «Купе номер 6», которое стало большим хитом. Его как-то запомнили, полюбили. Он действительно тот русский, который всем нравится. И в «Аноре» играет сильно похожий образ. Он транслирует определенное амплуа и делает это очень здорово, очень талантливо. И несмотря на то, что в «Аноре», как мне кажется, Борисов ничего такого не показал из того, чего он не делал бы раньше, это действительно очень качественная работа, заслуживающая больших наград», - отметил критик.

Напомним, что Юра Борисов номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Сам он признался, что узнал новости, когда ехал в машине. В тот момент его жена так закричала от радости, что он даже не смог расслышать имена своих конкурентов.

О том, кто может одержать победу в номинации Юры Борисова, читайте на сайте «Страсти».