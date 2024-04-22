«Наши клиенты хотят шоу»: кондитер Марина Синицкая о торте для Блиновской, работе на ТВ и скандале с Агзамовым

Кондитер Марина Синицкая осуществляет идеи заказчиков, на которые способен решиться не каждый профессионал. Она создает шоу-торты и многоярусные, искрящиеся десерты в виде ракет, каруселей, замков. У Синицкой, как у кондитера, уникальный подход к делу. Марина считает, что ее задача не накормить, а подарить незабываемые эмоции.

На сегодняшний день Марина входит в ТОП-3 самых дорогих кондитеров страны: ее гонорар за последний заказ равен 2 миллионам рублей. Среди заказчиков Синицкой — дипломаты, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Она сотрудничала с Оксаной Самойловой, Нюшей, Еленой Блиновской, Сергеем Лазаревым, Моргенштерном*(признан иноагентом на территории РФ). Для эпатажного рэпера и его свадьбы Синицкая приготовила особый торт весом в 666 кг. Он пережил не только внезапную проверку ОМОНа, но и запланированный в него прыжок Моргенштерна*.

А еще Марина развивает карьеру на ТВ и знает все об изнанке кулинарных шоу. Синицкая была членом жюри в популярной передаче «Кондитер», а сейчас ведет собственную программу на Первом канале.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Марина рассказала о торте для Леонида Якубовича, заграничных проектах и раскрыла детали конфликта с Ренатом Агзамовым.

Марина, расскажите, почему решили стать кондитером? Когда поняли, что создание десертов — не просто хобби? С чего начался Ваш путь?

Когда мне было 15 лет, мама влетела в мою комнату с газетой в руках и сказала, что нашла мою судьбу! На обложке газеты был изображен наш челябинский кондитер Игорь Тумаркин. Мама сказала, что я тоже стану великим кондитером, буду лепить сладкие произведения и побеждать на всех чемпионатах. После этого она отдала меня в Кулинарный колледж, где учился Игорь.

Меня вдохновила мамина установка на успех, и уже через месяц на первом курсе я получила свою первую золотую медаль на областном конкурсе, где моими соперниками были профессиональные шефы. И понеслось! С каждым кондитерским конкурсом я всё больше влюблялась в свою работу, а медали на груди мотивировали меня не просто делать торты, а каждый раз всё больше удивлять и придумывать нечто новое, неординарное, шокирующее! Уже на третьем курсе я попала на практику к Игорю Тумаркину. А к выпускному — носила почётное звание двукратного лауреата премии Президента, победителя нескольких Всероссийских олимпиад и имела высший шестой разряд кондитера.

В России много кондитеров. Как удалось достичь успеха при высокой конкуренции?

С самого начала нам хотелось выделяться. С открытия своей фирмы мы заняли нишу, незнакомую как в Челябинске, так и в России. Мы стали создавать шоу-торты. Шоу-торты подразумевают под собой не просто десерт, а элементы шоу, яркие эмоции, сладкий перфоманс на мероприятии. Нам, как первопроходцам, было нелегко в первое время.

Клиенты приходили за классическими кремовыми розочками и лебедями на свадебном торте, а нам приходилось им долго продавать идею об эффектном шоу-торте. Наш энтузиазм был настолько заразителен, что нас стали выделять среди сотен других мастеров России как самых неординарных кондитеров, которые создают невозможное. Мы стали задавать тренды и по сей день являемся новаторами, за которыми следят последователи со всего мира. Мы придумываем зрелищные спецэффекты в тортах, необычное строение, которое сложно разгадать, осуществляем смелые идеи, на которые другие кондитеры не могут решиться.

Риск, азарт, вызовы в тортах — для нас не являются выходом из зоны комфорта, это стиль жизни и работы на протяжении 12 лет, что отличает нас от других.

Как удалось открыть собственное производство? Как менялись расценки на продукцию? Сколько сейчас стоит Ваш торт?

После выпуска из кулинарного колледжа меня пригласили на работу. В найме я готовила торты на заказ. Тогда мы и познакомились с Максимом — моим будущим мужем, продюсером, союзником. Он увидел, с какими горящими глазами я работаю до 4-х утра «на тётю», и предложил уйти и открыть свою фирму, ведь лучше работать на себя до 4-х утра. У меня как раз была такая мечта! Лишь в свободном плавании я могла бы достичь тех целей, о которых мечтала: создавать масштабные шоу-торты, готовить торты звёздам, получать высокие гонорары, выполнять заказы в разных уголках мира!

8 марта 2012 года мы открыли фирму, которая тогда называлась «Галерея неповторимых тортов Марины Синицкой». Мы открылись с минимальными вложениями: арендовали крохотное помещение в 16 кв. метров, взяли помощницей сестру Максима, первое время обходились базовым оборудованием, работали с ценником 500 руб/кг торта.

Меньше, чем через год, мы переехали в просторный цех площадью 160 кв. метров, взяли команду, купили крупное оборудование, повысили цену (минимальная стоимость торта у нас стала от 10.000 руб) и стали строить бизнес.

Когда появился ажиотаж на наши необычные торты, мы ещё подняли чек и сделали ограничение: берем заказы от 25.000 руб за торт. При этом клиенты из Челябинска готовы были заказать у нас торт за эту цену весом по 3-5 кг.

У нас есть игра: каждый год мы делаем свой самый дорогой торт в карьере. В прошлом году мы сделали торт за 1,5 млн руб, в 2024 году создали торт с общим гонораром 2 млн руб.

У Вас семейный бизнес. Легко ли работать с мужем? Бывают ли между вами разногласия?

Мы с Максимом всегда относились к кондитерскому бизнесу как к родному ребенку. Возможно, именно поэтому мы так любим своё дело, горим им на протяжении многих лет, не бросаем при неудачах и хотим стать лучше.

Мы с Максимом чётко разделяем роли, когда мы супруги, а когда — коллеги. Если в семейной жизни происходят разногласия, конфликты, мы не несём их в кондитерских цех, а оставляем дома.

Сколько времени уходит на создание больших, многоярусных тортов? Сколько людей нужно для выполнения такого заказа? Как рождается идея для дизайна торта?

На воплощение одного проекта в жизнь может уходить от 3-х дней до нескольких месяцев. Первый этап, на который требуется время, — согласование идеи торта с заказчиком и далее — подготовка чертежей с размерами торта и спецэффектов. На сладкий декор может уйти целый месяц, чтобы успеть проделать все тонкие детали ручной работы до мелочей.

А непосредственно сам торт с начинкой, бисквитом и кремом мы начинаем готовить за 2-3 дня до мероприятия, чтобы он был свежим. Именно поэтому в последнюю ночь перед отдачей торта мы, как правило, не спим и работаем.

Над каждым шоу-тортом работаем мы с Максимом, художник по эскизу, несколько скульпторов, технолог-кондитер, декоратор и кондитеры — в зависимости от сложности и масштаба проекта. В команде бывает как 2 кондитера, так и 10 человек при сжатых сроках и большом объеме работы.

Идеи тортов рождаются, чаще всего, из концепции мероприятия. Торт — это завершающий аккорд праздника, его лицо. Именно поэтому при разработке эскизов мы используем детали из декора банкетного зала, основную цветовую гамму, элементы из образов. На новые идеи перфоманса, спецэффектов и дизайнов мы вдохновляемся за пределами сладкой профессии: из книг инженеров, у фокусников-иллюзионистов, из разных шоу, зрелищных фильмов, у циркачей, флористов, дизайнеров, в архитектуре и даже в исторических произведениях в музеях.