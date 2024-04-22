«Наши клиенты хотят шоу»: кондитер Марина Синицкая о торте для Блиновской, работе на ТВ и скандале с Агзамовым
© Личный архив Марины Синицкой
Кондитер Марина Синицкая осуществляет идеи заказчиков, на которые способен решиться не каждый профессионал. Она создает шоу-торты и многоярусные, искрящиеся десерты в виде ракет, каруселей, замков. У Синицкой, как у кондитера, уникальный подход к делу. Марина считает, что ее задача не накормить, а подарить незабываемые эмоции.
На сегодняшний день Марина входит в ТОП-3 самых дорогих кондитеров страны: ее гонорар за последний заказ равен 2 миллионам рублей. Среди заказчиков Синицкой — дипломаты, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Она сотрудничала с Оксаной Самойловой, Нюшей, Еленой Блиновской, Сергеем Лазаревым, Моргенштерном*(признан иноагентом на территории РФ). Для эпатажного рэпера и его свадьбы Синицкая приготовила особый торт весом в 666 кг. Он пережил не только внезапную проверку ОМОНа, но и запланированный в него прыжок Моргенштерна*.
А еще Марина развивает карьеру на ТВ и знает все об изнанке кулинарных шоу. Синицкая была членом жюри в популярной передаче «Кондитер», а сейчас ведет собственную программу на Первом канале.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Марина рассказала о торте для Леонида Якубовича, заграничных проектах и раскрыла детали конфликта с Ренатом Агзамовым.
Марина, расскажите, почему решили стать кондитером? Когда поняли, что создание десертов — не просто хобби? С чего начался Ваш путь?
Когда мне было 15 лет, мама влетела в мою комнату с газетой в руках и сказала, что нашла мою судьбу! На обложке газеты был изображен наш челябинский кондитер Игорь Тумаркин. Мама сказала, что я тоже стану великим кондитером, буду лепить сладкие произведения и побеждать на всех чемпионатах. После этого она отдала меня в Кулинарный колледж, где учился Игорь.
Меня вдохновила мамина установка на успех, и уже через месяц на первом курсе я получила свою первую золотую медаль на областном конкурсе, где моими соперниками были профессиональные шефы. И понеслось! С каждым кондитерским конкурсом я всё больше влюблялась в свою работу, а медали на груди мотивировали меня не просто делать торты, а каждый раз всё больше удивлять и придумывать нечто новое, неординарное, шокирующее! Уже на третьем курсе я попала на практику к Игорю Тумаркину. А к выпускному — носила почётное звание двукратного лауреата премии Президента, победителя нескольких Всероссийских олимпиад и имела высший шестой разряд кондитера.
В России много кондитеров. Как удалось достичь успеха при высокой конкуренции?
С самого начала нам хотелось выделяться. С открытия своей фирмы мы заняли нишу, незнакомую как в Челябинске, так и в России. Мы стали создавать шоу-торты. Шоу-торты подразумевают под собой не просто десерт, а элементы шоу, яркие эмоции, сладкий перфоманс на мероприятии. Нам, как первопроходцам, было нелегко в первое время.
Клиенты приходили за классическими кремовыми розочками и лебедями на свадебном торте, а нам приходилось им долго продавать идею об эффектном шоу-торте. Наш энтузиазм был настолько заразителен, что нас стали выделять среди сотен других мастеров России как самых неординарных кондитеров, которые создают невозможное. Мы стали задавать тренды и по сей день являемся новаторами, за которыми следят последователи со всего мира. Мы придумываем зрелищные спецэффекты в тортах, необычное строение, которое сложно разгадать, осуществляем смелые идеи, на которые другие кондитеры не могут решиться.
Риск, азарт, вызовы в тортах — для нас не являются выходом из зоны комфорта, это стиль жизни и работы на протяжении 12 лет, что отличает нас от других.
Как удалось открыть собственное производство? Как менялись расценки на продукцию? Сколько сейчас стоит Ваш торт?
После выпуска из кулинарного колледжа меня пригласили на работу. В найме я готовила торты на заказ. Тогда мы и познакомились с Максимом — моим будущим мужем, продюсером, союзником. Он увидел, с какими горящими глазами я работаю до 4-х утра «на тётю», и предложил уйти и открыть свою фирму, ведь лучше работать на себя до 4-х утра. У меня как раз была такая мечта! Лишь в свободном плавании я могла бы достичь тех целей, о которых мечтала: создавать масштабные шоу-торты, готовить торты звёздам, получать высокие гонорары, выполнять заказы в разных уголках мира!
8 марта 2012 года мы открыли фирму, которая тогда называлась «Галерея неповторимых тортов Марины Синицкой». Мы открылись с минимальными вложениями: арендовали крохотное помещение в 16 кв. метров, взяли помощницей сестру Максима, первое время обходились базовым оборудованием, работали с ценником 500 руб/кг торта.
Меньше, чем через год, мы переехали в просторный цех площадью 160 кв. метров, взяли команду, купили крупное оборудование, повысили цену (минимальная стоимость торта у нас стала от 10.000 руб) и стали строить бизнес.
Когда появился ажиотаж на наши необычные торты, мы ещё подняли чек и сделали ограничение: берем заказы от 25.000 руб за торт. При этом клиенты из Челябинска готовы были заказать у нас торт за эту цену весом по 3-5 кг.
У нас есть игра: каждый год мы делаем свой самый дорогой торт в карьере. В прошлом году мы сделали торт за 1,5 млн руб, в 2024 году создали торт с общим гонораром 2 млн руб.
У Вас семейный бизнес. Легко ли работать с мужем? Бывают ли между вами разногласия?
Мы с Максимом всегда относились к кондитерскому бизнесу как к родному ребенку. Возможно, именно поэтому мы так любим своё дело, горим им на протяжении многих лет, не бросаем при неудачах и хотим стать лучше.
Мы с Максимом чётко разделяем роли, когда мы супруги, а когда — коллеги. Если в семейной жизни происходят разногласия, конфликты, мы не несём их в кондитерских цех, а оставляем дома.
Сколько времени уходит на создание больших, многоярусных тортов? Сколько людей нужно для выполнения такого заказа? Как рождается идея для дизайна торта?
На воплощение одного проекта в жизнь может уходить от 3-х дней до нескольких месяцев. Первый этап, на который требуется время, — согласование идеи торта с заказчиком и далее — подготовка чертежей с размерами торта и спецэффектов. На сладкий декор может уйти целый месяц, чтобы успеть проделать все тонкие детали ручной работы до мелочей.
А непосредственно сам торт с начинкой, бисквитом и кремом мы начинаем готовить за 2-3 дня до мероприятия, чтобы он был свежим. Именно поэтому в последнюю ночь перед отдачей торта мы, как правило, не спим и работаем.
Над каждым шоу-тортом работаем мы с Максимом, художник по эскизу, несколько скульпторов, технолог-кондитер, декоратор и кондитеры — в зависимости от сложности и масштаба проекта. В команде бывает как 2 кондитера, так и 10 человек при сжатых сроках и большом объеме работы.
Идеи тортов рождаются, чаще всего, из концепции мероприятия. Торт — это завершающий аккорд праздника, его лицо. Именно поэтому при разработке эскизов мы используем детали из декора банкетного зала, основную цветовую гамму, элементы из образов. На новые идеи перфоманса, спецэффектов и дизайнов мы вдохновляемся за пределами сладкой профессии: из книг инженеров, у фокусников-иллюзионистов, из разных шоу, зрелищных фильмов, у циркачей, флористов, дизайнеров, в архитектуре и даже в исторических произведениях в музеях.
Что самое сложное при выполнении большого заказа? Были ли у Вас случаи, когда конструкция рушилась и что-то шло не по плану?
Я считаю, что если у кондитера ни разу в жизни не ломался торт, то он теоретик, а не практик, и, возможно, он очень редко делает торты, совсем не рискует и не пробует новое. В работе над шоу-тортом всегда может пойти что-то не по плану, мы готовы к форс-мажорам.
Каждый наш торт неповторимый и эксклюзивный. Сложно предвидеть точный вес и размер, несмотря на то, что мы заранее строим чертежи, измеряем проёмы дверей, рассчитываем конструкции так, чтобы они выдержали вес торта, всё укрепляем. Но бывают факапы (провал, неудача, прим. «Страсти»), которые сложно предвидеть заранее. Например, торт получился больше и не проходит в двери.
В прошлом году у нас заказали горящий торт для блогера-миллионника, которая любит фотосессии с огнем. Именинница должна была подойти к торту, задуть свечи, а торт вспыхнуть, загореться и плавно взлететь вверх. К сожалению, для создания сюрприза заказчик не предупредил именинницу, что торт вспыхнет, поэтому огонь немного задел её волосы и руку. Несомненно, мы очень испугались, для нас это был самый неприятный форс-мажор в карьере, но всё завершилось хорошо. Как посмеялась именинница: «Она — женщина-огонь». В прошлый день рождения у нее случайно загорелись декорации на потолке, а в этот раз — торт и она сама.
Также было легендарное падение свадебного торта на 10-летней годовщине Джигана и Оксаны Самойловой, за которым наблюдали в прямом эфире 15 миллионов зрителей. У меня до сих пор сердце уходит в пятки, когда я вспоминаю этот случай.
Большие торты мы вывозим на сцену с моей командой, и я всегда их настраиваю перед выходом: «Что бы ни случилось — улыбайтесь!». В тот раз случилось неизбежное. Мы вывезли сладкого гиганта к гостям, и на глазах у огромной публики тележка внезапно свернулась под тортом и упала вниз, повредив мне ногу.
Торт начал падать вбок, мы с командой мобилизовались и удержали его, несмотря на огромный вес, при этом широко улыбаясь. Аккуратно поставили торт на пол. Самое любопытное, что, видя наши улыбки, все гости подумали, что это специально запланированное шоу! Они подходили и благодарили нас за «розыгрыш», яркие эмоции и накал страстей.
Видео с этим падением торта от звёздных гостей разлетелось по всему интернету и набирает миллионные просмотры по сей день. Стоит ли говорить, что именно видео с тортом набрало больше всего просмотров с этой свадьбы?
Вы рассказывали, что готовили торт для одной свадьбы в течение месяца. В чем была сложность заказа? Из каких этапов состояла работа?
У нас заказали трехметровый торт-Замок на свадьбу в Казахстане. Сладкие башни для этого произведения мы изготавливали в течение месяца. Процесс создания сладких башен состоит из нескольких этапов: правильно рассчитать количество и размеры, засушить заготовки, качественно соединить, потом украсить, добавить мелкие детали тонкой ручной работы, и, наконец, хорошо упаковать для бережной транспортировки в другую страну.
Перевозить хрупкий декор на самолёте — это самая сложная задача. Отправить багажом или транспортной компанией — ненадежный вариант. Перевоз в ручной клади сахарной мастики всегда смущает полицейских на таможне, приходится проводить многократные вскрытия, а потом всё качественно упаковывать и следить, чтобы ничего не поломалось.
Само приготовление торта производится уже на месте. Мы выпекаем основу, собираем и приступаем к оформлению. Наш торт-Замок произвел фурор! Скажу по секрету, многие кондитеры Казахстана уже несколько раз пытались скопировать и повторить этот торт, но в них есть главное отличие — нехватка мелких деталей и количества башен, которым мы, в свою очередь, уделяем большое количество времени и сил.
Ваши торты заказывают знаменитости. Как началось сотрудничество со звездами? Кто Ваши постоянные клиенты?
Я люблю звёзд. С самого начала своей карьеры я хотела готовить торты для знаменитостей. Нам помогло развитие личного бренда и налаживание связей с организаторами мероприятий в разных городах России.
Когда предоставилась возможность сделать торт на юбилей Елены Исинбаевой, мы очень ярко проявили себя, и тогда на нас обратили внимание другие организаторы, которые тоже работают со звёздами. И понеслось!
Сейчас среди постоянных клиентов звёзды ТНТ, певица Нюша, Алексей Щербаков, Джиган и Оксана Самойлова, до недавних событий Моргенштерн*.
Вы создавали торт для Оксаны Самойловой и Джигана. Чем запомнилось это сотрудничество? Какие были пожелания у пары? Сколько стоил торт?
Первым заказом от Оксаны был торт в виде метровой боксерской груши на день рождения Джигана. Эту огромную грушу, сделанную из шоколада, он разбивал боксерскими перчатками. А внутри всех ждал сюрприз — сладкая фигурка Джигана на шезлонге, а снизу — вкуснейший торт. Это был зрелищный момент, который шокировал всех звездных гостей, среди которых были: Егор Крид, Артур Бабич и другие именитые блогеры. Вечеринка была в стиле «На чилле, на расслабоне», поэтому мы сделали в шоколадном торте особую начинку — вишню с перцем чили.
Потом Оксана Самойлова заказывала торты для своих детей. Мы использовали различные спецэффекты, чтобы сделать эти торты максимально интересными и «инстаграмными»** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
На следующий день рождения Джигана мы готовили торт в виде космической ракеты, которая взлетала вверх, искрилась зрелищными огнями и эффектным дымом. Именинник и гости были в восторге, а Тимати сказал, что «торт — бомба!».
Одним из последних тортов для них был на 10-летнюю годовщину свадьбы. Оксана попросила, чтобы торт состоял из 10 ярусов и на каждом из них была история их жизни с Джиганом. Наши скульпторы лепили фигурки их семьи на каждый из десяти ярусов. Мы сделали так, чтобы торт вращался вокруг своей оси, и гости видели всю историю пары за 10 лет.
Оксана не из тех, кто работает бартером за рекламу. Она всегда оплачивала полные гонорары за наши торты, каждый из них стоил дороже 100.000 руб.
В одном интервью Вы рассказывали, что свадебный торт Моргенштерна* проверяли сотрудники ОМОНа. Почему так произошло?
Для эпатажного жениха мы сделали соответствующий свадебный торт. На свадьбу Моргенштерна* мы приготовили 666 килограммовый торт, выпеченный на конопляной муке, с ядрами конопли. Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали.
Конечно же, в торте не было ничего плохого, ведь ядра конопли не считаются наркотическим средством, а, наоборот, содержат много полезных свойств.
Сюрпризом для всех гостей было сальто Моргенштерна* в этот огромный торт. Таким образом он решил «попробовать первый кусочек».
Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на Чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал Владимир Путин.
Как долго готовился торт весом в 666 кг? Как происходила его доставка?
Для такого огромного торта нужно было разбить несколько сотен яиц. Только бисквиты мы выпекали 2 дня, потом собирали начинку тортов. Ярусы весили очень много, поэтому, чтобы не надорвать спину, мы разделили каждый ярус торта на сегменты.
Это стало главной сложностью для нас, ведь собрать гигантский многоярусный торт в единое целое из сегментов нам предстояло прямо на корабле, где проходила свадьба. Работать в полевых условиях над масштабным проектом —нелегко, но мы получили огромное удовольствие, потому что мы сами любим эпатаж и всё необычное.
Второй сложностью было попасть в точный вес 666 кг, ни больше, ни меньше.
Во время интервью Вы несколько раз упоминали звёзд, которые являются иноагентами. Вы не переживаете, работая с ними?
Это отдельная интересная история. Недавно в шутку сказали: «Не заказывайте торт у Синицких, а то дадут статус иноагента». На самом деле, мы делали торты до того, как они получили этот статус, сейчас они не в числе наших постоянных клиентов.
С какими требованиями Вы сталкиваетесь при заказе тортов? Какой был самый необычный заказ? Были ли моменты, когда не удавалось договориться с заказчиком? От каких заказов отказываетесь?
Каждый раз к нам приходят с запросом: «Удивить тех, кого ничем уже не удивишь». Наши клиенты хотят шоу, зрелищность, масштаб, поверить в чудо и волшебство через торт.
Самый необычный заказ — горящий торт в Каннах. На заграничном проекте во Франции в Каннах на свадьбе была концепция «INFLAME ME» — это атмосфера, яркая как вспышка, страстная и пылающая, согревающая и приятно обжигающая.
Для яркой точки этой концепции у нас заказали торт, который полностью сгорит. От одной идеи у нас были мурашки, ведь осуществить такое казалось нереальным, а, следовательно, — для нас это заказ мечты.
Представьте! Выносят красивый белоснежный торт с яркой росписью в стиле свадьбы. Молодожены отрезают первый кусочек, подходят ближе к гостям и начинают кормить друг друга. Происходит яркая вспышка, торт охватывают языки пламени, и он неожиданно загорается на глазах шокированных гостей. От торта ни осталось и следа, жених с огнетушителем, гости до сих пор не пришли в себя. Это был фурор!
Смешной момент: обычно мы с организаторами молимся, чтобы торт был целым, с ним ничего не случилось. А здесь мы в один голос шептали себе под нос: «Вот бы торт сгорел, вот бы торт сгорел!» (улыбается).
3 года назад мы были первыми, кто использовал эффект горения в тортах. Мы создали тренд, после которого сейчас каждый второй кондитер мечтает научиться такому эффекту.
Также Вы готовили торт для Елены Блиновской, который она разрушила на фотосессии. Что Вы испытали в этот момент? Не жалко стараний?
Миссия наших тортов — не накормить людей, а подарить яркие эмоции, запомниться на долгую память в умах и сердцах, создать сладкое шоу. Само лакомство — это как дополнение.
На своей фотосессии Елена Блиновская разрушала торт битой, а потом купалась в нём. У неё были такие бешеные эмоции, страсть, кайф, она визжала от радости. Именно поэтому у меня не возникало жалости к своему творению, а весом оно было аж 60 кг.
Не можем не спросить про Ваше появление на «Поле чудес» с тортом в виде Леонида Якубовича. Как возникла идея приготовить такой торт? Как удалось создать точную копию телеведущего? Что было самое сложное во время готовки?
За таким оригинальным тортом к нам обратился известный креатор Ян Сташкевич. Ему предстояло участвовать в программе «Поле Чудес» и, как креативщик, он обязан был удивить ведущего чем-то эдаким.
По всей Москве он искал кондитера, который способен изготовить торт в человеческий рост в виде Якубовича. Мы с радостью взялись за такой интересный эксперимент. Это был наш вызов себе.
Так как мы делали человеко-торт впервые, перед началом проекта я даже не предполагала, какой будет объем работы.
Самым сложным было оформить торт в вертикальном положении. Большие пласты сахарной мастики для создания рубашки и брюк постоянно приходилось переделывать, потому что из-за своей тяжести они каждый раз скатывались вниз.
Признаться, ночь я провела с ним. Отпустила команду по домам, а сама доделывала сладкую одежду, пока она не легла идеально. Безумно понравилось работать над шоколадным каркасом и формами тела. И кстати, эти формы, особенно заднюю точку, все оценили.
Леонид Якубович был потрясен таким тортом, подписал и подарил нам с Максимом свою книгу.
Вы приготовили безумно дорогой торт за 2 млн рублей, Расскажите подробнее про заказ. В чем особенность торта за такую стоимость? Какая следующая масштабная цель?
Для меня высокий гонорар за торт — это про признание, про доверие, про высокий профессионализм.
Нашу команду пригласили из России в Дубай. Если раньше самые дорогие торты мы готовили на большие юбилеи и свадьбы, то в этот раз были удивлены тем, что самый дорогой наш торт заказан на детский день рождения — на 5-летие.
Мы делали не просто торт, а строили целое сладкое пространство, полное чудес. Мы собирали съедобный 2-метровый шатер, стены которого и купол были из шоколада. Оформляли его сахарной мастикой, деталями из вафельной бумаги и сладкой ваты. Внутрь этой сладкой сказки мы поместили торт со спецэффектами и множеством сахарных и шоколадных фигур. Дети могли зайти в съедобный домик и насладиться вкусняшками, где можно съесть всё, что видишь и хочешь!
Это был наш 18-ый заграничный проект с тортом. Мы любим выездные проекты за приключения, возможность посмотреть мир и колоссальный опыт.
Наши старания были оправданы. В конце мероприятия ко мне подошла заказчица, чтобы обнять. Она не могла сдержать слёзы радости, сказала, что это торт её мечты! От таких слов я и сама не смогла сдержаться и заплакала. Именно ради таких впечатлений клиентов мы и творим.
Я мечтаю, чтобы для нашей команды кондитеров клиент заказал частный самолёт. Это тоже про признание, про доверие, про востребованность, когда из всех кондитеров мира хотят видеть именно тебя! Это несомненно вдохновляет!
Вы развиваете свою карьеру на ТВ. Расскажите, с чего начался телевизионный путь? Комфортно ли Вам находиться в кадре?
Сниматься на ТВ — это моя самая большая мечта с детства!
Я смотрела на ведущих программ и актеров сериалов и безумно хотела к ним, в тот самый ящик! Когда мы открыли свою фирму по тортам и у нас стали появляться масштабные заказы, я вернулась к своей мечте и решила действовать.
В 2015 году мы сняли пилотный выпуск своего шоу для канала Пятница, который на тот момент недавно появился. Я переписывалась с одним продюсером по электронке, она заинтересовалась и ждала пилот. Но, к большому сожалению, она его так и не получила, потому что мой оператор не доделал полный монтаж и уехал жить в другую страну. Не знаю, почему я не отправила тогда частично готовый пилот, ведь вышло замечательно.
Далее мы стали снимать пилотные выпуски своего шоу «Битва кондитеров» в 2017 году. Мы устраивали соревнования для кондитеров, и одновременно с этим команды готовили большие торты под нашим руководством. Я отправляла 4 пилота по всем существующим телеканалам, но никто не откликнулся, будто это спам.
Тогда мы решили действовать по-другому. Я поехала на обучение в Москву в Школу Первого Канала. Там я научилась правильно продавать идею своих пилотных выпусков, делать их интереснее, работать в кадре, и главное — я запомнилась учителям, которые стали меня рекомендовать на федеральные каналы.
Когда я вернулась с обучения в Челябинск, мы сразу стали практиковать полученные знания. Сняли и предложили авторскую программу «Готовим волшебство с Мариной Синицкой» на областной телеканал ОТВ, меня взяли с руками и ногами. Так я впервые стала телеведущей!
Далее для СТС Челябинск мы сняли несколько серий шоу «Синицкие» о создании масштабных тортов. Меня стали рекомендовать и приглашать как эксперта на Первый канал, Пятницу, ТВЦ, Россию-1, НТВ, ТНТ.
Сейчас я ведущая кулинарной программы на Первом канале. Я обожаю процесс съемок, для меня это огромное счастье, исполнение мечты и миссии, о которой мы помним только в детстве!
Вы снимались в шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. Как складываются Ваши отношения? Чувствуете ли Вы конкуренцию? Есть ли момент со съемок, который особенно запомнился?
При знакомстве с Ренатом на проекте мы много говорили по душам. Я рассказала ему про свой непростой путь на телевидение, про незаконченный пилот для Пятницы за несколько лет до выхода шоу «Кондитер». Говорили с ним и про большие проекты, и про торты, и про стрессы, и про то, каково быть медийным человеком.
Ренат сказал, что я крутая и, если бы узнал меня чуть раньше, то передал бы мне заказ в Париже, на который не смог поехать.
Мне показалось, что это начало большой дружбы, ведь мы на одной волне, со схожими амбициями и интересами. Мы подружились и с Олей Вашуриной. Оказалось, что мы обе верим в «Бога Телевидения» и с детства слышим его голос, который нас зовёт на ТВ.
Во время съемок и работы в кадре в этом трио я почувствовала настоящую химию, которая так важна между ведущими. Нам было весело, кайфово, мы постоянно шутили и смеялись. В тот момент мне безумно захотелось стать третьей постоянной ведущей в этом шоу.
Возможно, это желание стало роковой ошибкой, потому что, когда я отправила эту идею на канал, она разрушила наши отношения и с Ренатом, и с Олей. Вмешались «злые языки», которые всё исковеркали и использовали историю против меня. Мне полностью были закрыты двери на Пятницу.
С одной стороны, я осознаю, что поступила некрасиво, когда залезла в чужой огород со своей идеей, предложив свою кандидатуру на роль третьей ведущей. С другой стороны, я злюсь на действия Рената как лица канала. Он не хочет об этом поговорить и всё обсудить.
Оглядываясь назад, я думаю, что если бы я тогда стала третьей ведущей — это в любом случае была бы ошибка. Я находилась бы в тени Рената, чувствовала бы себя «третьей» и не добилась бы тех блестящих результатов, которые есть сейчас.
Новые клиенты часто говорят, что выбирали кондитера всего среди двух кандидатур: нас и Рената. Это о многом говорит. Сейчас мы входим в ТОП-3 самых дорогих кондитеров в стране.
Вот такие страсти между нами с Ренатом. Эксклюзивно для сайта «Страсти»!
Ренат позволяет себе колкие комментарии в адрес участников шоу. А какой он в жизни, без камер? Сложно ли с ним общаться?
Мне было легко общаться с Ренатом. Помню, редакторы даже удивлялись и спрашивали, почему я его не боюсь, ведь рядом с ним действительно многие замирают от страха.
Я не знаю, какой Ренат сейчас. Но на момент нашего знакомства, я увидела за кадром живого человека, со своими переживаниями, проблемами, утренней усталостью, иногда с небольшой вспыльчивостью и восхитилась, что он много работает. Мне это знакомо.
Что остается за кадром кулинарных шоу? Существует ли сценарий? Что происходит с тортами участников после съемок?
Телевизионная кухня — это целое искусство! Мне кажется, что зрители даже не представляют, сколько глобальной работы происходит за кадром при подготовке.
Без сценариев не существует ни одно шоу, но это не означает, что всё подстроено и все вокруг актёры. Многие мои ученицы участвовали в этом шоу как герои, кто-то выходил в финал, кто-то побеждал на шоу. Ни одна из них не работала по сценарию. Единственное, редакторам иногда приходится немного разогреть участников, подтолкнуть на какие-то смелые действия, чтобы зрителям было интереснее смотреть. Но не более того.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть для меня — это амбиции и горящие глаза в своей работе, когда в процессе ты забываешь о времени, не замечаешь усталости, кайфуешь, хочешь превзойти себя и стать лучшим в своем деле.
Страсть — это крепкий брак, построенный на горячей любви, дружбе, юморе, где есть легкий фанатизм друг от друга.
Страсть — это самые смелые мечты, которые не дают тебе спокойно сидеть на месте и вызывают внутри живота жгучий энтузиазм, возбуждают к самым смелым действиям.
*признан иноагентом на территории РФ
** компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ