Топ-8 мифов о первом прикорме, в которые до сих пор верят мамы в России

Первый прикорм – долгожданный для мамы этап развития ребенка. Как оказалось, в вопросе питания возникло множество мифов, в которые мамы склонны верить: они давно опровергнуты доказательной педиатрией, но почему-то передаются из поколения в поколение. Команда приложения TryBaby — первый прикорм развеяла для сайта-издания «Страсти» восемь самых распространенных мифов.

Миф 1. Можно давать что-то уже в месяц

Современная наука говорит категорическое «нет» любому прикорму до четырехмесячного возраста, потому что пищеварительная система еще не имеет достаточно ферментов для переваривания. ВОЗ рекомендует начинать прикорм только по достижении ребенком шести месяцев. Но в целом нужно ориентироваться на навыки : малыш уверенно держит голову, начинает садиться, имеет пищевой интерес и не выталкивает еду языком.

Миф 2. Макать соску в сгущенку, варенье или другое для вкуса

Сама соска вызывает споры о своей необходимости, ведь сосание соски угнетает выработку грудного молока. Если вы решили давать соску, то сгущенное молоко, варенье – это продукты, содержащие большое количество сахара, что не несет никакой пользы для грудничка. Первый прикорм не должен содержать соль, сахар или другие специи. Да и молочные продукты следует вводить с осторожностью.

Миф 3. Вода необходима уже с рождения

Без сомнения, вода — основа всего живого. Но мир младенца отличается от нашего. Всю необходимую жидкость он получает из молока матери или адаптированного молочного питания до годовалого возраста. С введением первого прикорма воду можно предлагать в небольших количествах, но она не является обязательным этапом.

Миф 4. Нельзя вводить фруктовые пюре вперед каш или овощей

Мнения на этот счет расходятся, но все же позиция доказательных педиатров – нет никакой разницы, вводить вперед фруктовое пюре или овощи, ведь материнское молоко тоже имеет сладость. Единственное предостережение – фрукты часто становятся причиной аллергий , поэтому их вводят позже, а также фруктовая кислота может раздражать стенки желудка и вызывать расстройства.

Миф 5. Начинать прикорм надо с соков.

Здесь стоит учесть информацию из четвертого пункта про концентрированную фруктовую кислоту, а также помнить о вреде сахара для малышей. Фруктовые соки не следует предлагать ребенку до года , а пюре можно пробовать уже в 7 месяцев.

Миф 6. Чай в прикорм

Здесь кроется сразу несколько опасностей: чай, соска и сахар. Если с соской и сахаром уже понятно, то чай вымывает железо из организма и приводит к железодефицитной анемии.

Миф 7. Коровье молоко в прикорме

Про цельное коровье (и любое другое животное) молоко также нужно забыть до первого года жизни ребенка, потому что ЖКТ еще не готово усваивать этот продукт . Все, что вы рискуете дать малышу — лактозную непереносимость.

Миф 8. Лучше домашнее, чем покупное

Здесь каждый родитель выбирает сам, исходя из своего удобства, но промышленное питание безопасно , проходит строгую сертификацию безопасности и не использует консерванты.

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