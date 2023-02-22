Есть ли повод для беспокойства: с какого возраста ребенок должен начать говорить

Наблюдая как растет малыш, родители с нетерпением ждут, когда он произнесёт первый звук. Спустя несколько месяцев умиляются забавному лепету, а потом начинают задумываться – нормально ли развивается ребенок? Если в семье подрастает молчун или есть нарушения речевого развития, нельзя откладывать ситуацию на потом. Но и раньше времени тревожиться тоже нет смысла. Где же золотая середина? Об этом passion.ru рассказала учитель-логопед, клинический психолог сети логопедических центров «Детская академия речи» Варвара Данекина.

Как точно понять и определить?

Логопеды, психологи и врачи единодушны в том, что в каждом возрасте у ребенка есть определенный активный словарь.

Если ребенку 1 год, он:

многократно повторяет один слог, протяжно произносит гласные звуки (уа, га, ба), начинает произносить слова из простых слогов (мама, баба, папа) и иногда сложные, на свой лад. При общении ребенок активно пользуется жестами, звукоподражанием и легко может найти игрушку или знакомый предмет по просьбе взрослого.

Тревожные нотки: ребенок к 12 месяцам молчит, игра не сопровождается эмоциональными звуками, в обиходе меньше 10 слов.

Если ребенку 2 года, он:

заменяет простые слова более сложными, действия в игре проговариваются фразами из 2-3 слов, понимает разницу между похожими словами, например, усы-уши. Речь при этом пока смазанная и не всегда правильная.

Тревожные нотки: ребенку нужно несколько раз повторять просьбу, он мало говорит и общается только отдельными звуками и слогами.

Если ребенку 3 года:

он все больше совершенствует свою речь. Общается более выразительно, эмоционально, задает вопросы «почему?», «где?», использует прилагательные, предлоги. При этом абсолютно нормально, что малыш пропускает звуки, меняет слоги местами, говорит не всегда правильно и четко.

Тревожные нотки: ребенок общается отдельными словами или фразами из 2 слов, понимает просьбы, но предпочитает молчать.

Если ребенку 4 года он:

почти все звуки произносит правильно и общается длинными связными предложениями. Малыш легко может пересказать сказку и в красках описать, как прошел его день.

Тревожные нотки: речь малыша непонятна для окружающих, а фразы очень простые. В этом возрасте логопед уже может заниматься постановкой звуков С, З, Ц, Ль.

Если ребенку 5-6 лет:

его речь почти сформирована. Он способен назвать первый и последний звук в слове, использовать все части речи, обобщать слова. Вариантом нормы пока являются редкие ошибки в грамматике и неправильное произношение сложных звуков Л и Р. В 6 лет речь ребенка соответствует речи взрослого, правда, словарный запас в силу возраста еще ограничен.

Тревожные нотки: ребенок с трудом подбирает слова, не может составить даже короткий рассказ, допускает много грамматических ошибок и неправильно произносит большинство звуков.

Логопед: пора или не пора?