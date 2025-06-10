ТОП-6 летних ягод, придающих красивый оттенок загару
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Стакан морковного сока со сливками – этот рецепт для лучшего «прилипания» загара общеизвестен. Но не все готовы чистить морковку и доставать соковыжималку перед пляжем. О более простых в приготовлении и вкусных продуктах, влияющих на загар, сайту «Страсти» рассказала Юлианна Винер, основатель сети салонов красоты Sun&City, бьюти-эксперт, который за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.
Что влияет на загар
Летом, когда вокруг изобилие овощей, фруктов и ягод, можно обеспечить свой организм всеми необходимыми для красивого загара веществами. Что именно нужно коже, чтобы загореть?
Бета-каротин (провитамин А): относится к каротиноидам, которые обеспечивают быстроту загара, его равномерность и стойкость. Бета-каротин стимулирует выработку меланина в коже и придает ей легкий оранжевый тон. Бета-каротин подготовит кожу к принятию солнечных ванн и защитит от ожогов (но он не заменит солнцезащитное средство).
Витамин Е: защищает клеточные мембраны и белки от свободных радикалов и ультрафиолета, то есть предотвращает преждевременное старение кожи. Витамин Е улучшает структуру кожи, запускает регенерацию клеток. Поэтому витамин Е считается витамином красоты.
Витамин С: сильный антиоксидант, который защищает от вредных воздействий клетки кожи и ускоряет восстановление. Важная функция витамина С – стимулирование выработки коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и подтянутость кожи. Витамин С поможет также пигменту распределиться по коже равномерно.
Антоцианы: вещества, которые участвуют в пигментации листьев и цветков растений, а также придают плодам красный цвет. Для человека эти вещества полезны своими противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами.
Ликопин: так же, как и бета-каротин, относится к группе каротиноидов. Фактически это пигмент, который обеспечивает овощам и фруктам красный цвет. Ликопин – антиоксидант, который защитит кожу от фотостарения и поможет получить ровный загар.
Какие 6 ягод помогут сделать загар идеальным?
«В жаркое время года хочется съесть что-то освежающее. Поэтому предлагаем подборку ягод, которые не только насытят организм полезными веществами, но и помогут получить золотисто-бронзовый тон кожи»,
Юлианна Винер
Основатель сети салонов красоты Sun&City, бьюти-эксперт
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Шиповник — лидер среди ягод по количеству витамина А и витамина С. Причем в сухом шиповнике содержание витамина С возрастает почти вдвое. Помимо этого в шиповнике есть витамины Е и полезные макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, марганец, фосфор, молибден, цинк, селен и другие.
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Облепиха является рекордсменом по содержанию витамина Е. Также это богатейший источник бета-каротина, витаминов С и К, витаминов группы В, антиоксидантов и минералов. В облепихе содержатся 18 важных для нашего организма аминокислот и жирные кислоты Омега-3, 6, 9, которые поддерживают увлажненность кожи и успокаивают ее.
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Клубника содержит витамин С, фруктовые кислоты и антиоксиданты. От клубники кожа буквально светится. Только не надо наносить клубнику на кожу в качестве маски, так как она будет иметь отбеливающий эффект. Лучше эти ягоды есть. Французские ученые доказали, что антоцианы, содержащиеся в клубнике, уменьшают повреждения клеток ультрафиолетом на уровне ДНК и защищают от солнечных ожогов.
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Малина также содержит антоцианы. Она насытит организм витаминами группы В – они улучшают регенерацию кожи и обеспечивают работу кожного барьера, благодаря которому кожа остается увлажненной, несмотря на жару. Малина содержит антиоксиданты, витамины C, E, K, A, марганец, медь, магний, калий, кальций, железо, цинк, селен и другие.
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Черная смородина полезна для равномерного красивого загара. Она содержит витамины А и С, а также антиоксиданты. А еще в черной смородине есть калий, который увлажняет кожу. Однако, если вы хотите загореть, избегайте масок из этих ягод, так как они имеют отбеливающий эффект.
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Жимолость – настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. В ней содержатся витамины А, C (больше, чем в смородине и лимоне), B1, B2, К, Р, калий, марганец, натрий, йод, кальций, фосфор, магний, медь, каротин и фолиевая кислота. Жимолость богата антиоксидантами, пектинами, органическими кислотами, антоцианами, а также легкоусвояемыми растительными сахарами. Жимолость помогает защитить клетки кожи от повреждений, повышает качество кожи и волос, активизирует иммунитет. Жимолость замедляет процесс старения организма, уменьшает воспаления.
Когда и сколько есть ягод?
Несмотря на то, что в ягодах заключено столько пользы, важно их не переедать.
В больших количествах ягоды могут вызвать повышенную кислотность желудка или аллергию. К тому же избыток фруктозы, которая содержится в ягодах, неизбежно превратится в жир, и вы рискуете набрать лишний вес. Так что вполне достаточно для красивого загара в день съедать 200 г ягод.
«Чтобы подготовить кожу к загару, начинать употреблять ягоды нужно за несколько недель до солнечных ванн. После пляжного периода ягоды тоже полезны – они помогут восстановить состояние кожи и снять воспаление»,
Юлианна Винер
Основатель сети салонов красоты Sun&City, бьюти-эксперт
Ягодные морсы
В летний период кожа теряет большое количество воды, поэтому необходимо постоянно поддерживать водный баланс. Выпивать минимум 1,6 литра воды, остальное организм получит из фруктов, ягод и овощей.
«Если вам сложно пить воду, можете делать ягодные морсы. Они помогут утолить жажду и сохранить кожу молодой и эластичной. Ведь чем больше в эпидермисе воды, тем меньше он подвержен старению»,
Юлианна Винер
Основатель сети салонов красоты Sun&City, бьюти-эксперт
Вода – обязательное условие красивого загара. На увлажненную кожу загар лучше ложиться и дольше держится.
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