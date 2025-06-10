ТОП-6 летних ягод, придающих красивый оттенок загару

Стакан морковного сока со сливками – этот рецепт для лучшего «прилипания» загара общеизвестен. Но не все готовы чистить морковку и доставать соковыжималку перед пляжем. О более простых в приготовлении и вкусных продуктах, влияющих на загар, сайту «Страсти» рассказала Юлианна Винер, основатель сети салонов красоты Sun&City, бьюти-эксперт, который за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.

Что влияет на загар

Летом, когда вокруг изобилие овощей, фруктов и ягод, можно обеспечить свой организм всеми необходимыми для красивого загара веществами. Что именно нужно коже, чтобы загореть?

Бета-каротин (провитамин А): относится к каротиноидам, которые обеспечивают быстроту загара, его равномерность и стойкость. Бета-каротин стимулирует выработку меланина в коже и придает ей легкий оранжевый тон. Бета-каротин подготовит кожу к принятию солнечных ванн и защитит от ожогов (но он не заменит солнцезащитное средство).

Витамин Е: защищает клеточные мембраны и белки от свободных радикалов и ультрафиолета, то есть предотвращает преждевременное старение кожи. Витамин Е улучшает структуру кожи, запускает регенерацию клеток. Поэтому витамин Е считается витамином красоты.

Витамин С: сильный антиоксидант, который защищает от вредных воздействий клетки кожи и ускоряет восстановление. Важная функция витамина С – стимулирование выработки коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и подтянутость кожи. Витамин С поможет также пигменту распределиться по коже равномерно.

Антоцианы: вещества, которые участвуют в пигментации листьев и цветков растений, а также придают плодам красный цвет. Для человека эти вещества полезны своими противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами.

Ликопин: так же, как и бета-каротин, относится к группе каротиноидов. Фактически это пигмент, который обеспечивает овощам и фруктам красный цвет. Ликопин – антиоксидант, который защитит кожу от фотостарения и поможет получить ровный загар.

Какие 6 ягод помогут сделать загар идеальным?