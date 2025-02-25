Солярий или автозагар? Как получить бронзовый оттенок кожи и избежать рака

Солярий строго противопоказан беременным женщинам, детям и подросткам до 18 лет, людям с аллергией на солнце, тем, у кого есть онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также патологии щитовидной железы. С осторожностью стоит принимать искусственные солнечные ванны людям с большим количеством родинок и веснушек, перед посещением солярия им рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Альтернативой солярия может стать автозагар. Это косметические средства, в состав которых входят дигидроксиацетон (ДГА) или эритрулоза — моносахариды (углеводы), которые получают из растительного сырья. Попадая на кожу, эти вещества проникают в омертвевшие клетки верхнего слоя эпидермиса и вызывают химическую реакцию, в ходе которой образуются меланоидины — коричневые пигменты. Загар держится несколько дней, постепенно светлея по мере того, как с кожи отшелушиваются старые клетки с пигментом.

Активные вещества автозагара воздействуют только на мертвые клетки, не проникая в живые и не попадая в кровоток. В США и Европе применение ДГА в косметике официально разрешено. Если у человека нет особых противопоказаний, применение таких средств для него безвредно.