Солярий или автозагар? Как получить бронзовый оттенок кожи и избежать рака
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Весна и лето уже не за горами, и многие женщины начали записываться в солярии или выбирать косметику для автозагара, чтобы подготовить кожу к теплому сезону и скрыть зимнюю бледность. Эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала порталу «Страсти», какие способы искусственного загара самые безвредные, а от каких лучше отказаться.
Сегодня в любом городе можно найти студии-солярии, которые предлагают за несколько сеансов получить ровный золотистый оттенок кожи без следов от купальника. Сторонники соляриев подчеркивают, что такой способ загара позволяет регулировать его интенсивность, экономит время, а ультрафиолет – даже искусственный — повышает настроение.
Но стоит помнить, что искусственное УФ-излучение от ламп солярия куда сильнее, чем естественный солнечный свет. Оно быстрее приводит к фотостарению кожи. Международное агентство по изучению рака официально заявило, что солярий является онкогенным фактором, значительно увеличивая риск развития меланомы. В некоторых странах, например, в Бразилии и Австралии, солярии находятся под запретом.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Солярий строго противопоказан беременным женщинам, детям и подросткам до 18 лет, людям с аллергией на солнце, тем, у кого есть онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также патологии щитовидной железы. С осторожностью стоит принимать искусственные солнечные ванны людям с большим количеством родинок и веснушек, перед посещением солярия им рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Альтернативой солярия может стать автозагар. Это косметические средства, в состав которых входят дигидроксиацетон (ДГА) или эритрулоза — моносахариды (углеводы), которые получают из растительного сырья. Попадая на кожу, эти вещества проникают в омертвевшие клетки верхнего слоя эпидермиса и вызывают химическую реакцию, в ходе которой образуются меланоидины — коричневые пигменты. Загар держится несколько дней, постепенно светлея по мере того, как с кожи отшелушиваются старые клетки с пигментом.
Активные вещества автозагара воздействуют только на мертвые клетки, не проникая в живые и не попадая в кровоток. В США и Европе применение ДГА в косметике официально разрешено. Если у человека нет особых противопоказаний, применение таких средств для него безвредно.
Правда, как и любое другое косметическое средство, автозагар может привести к аллергической реакции, раздражению и сухости кожи. Такие побочные эффекты вызывают вспомогательные вещества, которые входят в состав кремов и спреев для автозагара: спирт, отдушки, красители, растительные экстракты. Поэтому перед применением препарата стоит провести тест на аллергию — нанести средство на небольшой участок кожи и спустя сутки оценить результат.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Стоит помнить, что под воздействием естественного солнечного света в глубоких слоях кожи образуется меланин — пигмент, который не только придает коже более темный оттенок, но и отражает и рассеивает часть солнечного излучения, защищая организм от его негативного воздействия. Меланоидины, которые вырабатываются под воздействием автозагара, не могут защитить от ультрафиолета, поэтому при использовании средств с автозагаром перед выходом из дома рекомендуется наносить на открытые участки тела солнцезащитный крем со степенью защиты не менее 50 SPF.