Топ-5 способов, как мужчина проверяет женщину в начале отношений

Начальный период отношений неслучайно принято называть конфетно-букетным или ванильным – глаза обоих партнеров застилает романтическая пелена. Однако некоторые дальновидные люди нередко устраивают проверки своим партнерам уже на первых свиданиях, чтобы понять, чего ждать от человека. Узнали у нейпропсихолога Бибигуль Кушалиевой, на что проверяют мужчины своих избранниц.

На меркантильность

Большинство мужчин пребывает в уверенности, что женщинам от них нужен только толстый кошелек. Именно поэтому они могут устроить избраннице проверку на меркантильность.

«Учтите, если до определенного момента партнер всегда платил сам, но через пару-тройку свиданий у него резко «возникли проблемы», вероятно, он просто проверяет вас на жадность по совету близких друзей», - отмечает нейропсихолог.

На легкомысленность

Многие мужчины уже на первом свидании закидывают вполне определенные намеки, но не столько для того, чтобы получить желаемое, сколько с целью проверить избранницу на ветреность. С одной стороны, что плохого в том, если два взрослых и свободных человека готовы к интиму на первой встрече? С другой – любому мужчине, мечтающему не об одноразовом знакомстве, а о реальных отношениях, не хочется думать о том, что девушка напротив так легко относится к близости на первом свидании.

На хозяйственность

Самые изобретательные мужчины могут испытывать свою избранницу через пару встреч суровым бытом, например, пригласить на свидание к себе домой, пообещав превосходный ужин, а в итоге встретить с несчастным видом и обугленной курицей в печи. Думаете, что ваш кавалер просто опростоволосился? Как бы не так! Вероятно, мужчина хочет понять, насколько вы ловки и умелы на кухне. Да, для некоторых представителей сильного пола по-прежнему важно, чтобы женщина была хозяйственной, даже в век доставки еды домой.

На испытание большой родней

Вы торопились на свидание в красивый ресторан, но вдруг в последний момент избранник «вспомнил» о дне рождении своей племянницы, сестры, младшего брата (нужное подчеркнуть) и просит срочно составить ему пару на семейном торжестве. Испытание семьей является коронной фишкой самых бывалых мужчин, которым важно посмотреть, поладите ли вы с его родными, а также узнать мнение близких людей о новой пассии. Помните, что мужчина подстроил такую ситуацию не просто так, и вероятно, настроен серьезно.

На трудности

Каждому из нас хочется, чтобы вторая половинка прикрыла ему тыл в нужный момент, и мужчина не исключение из правил. Избранник может прикинуться больным накануне запланированного отдыха, финансово разоренным, когда вы собирались вместе покупать дорогой тур, предложить поход в горы, чтобы посмотреть, как его избранница выживет в войне с комарами, тяжелым рюкзаком и котелком для супа.