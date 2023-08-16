Психолог Алексеева рассказала, как заставить жениться заядлого холостяка

Обещать – не значит жениться. Золотое правило всех холостяков. Они встречаются, расстаются, меняют девушек, словно они перчатки, и при этом их полностью устраивает такой образ жизни. Но почему некоторых мужчин бросает в дрожь при одной мысли о браке и можно ли все-таки затащить под венец заядлого одиночку? Портал «Страсти» узнал ответы у психолога и основателя центра «По Фрейду» Екатерины Алексеевой.

Как отметила эксперт, мужчина по своей натуре собственник. И если он делает предложение своей девушке, значит, хочет показать, что она принадлежит только ему. Во всех остальных случаях, если партнер не торопится с кольцом — он не видит в вас свою женщину. Свобода для него дороже. И тому есть объяснения.