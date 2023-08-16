Психолог Алексеева рассказала, как заставить жениться заядлого холостяка
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Обещать – не значит жениться. Золотое правило всех холостяков. Они встречаются, расстаются, меняют девушек, словно они перчатки, и при этом их полностью устраивает такой образ жизни. Но почему некоторых мужчин бросает в дрожь при одной мысли о браке и можно ли все-таки затащить под венец заядлого одиночку? Портал «Страсти» узнал ответы у психолога и основателя центра «По Фрейду» Екатерины Алексеевой.
Как отметила эксперт, мужчина по своей натуре собственник. И если он делает предложение своей девушке, значит, хочет показать, что она принадлежит только ему. Во всех остальных случаях, если партнер не торопится с кольцом — он не видит в вас свою женщину. Свобода для него дороже. И тому есть объяснения.
Самая банальная причина — отношения существуют только в голове у женщины. Пока она строит планы на их дальнейшую жизнь, на детей, мужчина просто проводит с ней время в ожидании своей половинки. Ему просто удобно.
Мужчины любят комфорт и воспринимают организацию комфорта для него как само собой разумеющееся. И сколько бы женщина ни искала причины в себе, ни старалась быть лучше для него, она не станет для него любимой, с которой он решит связать свою жизнь.
Екатерина Алексеева
Психолог и основатель центра «По Фрейду»
Для мужчины сделать предложение женщине - это взять на себя ответственность за нее и за ваше совместное будущее, считает психолог. И не каждый на это готов. Причина здесь скорее в неуверенности в себе, мысли о недостаточной своей состоятельности. И вступление в законные отношения могут привести к подтверждению этих домыслов. Поэтому уход от ЗАГСа - идеальная возможность избежать этого.
Брак подразумевает определенные ограничения в личном пространстве, личном времени, в своей карьере. С этим мужчина тоже, может быть, не готов мириться. «Сохранить свою свободу, хоть порой и формально, для мужчины бывает очень важно. Ведь не каждый готов встать перед выбором карьеры и семьи например», - заявила Екатерина Алексеева.
Построение семейных отношения для мужчины это не только ответственность и ограничения свободы, но и островок безопасности, в которых он будет чувствовать себя самим собой, возвращаясь домой из внешнего мира. Безопасность мужчина чувствует там, где его принимают таким, какой он есть, где ему не нужно строить из себя еще кого-то. С близким человеком у него могут быть схожи интересы, планы на жизнь, амбиции.
Екатерина Алексеева
Психолог и основатель центра «По Фрейду»
Если какой-то из пунктов будет у него под сомнением, вы можете долго ждать предложения от человека, который не думает его делать. Он всегда оставит себе пространство для маневра. Если же мужчина почувствует, что женщина его, будь он самым заядлым холостяком, он может сделать ей предложение. Главное условие, что брак будет принципиально важен и его женщине.