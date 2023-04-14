«Только внуки поддерживали желание жить»: история 60-летней женщины, решившейся начать новую жизнь
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Потеря зубов во взрослом возрасте может быть вызвана рядом причин. 60-летняя Ирина Кочнева, продавец-консультант по профессии, решила рассказать сайту-изданию «Страсти» свою историю лишения комфорта, здоровья, улыбок и радости, и обретения новой, насыщенной жизни.
По словам героини, проблемы с зубами стали проявляться давно, только вот времени лечить их не было. Впервые они стали крошиться после двух беременностей, но тогда Ирина смогла позволить себе только зубной мост, который в результате оказался не лучшим решением – он разрушил еще несколько зубов рядом, и стёр улыбку с лица женщины.
«Смерть отца, потом матери, голодные девяностые, мыканье по съемным квартирам, муж, который уехал на заработки и завел новую семью… Потом умер мой младший сын. Мир будто рухнул. Только внуки поддерживали желание жить. Собственные горести отправила в самый дальний угол и забыла про себя», - рассказывает Ирина.
Из-за проблем с зубами героиня стала чувствовать себя неполноценной, «недочеловеком». Пропала уверенность в собственной привлекательности, исчезло желание говорить, улыбаться и мечтать. «В последние годы спасала маска на лице, за ней окружающим не видно рта, но разве это выход?».
В один момент Ирина решила взять себя в руки и начать что-то делать – для себя. Изучив варианты, она приняла решение остановиться на имплантации и обратилась в клинику. После необходимых обследований, врачи начали готовиться к процедуре.
«Когда нет всех или почти всех зубов, лучшее решение — имплантация с немедленной нагрузкой. Это группа больше чем из 50 методов и комбинаций, выбор которых обусловлен индивидуальной ситуацией пациента. В частности, состоянием челюстной кости и общим здоровьем. Но суть у них одна — после глубокой диагностики и 3D-моделирования процесса лечения врач устанавливает 4-6 имплантов на одну челюсть, а в течение первых 3-х дней после — несъемный функциональный протез», - поясняет Александр Васильев, хирург-имплантолог сети стоматологий Smile-at-Once, куда Ирина обратилась.
По словам героини, несъемный протез, который ей установили, удобен, аккуратен и совсем ей не мешает. «А самое главное — я могу есть шашлык, яблоки — всё то, что не могла себе позволить, когда у меня не было зубов», - рассказывает Ирина с улыбкой на улице.
Какие еще трансформации произошли с Ириной и другой пациенткой стоматологической клиники, которая также осталась без зубов, читайте в материале.