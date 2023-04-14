«Только внуки поддерживали желание жить»: история 60-летней женщины, решившейся начать новую жизнь

Потеря зубов во взрослом возрасте может быть вызвана рядом причин. 60-летняя Ирина Кочнева, продавец-консультант по профессии, решила рассказать сайту-изданию «Страсти» свою историю лишения комфорта, здоровья, улыбок и радости, и обретения новой, насыщенной жизни.

По словам героини, проблемы с зубами стали проявляться давно, только вот времени лечить их не было. Впервые они стали крошиться после двух беременностей, но тогда Ирина смогла позволить себе только зубной мост, который в результате оказался не лучшим решением – он разрушил еще несколько зубов рядом, и стёр улыбку с лица женщины.

«Смерть отца, потом матери, голодные девяностые, мыканье по съемным квартирам, муж, который уехал на заработки и завел новую семью… Потом умер мой младший сын. Мир будто рухнул. Только внуки поддерживали желание жить. Собственные горести отправила в самый дальний угол и забыла про себя» , - рассказывает Ирина.