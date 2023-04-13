«Смерть отца, 90-е, беременность»: откровенные истории людей, которые боялись улыбаться
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Наши зубы — это не только возможность полноценно питаться, но также красивая улыбка и уверенность в себе. Из-за некачественного лечения, страха боли, на фоне гормональных изменений, нарушения иммунитета или обменных процессов в организме наши зубы разрушаются. И у многих после этого меняется буквально вся жизнь.
Как это – остаться без зубов, бояться улыбаться, есть любимую пищу и постоянно находиться в стрессе из-за чувства неудовлетворенности собой, сайту-изданию «Страсти» рассказали две героини – Ирина и Инна – которым удалось найти выход.
История Ирины Кочневой, 60 лет, профессия — продавец-консультант
— Мои проблемы не уникальные — копились годами, решать их было некогда. Зубы начали крошиться после двух беременностей, но всё, что я смогла себе позволить — зубной мост. Он оказался неудачным, разрушил еще несколько зубов рядом, и я окончательно потеряла улыбку.
Смерть отца, потом матери, голодные девяностые, мыканье по съемным квартирам, муж, который уехал на заработки и завел новую семью… Потом умер мой младший сын. Мир будто рухнул. Только внуки поддерживали желание жить. Собственные горести отправила в самый дальний угол и забыла про себя.
«Я считала себя каким-то недочеловеком из-за проблем с зубами. Перестала чувствовать себя привлекательной, не могла улыбаться, разговаривать. Разучилась мечтать. В последние годы спасала маска на лице, за ней окружающим не видно рта, но разве это выход?»
— В один момент я поняла, что с меня хватит — нужно начать что-то делать для себя. Стала изучать варианты, поняла, что мне нужна имплантация. Обратилась в клинику, мне провели обследование и технологии планирования на виртуальной модели пациента — это внушает доверие, что рисков меньше. Врачи проработали детально план лечения. Сама операция пролетела незаметно — остатки моих несчастных зубов убрали и поставили импланты, по 4 шт. на каждую челюсть. А на 3-й день — протезы, которые не нужно снимать. Они аккуратные, совсем не мешают. А самое главное — я могу есть шашлык, яблоки — всё то, что не могла себе позволить, когда у меня не было зубов.
— Эмоции — мои, моих родных и близких, коллег, покупателей — это непередаваемый восторг. Мой день начинается и заканчивается улыбкой — я стала себе нравиться, все без исключения отметили мое преображение. У меня ушли носогубные складки и морщинки, изменилась мимика лица, появился блеск в глазах, я похудела, потому что могу теперь качественно питаться и хорошо пережевывать пищу. Мне хочется красиво одеваться, выглядеть привлекательно — соответствовать своей новой улыбке!
«Когда нет всех или почти всех зубов, лучшее решение — имплантация с немедленной нагрузкой. Это группа больше чем из 50 методов и комбинаций, выбор которых обусловлен индивидуальной ситуацией пациента. В частности, состоянием челюстной кости и общим здоровьем. Но суть у них одна — после глубокой диагностики и 3D-моделирования процесса лечения врач устанавливает 4-6 имплантов на одну челюсть, а в течение первых 3-х дней после — несъемный функциональный протез», - поясняет ситуацию и выбор лечения Ирины хирург-имплантолог сети стоматологий Smile-at-Once Александр Васильев.
История Инны Соповой, 47 лет, профессия — региональный партнер IT-компании
— Мне с зубами не повезло. Свои первые коронки я получила в тринадцать лет. Каково подростку с золотыми зубами, думаю, объяснять не надо. Это было ужасно. С тех пор я рефлекторно прикрывала рот ладонью, когда что-то говорила и смеялась. Жест автоматический, до сих пор иногда рука взлетает к лицу.
За здоровьем я следила всегда. Как только представился шанс, сменила золотые коронки на белые металлокерамические. Потом снова попала к стоматологам, на этот раз надолго — лечили кариес, ставили штифты, заново протезировали зубы. Но и эти протезы пришлось менять через несколько лет. Последние коронки мне сделали плохо. Под них попала инфекция. Десны болели, начали отходить от зубов. Жевать было невозможно, что ни укуси — боль, зубы шатаются. Я опять побежала консультироваться к стоматологам. После обследований врач вынес диагноз — кость вокруг корней убывает, и скоро зубы выпадут совсем. Мне рекомендовали все удалить и поставить съемный протез или импланты.
«Съемные протезы для восстановления всех зубов — самое простое и недорогое решение. Но крайне неэффективное. Такой протез не дает работу костной ткани, поскольку опирается только не десны, в результате она теряет объем. Как следствие — протез становится неустойчивым, выпадает изо рта — и так постоянно. Протезы на имплантах не имеют таких недостатков. Они держатся надежно и служат много десятилетий», - комментирует Александр Васильев.
— Диагноз подстегнул меня активнее изучить тему зубных протезов. Я начала читать об имплантации и наконец-то решилась. В клинике мне предложили удалить зубы и сразу установить импланты по технологии all-on-4 — «все на четырех». Правда, операцию пришлось отложить — я сдала анализы в самой стоматологии и у меня оказался низкий гемоглобин. Небольшое разочарование было, но я рада, что врачи серьезно подошли к проблеме и не стали торопиться с операцией, а настояли на поправке здоровья, чтобы заживление прошло отлично.
Я пролечилась и записалась на имплантацию. На этот раз все прошло по плану. Через три дня я сверкала новыми зубами как солнышком — мне поставили протезы на имплантах перед самым днем рождения. Подарок, которого я ждала больше двадцати лет! А еще через месяц у меня родился внук, и я встретила его красивой доброй улыбкой. Для меня это имеет особое значение.
«Все-таки когда организм здоров, качество жизни совсем другое. Если зубы плохие, свыкаешься с болью, осторожничаешь с едой, но как бы ни скрывал неудобства, все равно видно, что многое упускаешь. Сейчас я ем, что хочу, общаюсь, сколько хочу. Стала еще более открытой и пошла в рост на работе. Нянчусь с внуком. На даче срываю плоды прямо с деревьев и чувствую вкус. Вкус настоящей жизни», - заключила Инна.
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