«Смерть отца, 90-е, беременность»: откровенные истории людей, которые боялись улыбаться

— Мои проблемы не уникальные — копились годами, решать их было некогда. Зубы начали крошиться после двух беременностей, но всё, что я смогла себе позволить — зубной мост. Он оказался неудачным, разрушил еще несколько зубов рядом, и я окончательно потеряла улыбку.

Смерть отца, потом матери, голодные девяностые, мыканье по съемным квартирам, муж, который уехал на заработки и завел новую семью… Потом умер мой младший сын. Мир будто рухнул. Только внуки поддерживали желание жить. Собственные горести отправила в самый дальний угол и забыла про себя.

«Я считала себя каким-то недочеловеком из-за проблем с зубами. Перестала чувствовать себя привлекательной, не могла улыбаться, разговаривать. Разучилась мечтать. В последние годы спасала маска на лице, за ней окружающим не видно рта, но разве это выход?»

— В один момент я поняла, что с меня хватит — нужно начать что-то делать для себя. Стала изучать варианты, поняла, что мне нужна имплантация. Обратилась в клинику, мне провели обследование и технологии планирования на виртуальной модели пациента — это внушает доверие, что рисков меньше. Врачи проработали детально план лечения. Сама операция пролетела незаметно — остатки моих несчастных зубов убрали и поставили импланты, по 4 шт. на каждую челюсть. А на 3-й день — протезы, которые не нужно снимать. Они аккуратные, совсем не мешают. А самое главное — я могу есть шашлык, яблоки — всё то, что не могла себе позволить, когда у меня не было зубов.