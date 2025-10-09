«Только так с этими предателями надо бороться»: дом Покровского* в Подмосковье могут забрать в пользу государства

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал отобрать у музыканта Максима Покровского* (признан иноагентом на территории РФ) оставшуюся в России недвижимость. Недавно у лидера группы «Ногу свело!» нашли дом с бомбоубежищем в Подмосковье. Подробности выяснил сайт «Страсти».

Виталий Бородин отметил, что Покровский* является предателем, который не должен ничего иметь в стране, из которой решил уехать. Он считает, что даже несмотря на то, что особняк артист мог успеть переписать на жену, его можно забрать в пользу государства.

«Конечно, можно [забрать недвижимость]. У нас же есть такой беглый олигарх Ходорковский* (признан иноагентом на территории РФ). У него же забрали. Мы обратимся с просьбой, чтобы отобрали и у Покровского* дом в пользу государства. Он иноагент, предатель, поддерживает террористический режим. Какие могут быть разговоры? Только так с этими предателями надо бороться. Нельзя давать ни зарабатывать, ни иметь недвижимость, потому что предатель — он и есть предатель», — поделился Бородин.

Коттедж Покровского*, по данным СМИ, находится в деревне Таблово Рузского района. В 2024 году он перешел в собственность жены музыканта по брачному договору. Предположительно, это было сделано для того, чтобы сохранить недвижимость, несмотря на статус иноагента.

*Признан иноагентом на территории РФ