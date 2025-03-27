Женщину захейтили после слов, что матери-одиночке с детьми не сдают квартиру

Женщина рассказала в соцсетях, что матерям-одиночкам с двумя детьми сложно снять квартиру. Ее захейтили после этих слов – под постом в соцсетях появились многочисленные комментарии о том, что она не сумела сохранить семью, несовершеннолетние разнесут квартиру и выселить квартиросъемщиков будет трудно. На пост обратил внимание сайт «Страсти».

В соцсети X женщина рассказала: «Что за мода не сдавать квартиру матерям-одиночкам? Мол, только семейным парам. А женщина с двумя детьми не семья что ли?»

В ответ женщина услышала разное. Комментарии удивляют.

«Семья - это мужчина, женщина и ребёнок. У вас не семья».

«Женщина, не сумевшая сохранить семью, вряд ли будет заботливо относиться к вещам в чужой квартире».

«Вас выселить будет сложно, если перестанете платить, а учитывая, что вы мать-одиночка с двумя детьми, такая вероятность есть. А еще есть вероятность, что вы «яжмать» и вам будет плевать, что дети квартиру разнесут».

«Люди, у которых есть квартиры в найм, вправе решать, кому сдавать квартиру. Не хотят сдавать матерям-одиночкам, имеют право. Вдруг не смогли заплатить, с ребенком на улицу не выгонишь, закон не позволяет. А права собственника не учитываются».

«Ну логично же, что денег у них нет или может не стать в любой момент... А сдача квартиры подразумевает оплату».

«Если вы со своими детьми не "спите", то вы с детьми не семейная пара».

«Сдала я как-то квартиру матери и дочери + на двоих у них было двое детей. Когда я пришла в свою квартиру и обнаружила облитую зеленкой новую стиралку, ободранные обои и блины на шкафах, они были со свистом выгнаны (ред. "Страсти"), а я больше квартиру мамашам с детьми не сдаю».

Мы пытались связаться с автором поста, но женщина не ответила.

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