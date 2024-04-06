«Только разговоры»: Сергей Соседов скептически отнесся к новостям о национализации имущества Ротару

Сергей Соседов усомнился, что имущество Софии Ротару в Крыму национализируют. Об этом он рассказал «Страстям».

Накануне в Сети появились слухи о том, что Villa Sofia в Крыму, которая принадлежит сыну Софии Ротару, власти региона могут забрать себе. Ранее отель принадлежал самой певице, однако в какой-то момент Ротару переоформила его на сына для продажи имущества.

По словам музыкального критика Сергея Соседова, заявления о национализации имущества вряд ли дойдут до реального дела.

«Отберут ли у нее дом и гостиницу в Крыму, давайте посмотрим. Об этом говорят давно, но это только разговоры», — заявил он.

При этом молчание Софии Михайловны в соцсетях и пауза в концертах, которую она держит с 2022 года, Соседов объяснил тем, что певица уже все давно сказала.

«Софии Ротару уже не нужно ни на что реагировать, она уже давно всё сделала», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что сын певицы Софии Ротару Евдокименко публично поздравил жену с 50-летним юбилеем.