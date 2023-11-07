Только не Бетховен: офтальмолог раскрыл, под какую музыку проводит операции

Детский офтальмолог Игорь Азнаурян признался в беседе с порталом «Страсти», что делает операции под музыку. Профессор и специалист провел более 20 тысяч операций, является автором 150 публикаций, на его счету более 20 рационализаторских предложений и изобретений. Он помог множеству детей увидеть этот мир и научил смотреть правильно.

Специалист признался, что не волнуется перед операцией. Он сосредоточен и просто настраивает себя. Для начала моет руки.

«Пока я мою руки, в голове пролистываю, что я должен делать, после чего, как – у каждого пациента. Я до операции несколько раз смотрю пациента, он у меня полностью запечатался. Я помню все его цифры, что у него, какие данные, вводные. Все это у меня перед глазами. Уже потом в процессе операции можно бубнить и напевать себе что-то под нос или слушать классическую музыку! И все идет спокойно, гладко. Это очень помогает», – поделился Игорь Эрикович.

Офтальмолог раскрыл секрет, под какую музыку делает операции. Оказалось, что ему нравится классическая музыка.

«Чайковский, Рахманинов, Бах. А вот Бетховен нет, я включал, два раза пробовал, и оба раза … начиналась тревожность какая-то, мелкие проблемы, и я понял, Бетховена включать нельзя! На депрессию наводит. Шопен тоже так себе, хотя музыка красивая, но не годится на операцию», – отметил профессор.

Полное интервью с профессором Игорем Азнауряном можно прочитать здесь.