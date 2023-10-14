Толчки в кишечнике: гастроэнтеролог Вялов о причинах пульсации

Часто люди жалуются на толчки или пульсацию в кишечнике. Причина дискомфорта, по словам гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, связана с нарушением моторики (способность кишечника проталкивать пищу – прим. «Страсти») кишечника. Узнали у специалиста, с чем еще могут быть связаны толчки.

Что может толкаться в животе

Эксперт подчеркивает: в животе находится не только кишечник, следовательно, если там что-то толкается, невозможно знать наверняка, что это «что-то» находится в кишках.

«Многие почему-то думают, что это паразиты внутри кишечника ворочаются, отсюда возникают ощущения толчков. Этому мнению способствует миф о том, что все мы носим в животе целый клубок червей. На самом деле у большинства людей паразитов нет, а даже если они есть, то обычно черви ведут себя тихо и не дергаются», - поясняет Вялов.

Еще в животе есть крупный сосуд – аорта. Она пульсирует у всех, и особенно это заметно у худых. Аорта пульсирует сильнее, чем обычно, если у человека повышено артериальное давление или в аорте есть локальное расширение, которое называется аневризма.

Кроме того, на животе есть мышцы. Так что если после долгого перерыва покачать пресс, то на следующий день мышцы могут начать дёргаться и толкаться. Это совершенно нормально и проходит довольно быстро.

Ну, и, конечно, в животе прекрасной половины населения есть матка, внутри которой в результате незащищенного полового акта может появиться живой толкающийся человечек, чтобы дать о себе знать.

Почему мы ощущаем толчки в кишечнике

Если это не беременность, то с высокой вероятностью это толкается именно кишечник. У него есть мышцы. Они сильно напрягаются, при этом сам кишечник скручивается, болтается и дергается в животе. Кишечник постоянно двигается у всех людей, поэтому все съеденное имеет возможность продвигаться к выходу.

Некоторые движения слишком сильные, и мы их чувствуем. Это может случаться как эпизодами, например, при сильном инфекционном поносе, так и регулярно – при хронически нарушенной моторике кишечника, подчеркивает Вялов.

Если моторика нарушена хронически, то толчки в животе не становятся единственной проблемой. Часто появляется боль и нарушается стул. Человек страдает от диареи или запоров.