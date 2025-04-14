«Я обычная девочка из Макеевки, которую продюсирует король»: певица Марго о дружбе с Киркоровым, любви и пути к славе
© Личный архив Марго
На сегодняшний день певица Марго имеет миллионную аудиторию, снимается в телевизионных проектах и посещает светские мероприятия. Однако путь к славе у нее был непростым. Детство она провела в Макеевке, мечтая стать известной вокалисткой. А перебравшись в Москву, Марго попала в реалити «Дом-2» и прославилась, но не так, как планировала. Тем не менее, свою цель артистка не забывала, продолжала идти к ней. И на этом пути она встретила Филиппа Киркорова.
Исполнитель хита «Цвет настроения синий» взял начинающую певицу под свое крыло, стал выводить в свет и представлять своей музой. При этом, несмотря на слухи, Марго и Филипп всегда подчеркивали, что никакого романа у них нет. Сейчас артисты продолжают сотрудничество, и девушка верит, что через год она станет той, с кем захотят записывать дуэты все российские звезды. Портал «Страсти» пообщался с Марго о ее связи с Филиппом, творческих планах, сожалениях об участии в реалити и идеальном мужчине.
— Марго, недавно вы отметили день рождения. Как прошел праздник?
— Я отметила свой день рождения в очень душевной и в то же время шумной, яркой и веселой обстановке. У меня на празднике были друзья, родные, а также звезды. Группа «Инь Янь», Бьянка, Егор Крид, Наталья Рудова, Наталья Бардо, Аврора Киба, девушка Григория Лепса, экстрасенсы Николь Кузнецова и Никита Турчин. Была моя мама, они с папой по очереди всегда приезжают на мой день рождения, так как кто-то один должен остаться на хозяйстве. Приехала моя подруга из Макеевки, прилетела знакомая из Дубая. Одним словом, ко мне на праздник люди съехались из самых разных уголков. И это только начало, старт моей жизни. Все самое грандиозное еще впереди.
— На вечеринке присутствовало очень много ваших друзей-звезд. Получается, дружба в шоу-бизнесе все-таки есть? Кого можете назвать своими главными друзьями и почему?
— Да, вы знаете, моя вечеринка была очень забавная в плане гостей. Недавно я снималась в одном проекте и, как мне казалось, со многими испортила отношения на этом шоу. Но все эти ребята все равно пришли ко мне на праздник по дружбе! Это было максимально неожиданно. Максимально. Но самые теплые отношения там у меня сложились с Авророй Киба.
— В последнее время вы часто пересекаетесь с невестой Григория Лепса Авророй. Как вы познакомились? Рады за ее союз с Григорием?
— С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие ее секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела. Нам есть, о чем с ней поговорить. Мы понимаем друг друга.
— Ваш праздник совпал с непростым периодом в жизни Филиппа Киркорова. Удалось ли вам пообщаться в эти дни?
— Да, это было ужасное совпадение, но день не выбирают. Прямо в день рождения моего сына умер отец Филиппа Киркорова Бедрос. И так совпало, что похороны как раз были на мой день рождения. Я, естественно, была на связи всегда с командой Филиппа, чтобы его лишний раз не беспокоить. Но Филипп поздравил меня с днем рождения сына и с моим днем рождения, я была на отпевании в храме, но на кладбище не поехала, сочла это совсем неправильным: ехать на кладбище, а потом на праздник, который никак нельзя было отменить. Да, я решила, что не нужно ничего отменять. Возможно, я не права, но это жизнь, и иногда вот такое случается. Кто-то рождается, и в этот же день кто-то умирает.
— Вы дружите с Филиппом уже давно. Как началось ваше общение и что вас сблизило?
— Знаете, назвать себя другом такого великого человека - это большая честь для меня. Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы все равно будем просто хорошо общаться. Несмотря на то, что мы сотрудничаем вместе, Филипп всегда поступает как мужчина. Все окружение видит и понимает, как Филипп ко мне относится. Мы оба обращаемся друг к другу на «вы», очень уважительно. Для меня это, опять же, большая честь.
Мне кажется, что мы сблизились с Филиппом на том, что мы очень человечные, очень любим людей. Мы им доверяем, несмотря на те ситуации, когда люди поступают неожиданно. Но мы все равно продолжаем любить людей. Но самое главное, это то, что мы с Филиппом очень любим сцену. Это наша жизнь. Мы готовы все отдать за сцену, за зрителя. Это мое субъективное мнение, я не могу говорить за Филиппа. Но когда я с ним общаюсь, такое ощущение, что это так и есть.
— Вы недавно анонсировали эксклюзивное сотрудничество с Димой Лореном. Чем вас привлек этот союз и какие творческие планы вы строите вместе?
— Да, я люблю выбирать все самое лучшее. И меня выбирают самые лучшие. Меня выбрал Филипп Бедросович Киркоров, который стал моим продюсером, наставником, советчиком. И мне нужен был очень классный хит. У меня был один хит, песня «Глупая», который висел в топ-чартах на первых 30-ти местах в течение двух месяцев. Но ротаций на ТВ и радио у меня не было, так как не было такого грамотного продюсера. Теперь у меня есть Филипп, ротации, но… Нет хита. Я решила, что надо вернуть Диму Лорена, лучшего сонграйтера страны, потому что хочу все самые лучшие песни, при этом на эксклюзивных правах. В итоге мы договорились о таком сотрудничестве, потому что я умею договариваться с людьми. А еще напоминаю себе и другим, что я обычная девочка из Макеевки, которая приехала в Москву, и которую теперь продюсирует король. Кто о таком может мечтать? А я не только могла об этом мечтать, но еще и пришла к этому своими усилиями. Дима Лорен тоже пришел благодаря моим усилиям.
— Некоторые считают, что в шоу-бизнесе многие связи строятся на взаимовыгодном сотрудничестве. Как вы относитесь к таким мнениям?
— Вы знаете, мне кажется, любому гению, а их очень мало в шоу-бизнесе, буквально единицы, и король самый главный гений, хочется всегда создать своего ученика. И вот многие из его окружения говорят, что я хорошая ученица. Мне кажется, Филиппу будет приятно, что он создал еще одну звезду. То есть он не только создал себя, но еще и других артистов - Анастасию Стоцкую, Ани Лорак. И теперь он хочет создать молодую Мадонну, Марго. Я думаю, что ему интересно, это для него как некий квест. Когда мы начали сотрудничать, у меня была непростая ситуация. Я не была дома 6 лет, о чем я сказала Филиппу. И он предложил съездить со мной в родную Макеевку. Он познакомился с моими родителями, мы съездили к деткам. Это было небезопасно, но я очень благодарна Филиппу за то, что он был со мной дома, смотрел наш курятник. Это было невероятно. Соседи до сих пор в большом шоке.
— В творческом плане Филипп – человек с огромным опытом. Чему, как вам кажется, вы у него научились?
— Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно все. И, кстати, готовить яйца Бенедикт я тоже научилась у него.
— Вы давно дружите с Филиппом – каким он бывает в неформальной обстановке, вне сцены и камер? Можете поделиться какими-то забавными или трогательными моментами из вашего общения?
— Мне нравится юмор Филиппа, он много шутит. Самая забавная история была на отдыхе в Греции. Мы до сих пор ее вспоминаем с улыбкой, потому что мы толком не отдохнули ни одного дня, и мне вообще казалось, что Филипп хочет улететь от меня на другой остров. А все потому, что я бесконечно просила снимать его рилсы со мной. Он до сих пор это вспоминает и говорит, что я настоящий трудоголик. Я работала днями и ночами, вообще не успела отдохнуть ни одного дня. После этого прошла пару практик на восстановление. Реально после такого отпуска мне нужен был еще один отпуск, но не сложилось.
— Как вы считаете, насколько важно в шоу-бизнесе иметь поддержку опытных коллег?
— Я думаю, что в шоу-бизнесе важно быть талантливым, важно попадать в топ-чарты. И для этого не обязательно иметь поддержку коллег. Но всегда приятно, когда ты на работе общаешься с ребятами, которые тоже работают в этой сфере. Это не обязательно, но иногда может сильно помочь в продвижении.
— Марго, многие знают вас как успешную певицу и медийную личность. Если вернуться к самым истокам - что побудило вас в свое время принять участие в популярном реалити «Дом-2»? Сейчас, оглядываясь назад, как вы оцениваете этот опыт?
— Любое реалити повышает медийность. Особенно реалити ТНТ. Я знаю это не понаслышке. Тебя сразу начинают узнавать все и везде, люди любых профессий, возраста, от детей до пожилых людей. Мне любое реалити интересно, я люблю познавать что-то новое. Но в любом случае я всегда преследовала цель стать известной певицей. И я была ради этого готова на все. Конечно, я получила отличный опыт. В последнее время я понимаю, что я хотела бы стать ведущей, потому что быть участницей реалити уже не так интересно: я знаю всю эту кухню, я знаю, как сделать так, чтобы о тебе быстро начали говорить. Реалити напоминает мне детский лагерь. Но я бы хотела попробовать себя в новой роли, уже в роли ведущей.
— А как у вас обстоят дела с самооценкой? Можете назвать себя идеальной или же что-то хотите изменить – сделать пластику, изменить образ?
— За последние полтора года я очень выросла над собой, как мне кажется. И это чувствуют окружающие. Если в прошлом году я смотрела на своих звездных коллег именно как на звезд, то сейчас энергетически я не ощущаю себя ниже. К тому же буквально на днях моя песня «Забирай свою любовь» попала на 35-место в чарте VK. Моя уверенность зашкаливает, но при этом нет звездной болезни.
Я терпеть не могу людей, которые зазвездились. У них психика нарушается, и они начинают думать, что они повелители всего! Однажды я слышала, как певица сказала: «Ой, пожалуйста, давайте я пройду так, чтобы с этими людьми, зеваками, не общаться!» Я была в шоке: «Ты же живешь за счет этих людей, своих поклонников, почему так о них говоришь?»
Иметь хорошую самооценку — не значит ставить себя выше других. Это значит чувствовать себя уверенно, любить себя такой, какая ты есть, какой тебя создала Вселенная и родители.
Кстати, мои мама и папа всю жизнь мечтали, чтобы я подкорректировала нос. С подросткового возраста я сама хотела сделать ринопластику, когда вырасту и заработаю денег. Я даже записалась на операцию — увеличение груди и уменьшение носа. Но в тот момент снималась в «Содержанках», и мне запретили менять внешность. Более того, по-человечески посоветовали не становиться «как все», иначе меня больше не утвердят ни на одну роль. В нашей профессии ценится индивидуальность. Никакие операции не помогут стать звездой. И я категорически против того, чтобы девушки себя «перекраивали».
Я уверена, что могу дать зрителю многое, и главное — это энергия и харизма. Это нескончаемая, неиссякаемая сила, которой я готова делиться. Думаю, это самое ценное, что есть у человека. Когда я говорю, что идеальна, это не значит, что я совершенна. Это значит, что я стремлюсь быть жизнерадостной, полезной, интересной, постоянно развиваюсь.
— Несмотря на то, что вы публичный человек, личную жизнь окутываете тайной. В феврале вы делились, что у вас появился новый парень. А как же подробности?
— По поводу личной жизни, я не замужем, а пока я не замужем, я свободная женщина. У меня есть ребенок, моя семья, мой сын любимый. Мой муж будет точно не артист, артистка в семье должна быть только одна. Я бы хотела видеть рядом с собой очень смелого мужчину, который если хочет, если любит, берет и действует.
— А что касается бывших – поддерживаете с ними общение, с отцом сына? Или же обрываете все связи после расставания?
— Я никогда не говорю про отца моего сына. Он не публичный человек, но он на всю жизнь останется отцом моего ребенка. И поэтому, конечно, я как мать, сделаю все, чтобы у них остались хорошие взаимоотношения.
— Есть ли у вас музыкальные кумиры? И с кем бы хотели спеть дуэтом?
— Я бы хотела спеть дуэтом The Weeknd и с Джастином Бибером. А от наших артистов мне пришло очень много отказов на дуэт. И на мой взгляд, это было недальновидно с их стороны. В скором времени я буду в топ-чартах на первых строчках, потому что я работаю с гениальным автором песен, номером один в стране. Жду этот период, уверена, что через год многие захотят со мной коллаборировать.
Кумиров у меня нет. Да, мне, как и любой девчонке, нравились какие-то актеры - Йен Сомерхолдер, Пол Уэсли. Из российских мне нравятся Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Марина Зудина. Я не могу сказать, что это мои кумиры, просто это очень талантливые люди, которыми я восхищаюсь. Как артист нравится Егор Крид, и я ему об этом сказала. Когда-то была поклонницей Ольги Бузовой, до сих пор иногда слушаю «Мало половин», «Под звуки поцелуев», «Водица». Когда настроение веселое, почему бы и не послушать.
— Какие новые проекты у вас планируются – в музыке, кино и на телевидении? Чего ждать интересного от вас?
— После «Содержанок» я снималась в фильмах «Братья», «Новогодний экспресс». И я планирую продолжать актерскую карьеру. А на данный момент мне предложили главную роль в театральной постановке. Это будет шоу «Банкай», где будет много акробатики. Делаем его совместно с моим другом Юрой Амельченко, с Иваном. На троих создаем такой классный проект, где я буду петь, танцевать, делать акробатические трюки. Если кто не знал, я с детства занимаюсь акробатикой. В мае начинаются репетиции, а в сентябре, я думаю, уже будет премьера шоу.
— Марго, наш сайт называется «Страсти», поэтому хочу узнать, что является вашей страстью?
— Моя страсть - это есть любовь. Любовь - это сцена, любовь - это мужчины, любовь - это красота. На сцене я чувствую себя невероятно, готова покорять весь мир. Мужчины — красивые, успешные, но не артисты. Хотя с некоторыми из них я бы сходила на свидание, посмеяться, пообщаться. Я люблю изучать, сканировать людей с точки зрения психологии. Но для отношений, пожалуй, я жду одного того самого, серьезного мужчину-бизнесмена.