«Я обычная девочка из Макеевки, которую продюсирует король»: певица Марго о дружбе с Киркоровым, любви и пути к славе

На сегодняшний день певица Марго имеет миллионную аудиторию, снимается в телевизионных проектах и посещает светские мероприятия. Однако путь к славе у нее был непростым. Детство она провела в Макеевке, мечтая стать известной вокалисткой. А перебравшись в Москву, Марго попала в реалити «Дом-2» и прославилась, но не так, как планировала. Тем не менее, свою цель артистка не забывала, продолжала идти к ней. И на этом пути она встретила Филиппа Киркорова.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» взял начинающую певицу под свое крыло, стал выводить в свет и представлять своей музой. При этом, несмотря на слухи, Марго и Филипп всегда подчеркивали, что никакого романа у них нет. Сейчас артисты продолжают сотрудничество, и девушка верит, что через год она станет той, с кем захотят записывать дуэты все российские звезды. Портал «Страсти» пообщался с Марго о ее связи с Филиппом, творческих планах, сожалениях об участии в реалити и идеальном мужчине.

— Марго, недавно вы отметили день рождения. Как прошел праздник?

— Я отметила свой день рождения в очень душевной и в то же время шумной, яркой и веселой обстановке. У меня на празднике были друзья, родные, а также звезды. Группа «Инь Янь», Бьянка, Егор Крид, Наталья Рудова, Наталья Бардо, Аврора Киба, девушка Григория Лепса, экстрасенсы Николь Кузнецова и Никита Турчин. Была моя мама, они с папой по очереди всегда приезжают на мой день рождения, так как кто-то один должен остаться на хозяйстве. Приехала моя подруга из Макеевки, прилетела знакомая из Дубая. Одним словом, ко мне на праздник люди съехались из самых разных уголков. И это только начало, старт моей жизни. Все самое грандиозное еще впереди.

— На вечеринке присутствовало очень много ваших друзей-звезд. Получается, дружба в шоу-бизнесе все-таки есть? Кого можете назвать своими главными друзьями и почему?

— Да, вы знаете, моя вечеринка была очень забавная в плане гостей. Недавно я снималась в одном проекте и, как мне казалось, со многими испортила отношения на этом шоу. Но все эти ребята все равно пришли ко мне на праздник по дружбе! Это было максимально неожиданно. Максимально. Но самые теплые отношения там у меня сложились с Авророй Киба.

— В последнее время вы часто пересекаетесь с невестой Григория Лепса Авророй. Как вы познакомились? Рады за ее союз с Григорием?

— С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие ее секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела. Нам есть, о чем с ней поговорить. Мы понимаем друг друга.