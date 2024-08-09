Тимур Еремеев высказался о возможных наследниках отца-актера Спартака Мишулина. Телеведущий прокомментировал слова из недавнего интервью в беседе с сайтом «Страсти».

В эфире шоу «Секрет на миллион» Тимур заявил, что может быть не единственным внебрачным сыном Мишулина, чем взволновал публику. Как выяснилось, в студии ТВ Еремеев не делал утверждений: он всего лишь поделился предложениями. Еремеев отметил, что не планирует «ворошить» историю и искать предполагаемых родственников.

«Нет, я сказал «могут быть», то есть это предположение, основанное на том, что я знаю. У меня своя семья, я весьма самодостаточный человек! Есть люди, которые нашлись в процессе той истории, я с ними поддерживаю отношения. Мне этого достаточно, больше ворошить что-то я не намерен. По крайней мере, в публичном пространстве», — высказался Тимур.

Также Еремеев отметил, что на сегодняшний день не поддерживает общение с сестрой Кариной Мишулиной. Телеведущий считает, что ни он, ни родственные отношения не нужны Карине.

«В свое время я сделал многое для примирения, но столкнулся с обманом. На данный момент я живу с убеждением, что Карине ни мир, ни я не нужны. Не нужны — так не нужны. Зачем навязываться? Главное, что все живут в относительном спокойствии и друг друга не трогают. Могло быть по-другому, но насильно мил не будешь!» — резюмировал Еремеев.

Полное интервью Тимура Еремеева о личной жизни, работе на ТВ и съемках в кино читайте здесь.