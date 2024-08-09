«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни

Тимур Еремеев стал известен благодаря сериалу «Кухня» и его продолжению «Отель Элеон». Последние серии «Элеона» вышли на экраны 7 лет назад, но поклонники до сих пор их пересматривают и интересуются творческой судьбой Тимура.

На сегодняшний день Еремеев является бессменным ведущим шоу НТВ, служит в Театре Российской армии и по-прежнему играет в кино. С 2023 года он ведет остросоциальные программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и «За гранью», где знаменитости и люди, далекие от шоу-бизнеса, делятся с ним откровениями и личными трагедиями. Еремеев вместе с героями переживает их истории и ищет выход даже из самых непростых ситуаций.

Дебют Тимура в «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым, экс-ведущим шоу. Зимой 2024 года Соседов не согласился с увольнением и резко высказался в адрес Еремеева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Тимур прокомментировал конфликт с Сергеем, вспомнил о работе с Жорой Крыжовниковым и рассказал про восстановление дочки после операции.

Вы ведёте шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» на НТВ. Насколько тяжело вести программы, где люди делятся откровениями и даже личными трагедиями?

Это сложный вопрос. Я каждый раз пытаюсь на него ответить так, чтобы это было максимально близко к тому, что испытываю.

Да, есть трудные моменты, потому что я человек, склонный к эмпатии. Я проживаю вместе с героями тяжелые моменты и радуюсь позитивным исходам. Весь эмоциональный выплеск остается в студии, я не тащу его домой. Хотя, конечно, какой-то шлейф существует, и многие истории до сих пор сидят в памяти.

Если мы говорим про «Звезды сошлись», то там гораздо меньше тяжелых историй. Здесь мы общаемся со звездными гостями, чья жизнь по определению отличается от жизни других людей.

В студии «За гранью» я слышу такое, что мне иногда приходится брать паузу, чтобы осознать, совладать с эмоциями. Порой, хочется буквально рыдать вместе с героями. Частенько люди попадают в крайне сложные ситуации, и им невозможно не сопереживать! И это касается не только меня, я вижу лица экспертов, зрителей и не встречаю равнодушных взглядов. С одной стороны, всё это тяжело, с другой — программа «За гранью» направлена на помощь людям. В конце съемок мы обязательно находим какое-то решение, и это сглаживает тяжелый эффект от ранее услышанных вещей.

Для меня «За гранью» и «Звезды сошлись» интересны в паре, потому что идет сравнение людей из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. Я понимаю, что большинство проблем знакомы и тем, и другим. В нашей студии звезды раскрываются как обычные люди.

Сталкивались ли Вы с психологическим выгоранием после съёмок шоу?

Я не думаю, что у меня не происходит серьёзное выгорание в течение рабочего года. По крайней мере, я ни разу не хотел обратиться за помощью к специалистам, взять длительную паузу.

Какие-то нотки выгорания могут быть ближе к лету, перед отпуском. Если я чую признак перегрузки, я борюсь с этим с помощью занятий спортом или похода на футбол. Проветриваю голову, это всегда полезно!

Какой съемочный день Вам особенно запомнился и тяжело дался?

Мне запомнились первые эфиры, потому что все незнакомое, и от этого становилось волнительно. Первый раз он всегда запоминается во всех сферах жизни.

Для меня самые тяжелые эфиры связаны с детскими историями. Когда ты понимаешь, что маленькому человеку приходится переживать страшные вещи по вине взрослых, то трудно бороться с эмоциями. Начинаешь чувствовать вселенскую несправедливость: ребенок не должен страдать!

В одном интервью Вы сказали, что работаете со стилистом, чтобы образ в «За гранью» отличался от того, что зрители видели в «Звёздах сошлись». Как ещё готовились к съемкам в проекте?

Я попросил продюсеров прислать мне самые удачные и менее успешные выпуски и отсмотрел их. Я сделал свои выводы и получил комментарии продюсеров. Мы много разговаривали, я делился своим видением, то есть проводился анализ передачи, которая уже долгое время существует.

Говоря про работу со стилистом, я имел в виду исключительно внешний образ. Для меня важно подчеркнуть: я не пытаюсь быть одним человеком в студии «За гранью», а в студии «Звезды сошлись» — другим! Вы видите одного и того же Тимура Еремеева, который реагирует на то, что слышит, соответствующим образом. Я не переделываю себя специально под тот или иной формат, просто существую в разных обстоятельствах.

Ваш дебют в шоу «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым. В каких вы отношениях на сегодняшний день? Был ли между Вами диалог?

Если честно, я полагаю, что никакого конфликта и не было. Я тоже читал эти заголовки, но к реальности они отношения не имеют.

Я с Сергеем почти не знаком. Он однажды был у нас с Лерой Кудрявцевой на «Звездах сошлись» в качестве эксперта и оставил очень приятные впечатления. Больше мы с ним не пересекались. Я видел его в разных телевизионных проектах. Сергей мне симпатичен как человек, он интересная личность, интересный телеведущий, интересный музыкальный критик. Но по поводу конфликта мне сказать абсолютно нечего, потому что его не было. У каждого из нас своя работа, своя жизнь. Никакой неприязни с моей стороны совершенно нет.

Лера Кудрявцева стала Вашей коллегой по шоу «Звезды сошлись». Помните ли Вы первый съемочный день с ней?

Я больше помню момент проб, когда я приехал из Санкт-Петербурга с гастролей. Я в самолете смотрел выпуски «Звезды сошлись», чтобы подготовиться. Когда мы с Лерой встретились в студии, с первой минуты было понятно, что у нас есть хороший контакт, что у нас должно все получиться.

На первом эфире мне хотелось сохранить дух партнерства, который был на пробах. Мне не хотелось тянуть одеяло на себя. Я уделял этому внимание, чтобы в течение записи не лезть вперед. Прелесть дуэта заключается в балансе, а не в соревновательности. У нас с Лерой нет соперничества в студии, мы слышим друг друга. Для меня это очень важно!

Лера Кудрявцева уже давно на ТВ и знает все тонкости съемочного процесса. Было ли у Вас волнение, находясь с ней в одном кадре?

У меня волнение было не по поводу Леры. Она — замечательный человек, который может поддержать, к слову, она это делает до сих пор. С ней очень легко!

У меня было волнение из-за первого эфира, я находился в стадии адаптации. Я переживал по поводу себя. Лера, наоборот, делала все, чтобы минимизировать мое напряжение.