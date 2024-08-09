«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни
© Пресс-служба НТВ
Тимур Еремеев стал известен благодаря сериалу «Кухня» и его продолжению «Отель Элеон». Последние серии «Элеона» вышли на экраны 7 лет назад, но поклонники до сих пор их пересматривают и интересуются творческой судьбой Тимура.
На сегодняшний день Еремеев является бессменным ведущим шоу НТВ, служит в Театре Российской армии и по-прежнему играет в кино. С 2023 года он ведет остросоциальные программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и «За гранью», где знаменитости и люди, далекие от шоу-бизнеса, делятся с ним откровениями и личными трагедиями. Еремеев вместе с героями переживает их истории и ищет выход даже из самых непростых ситуаций.
Дебют Тимура в «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым, экс-ведущим шоу. Зимой 2024 года Соседов не согласился с увольнением и резко высказался в адрес Еремеева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Тимур прокомментировал конфликт с Сергеем, вспомнил о работе с Жорой Крыжовниковым и рассказал про восстановление дочки после операции.
Вы ведёте шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» на НТВ. Насколько тяжело вести программы, где люди делятся откровениями и даже личными трагедиями?
Это сложный вопрос. Я каждый раз пытаюсь на него ответить так, чтобы это было максимально близко к тому, что испытываю.
Да, есть трудные моменты, потому что я человек, склонный к эмпатии. Я проживаю вместе с героями тяжелые моменты и радуюсь позитивным исходам. Весь эмоциональный выплеск остается в студии, я не тащу его домой. Хотя, конечно, какой-то шлейф существует, и многие истории до сих пор сидят в памяти.
Если мы говорим про «Звезды сошлись», то там гораздо меньше тяжелых историй. Здесь мы общаемся со звездными гостями, чья жизнь по определению отличается от жизни других людей.
В студии «За гранью» я слышу такое, что мне иногда приходится брать паузу, чтобы осознать, совладать с эмоциями. Порой, хочется буквально рыдать вместе с героями. Частенько люди попадают в крайне сложные ситуации, и им невозможно не сопереживать! И это касается не только меня, я вижу лица экспертов, зрителей и не встречаю равнодушных взглядов. С одной стороны, всё это тяжело, с другой — программа «За гранью» направлена на помощь людям. В конце съемок мы обязательно находим какое-то решение, и это сглаживает тяжелый эффект от ранее услышанных вещей.
Для меня «За гранью» и «Звезды сошлись» интересны в паре, потому что идет сравнение людей из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. Я понимаю, что большинство проблем знакомы и тем, и другим. В нашей студии звезды раскрываются как обычные люди.
Сталкивались ли Вы с психологическим выгоранием после съёмок шоу?
Я не думаю, что у меня не происходит серьёзное выгорание в течение рабочего года. По крайней мере, я ни разу не хотел обратиться за помощью к специалистам, взять длительную паузу.
Какие-то нотки выгорания могут быть ближе к лету, перед отпуском. Если я чую признак перегрузки, я борюсь с этим с помощью занятий спортом или похода на футбол. Проветриваю голову, это всегда полезно!
Какой съемочный день Вам особенно запомнился и тяжело дался?
Мне запомнились первые эфиры, потому что все незнакомое, и от этого становилось волнительно. Первый раз он всегда запоминается во всех сферах жизни.
Для меня самые тяжелые эфиры связаны с детскими историями. Когда ты понимаешь, что маленькому человеку приходится переживать страшные вещи по вине взрослых, то трудно бороться с эмоциями. Начинаешь чувствовать вселенскую несправедливость: ребенок не должен страдать!
В одном интервью Вы сказали, что работаете со стилистом, чтобы образ в «За гранью» отличался от того, что зрители видели в «Звёздах сошлись». Как ещё готовились к съемкам в проекте?
Я попросил продюсеров прислать мне самые удачные и менее успешные выпуски и отсмотрел их. Я сделал свои выводы и получил комментарии продюсеров. Мы много разговаривали, я делился своим видением, то есть проводился анализ передачи, которая уже долгое время существует.
Говоря про работу со стилистом, я имел в виду исключительно внешний образ. Для меня важно подчеркнуть: я не пытаюсь быть одним человеком в студии «За гранью», а в студии «Звезды сошлись» — другим! Вы видите одного и того же Тимура Еремеева, который реагирует на то, что слышит, соответствующим образом. Я не переделываю себя специально под тот или иной формат, просто существую в разных обстоятельствах.
Ваш дебют в шоу «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым. В каких вы отношениях на сегодняшний день? Был ли между Вами диалог?
Если честно, я полагаю, что никакого конфликта и не было. Я тоже читал эти заголовки, но к реальности они отношения не имеют.
Я с Сергеем почти не знаком. Он однажды был у нас с Лерой Кудрявцевой на «Звездах сошлись» в качестве эксперта и оставил очень приятные впечатления. Больше мы с ним не пересекались. Я видел его в разных телевизионных проектах. Сергей мне симпатичен как человек, он интересная личность, интересный телеведущий, интересный музыкальный критик. Но по поводу конфликта мне сказать абсолютно нечего, потому что его не было. У каждого из нас своя работа, своя жизнь. Никакой неприязни с моей стороны совершенно нет.
Лера Кудрявцева стала Вашей коллегой по шоу «Звезды сошлись». Помните ли Вы первый съемочный день с ней?
Я больше помню момент проб, когда я приехал из Санкт-Петербурга с гастролей. Я в самолете смотрел выпуски «Звезды сошлись», чтобы подготовиться. Когда мы с Лерой встретились в студии, с первой минуты было понятно, что у нас есть хороший контакт, что у нас должно все получиться.
На первом эфире мне хотелось сохранить дух партнерства, который был на пробах. Мне не хотелось тянуть одеяло на себя. Я уделял этому внимание, чтобы в течение записи не лезть вперед. Прелесть дуэта заключается в балансе, а не в соревновательности. У нас с Лерой нет соперничества в студии, мы слышим друг друга. Для меня это очень важно!
Лера Кудрявцева уже давно на ТВ и знает все тонкости съемочного процесса. Было ли у Вас волнение, находясь с ней в одном кадре?
У меня волнение было не по поводу Леры. Она — замечательный человек, который может поддержать, к слову, она это делает до сих пор. С ней очень легко!
У меня было волнение из-за первого эфира, я находился в стадии адаптации. Я переживал по поводу себя. Лера, наоборот, делала все, чтобы минимизировать мое напряжение.
Какие форматы шоу Вам, как телеведущему, были бы ещё интересны?
Хороший, но трудный вопрос! Когда меня, как актёра, спрашивают, какие роли я бы хотел сыграть, я тоже затрудняюсь ответить. Я не привык прогнозировать свою жизнь даже в рабочей сфере. Работа всегда ко мне приходила сама, и я очень благодарен судьбе за то, что так складывается. Отмечу, я всегда занимался тем, что мне действительно интересно. Это невероятное везение, поэтому, чтобы его не спугнуть (хотя я совсем не суеверный), стараюсь не загадывать.
Сейчас много всего интересного. Когда я впервые попал на телевидение, мне сказали: «Если ты работаешь на ТВ, ты обязан смотреть телевизор, быть в курсе того, что происходит и на твоем канале, и на конкурирующих». Я до сих пор стараюсь наблюдать за телевизионными тенденциями.
Я все время вспоминаю свое детство. Моя дочка сейчас пересмотрела все серии «Утиных историй» в Интернете, а я имел возможность смотреть только две серии в неделю и только в конкретное время. Тогда не было такого большого выбора. Я искренне завидую современным телезрителям!
Не задумывались о создании собственного шоу на YouTube?
Задумывался и даже делал какие-то попытки, но это было давно. На данный момент у меня нет времени. К тому же, сейчас меня не особо тянет на эту площадку. Повторюсь, мне искренне нравится то, чем я занимаюсь. Я не испытываю недостатка в самореализации. Если он когда-то появится, не исключено, что я создам свое шоу.
Вас давно не видно в кино. Отказ от съемок — творческая пауза или осознанный выбор в пользу ТВ?
У меня нет творческой паузы, есть осознанный выбор, а также график, в котором я не могу совмещать некоторые вещи. Перед Новым годом у меня было очень хорошее предложение в топовый сериал, но не сложилось из-за занятости. У меня не получалось совместить съемки с работой на ТВ и в театре. Значит, так надо! Абсолютно не жалуюсь.
В конце лета должна состояться премьера. Я успел сняться в полном метре у Ивана Шерстникова. Фильм называется «Статья». Я играю человека с аутизмом. Это очень интересный опыт!
Кино есть в моей жизни, просто не в том объеме, в каком могло бы быть, если бы я сосредоточился только на нем. Если у меня получится совмещать, то кино, конечно, будет!
Вы снимались в сериале «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Когда соглашались на съёмки, было ли у Вас предчувствие, что сериал «зайдёт» публике?
Я, к сожалению, не умею предрекать будущее кинопроектов. Когда я попал на площадку «Кухни», понимал, что это очень высококачественный продукт с классной командой. Поэтому догадывался, что «Отель Элеон» получится. Но для меня загадка, почему он до сих пор популярен у молодежи, у ребят, которым 10-11 лет. Они подходят ко мне, фотографируются, спрашивают про сериал, хотя это было лет 7 назад. Они даже сейчас его пересматривают. Мы были в отпуске, ко мне подошли подростки из Албании и стали спрашивать про «Отель Элеон». А до этого ко мне подходили в Москве ребята из Китая и показывали скриншоты из сериала с изображением моего героя и субтитрами-иероглифами. Поразительно! Можно ли это было предугадать? Сомневаюсь…
Если говорить про Андрея Першина (Андрей Першин – настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова, прим. «Страсти»), то это удивительная история, хотя у меня роль небольшая. Когда я узнал, что есть возможность с ним поработать, мы заканчивали съемки «Отеля Элеона» на СТС. Я знал, что «Звоните ДиКаприо!» будет идти на ТНТ — конкурирующем канале. Я долго разговаривал с продюсерами, чтобы мне разрешили сняться: очень хотелось поработать с Андреем. И, когда удалось, получил огромнейшее удовольствие, хотя у меня был всего один съемочный день.
Это был хороший опыт. Если в будущем у нас получится с ним еще поработать, то я буду рад!
Какие взаимоотношения были между Вами и Крыжовниковым на площадке? Вы могли, как актёр, высказать свои предложения?
Конечно, мог. Но необходимости такой не было. У меня была парная сцена с Сашей Петровым. После проб, на которых Андрея Першина (Андрей Першин – настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова, прим. «Страсти») не было, я пришел на площадку, он довольно подробно рассказал, как видит нашу сцену, и вопросов просто не осталось. Он прекрасно работает с актерами. Это, к сожалению, сейчас хромает у многих режиссеров.
Также Крыжовников снял «Слово пацана», который стал хитом этой зимы. Как считаете, в чем феномен Жоры как режиссера?
В его честности по отношению к работе, профессионализме и в наличии собственной точки зрения. У нас сериалы продюсерские, кино продюсерское. Сейчас не хватает режиссеров со своим мнением, которые при этом могут делать просто, но точно. Многие режиссеры склонны к копанию, освещению двадцатых смыслов, но они упускают из виду первый план, то есть сюжет. Они не рассказывают историю. Мало кто умеет внятно работать с сюжетом, но Андрей на это способен!
«Кухня» — нашумевший проект с Вашим участием. Можно ли утверждать, что после съёмок в сериале Ваша карьера вышла на новый уровень?
Да, конечно, это было ощутимо. Хотя у меня был до этого большой проект на СТС, и меня потихоньку начинали узнавать, но не так, как после «Кухни». Я пришел в пятый сезон и сыграл небольшую роль. Но, тем не менее, после премьеры я моментально почувствовал узнаваемость на улице.
Я, повторюсь, что это заслуга команды. На площадках «Кухни» и «Отеля Элеона» не было ни одного случайного человека. Там были суперпрофессионалы, которые могли бы делать кино в Голливуде!
Поддерживаете ли Вы сейчас общение с коллегами по «Кухне»?
Да, у меня со всеми хорошие отношения. Просто с кем-то мы видимся на уровне «привет, как дела», а с кем-то общаемся ближе, переписываемся в соцсетях. Например, с Сережей Лавыгиным мы видимся часто на матчах «Спартака».
Были ли такое, что после «Кухни» Вы отказывались от съёмок в каких-то проектах, о чем сейчас жалеете?
Не жалею. Если отказывался, то потому, что это была откровенная халтура. Вообще не многие актеры имеют привилегию отказаться от роли: для этого ты должен быть большим, именитым мастером. У актеров есть свои семьи, им тоже нужно зарабатывать деньги. Во многих случаях мы идем на компромисс. Глядя на сценарий, актеры думают: «Да, это не самый выдающийся материал, но и не совсем плохой. Это работа». Свою работу можно делать хорошо даже со средним сценарием! Я больше скажу, многие актеры закрывают ошибки сценаристов, импровизируя на площадке, меняя текст, характер персонажа.
Актеры — очень зависимые люди! У нас зависимая профессия, никто не станет швыряться отказами. Откажешь один раз, второй, а на третий тебе просто не позвонят, к примеру!
Бывало, что у меня что-то не складывалось. Но я никогда не отчаивался, потому что верю: моя работа ко мне придет, если быть к этому готовым.
А у Вас есть какие-то профессиональные принципы? На что Вы точно не согласитесь, даже если будет интересный сюжет?
Если будет интересный сюжет, если проект стоящий, то я готов обсуждать многие вещи. Я хорошо себя контролирую. У меня есть чувство меры, вкус, личное понимание того, как должно быть, и я буду ими руководствоваться. Но заранее я не делаю никаких манифестов.
И все-таки Павел Прилучный сильно похудел ради роли, а Саша Бортич, наоборот, поправилась. Неужели у Вас нет никакой грани, допустимых пределов?
Если посмотреть на историю кино, то набор и сброс веса — это обыденная история. На это можно согласиться, если у тебя есть время, мотивация сниматься в проекте.
Похудеть-потолстеть — не вопрос! Естественно, в моем случае это соприкасается с работой на ТВ. Я не могу себе позволить резких изменений. Я открыт к экспериментам. Просто меня волнует мотивационная часть: зачем это нужно, для чего? Если команда меня убедит, что преображения необходимы для донесения смысла, то я на многое готов.
Вы не снимаетесь в кино, но продолжаете играть в театре. Получается, театр для Вас ближе?
С театром все намного легче. Если говорить про Театр Российской армии, в котором я служу уже почти 20 лет, то, когда я начал работать на ТВ, возникали мысли про увольнение. Но мы сумели с руководством найти компромисс, чему очень рад. Это такое место, которое стало родным. У меня довольно много спектаклей, много друзей там. К тому же, у нас началось интересное движение, потому что к нам пришел Александр Лазарев-младший, ставший главным режиссером. А еще у нас новый директор — Милена Авимская.
Театр легче совместить с ТВ, чем кино. Например, я знаю, что по четвергам, после съемок шоу «Звезды сошлись», могу успеть в театр. Хотя, конечно, сейчас у меня стало меньше спектаклей.
Вы воспитываете дочь Нику. Хотели бы, чтобы она связала жизнь с ТВ?
Я бы хотел, чтобы у нее было полноценное детство без форсирования профессиональных навыков, чтобы она сама выбрала, чем хочет заниматься. Она увлекается разными вещами. Ника была у меня на съемочной площадке на ТВ, была за кулисами в театре, ей многое интересно. Но у меня нет мечты, чтобы она продолжила династию. Пусть сама решает.
У нее есть осознание, что ее отец и дедушка Спартак Мишулин — известные актёры?
Да, конечно, она гордится, знает, задает много вопросов! Более того, она немножко хвастунишка в этом плане (смеется). Ника может рассказывать сверстникам обо мне, может подсмотреть эфиры шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» у бабушки на телевизоре. Плюс, когда я был у Леры Кудрявцевой в «Секрете на миллион», она присутствовала в студии и даже снималась. У нее остались яркие впечатления.
В мае Вы сообщили, что дочь перенесла операцию на руке после перелома. Как проходит ее восстановление?
Сейчас, слава Богу, все хорошо. Перелом был сложный, ей вставляли штифты под общим наркозом. Через 5 недель, когда все срослось, штифты вынимали под наркозом.
Для меня, как для человека, у которого за всю жизнь не было общего наркоза, была стрессовая ситуация. Но она очень хорошо все перенесла. Уже восстановилась. В отпуск мы поехали без гипса, все хорошо!
Не можем не спросить, как сегодня складываются Ваши отношения с сестрой Кариной Мишулиной?
Никак не складываются, отношений нет.
Возможно ли между Вами примирение после скандала с ДНК-тестом?
Это не ко мне вопрос. В свое время я сделал многое для примирения, но столкнулся с обманом. На данный момент я живу с убеждением, что Карине ни мир, ни я не нужны. Не нужны — так не нужны. Зачем навязываться? Главное, что все живут в относительном спокойствии и друг друга не беспокоят.
Могло быть по-другому, но насильно мил не будешь!
В одном интервью Вы заявили, что можете быть не единственным внебрачным сыном Мишулина. Планируете искать потенциальных родственников?
Я сказал «могут быть», то есть это предположение, основанное на том, что мне известно. У меня своя семья, я весьма самодостаточный человек! Есть люди, которые нашлись в процессе той истории, я с ними поддерживаю отношения. Мне этого достаточно, больше ворошить что-то я не намерен. По крайней мере, в публичном пространстве.
Вы — нечастый гость светских мероприятий. Это осознанный выбор или последствия плотного графика?
Конечно, второе! Меня часто приглашают на премьеры, различные мероприятия, но они частенько совпадают со съемками или театром. Я не могу выбраться из-за занятости.
Я совершенно не закрываюсь, я — открытый человек. Так складывается, что работа на первом месте!