ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
Опубликовано 09 августа 2024, 12:00
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«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни

Тимур Еремеев рассказал про операцию дочки и отношения с сестрой Кариной Мишулиной .
«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни

© Пресс-служба НТВ

Тимур Еремеев стал известен благодаря сериалу «Кухня» и его продолжению «Отель Элеон». Последние серии «Элеона» вышли на экраны 7 лет назад, но поклонники до сих пор их пересматривают и интересуются творческой судьбой Тимура.

На сегодняшний день Еремеев является бессменным ведущим шоу НТВ, служит в Театре Российской армии и по-прежнему играет в кино. С 2023 года он ведет остросоциальные программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и «За гранью», где знаменитости и люди, далекие от шоу-бизнеса, делятся с ним откровениями и личными трагедиями. Еремеев вместе с героями переживает их истории и ищет выход даже из самых непростых ситуаций.

Дебют Тимура в «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым, экс-ведущим шоу. Зимой 2024 года Соседов не согласился с увольнением и резко высказался в адрес Еремеева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Тимур прокомментировал конфликт с Сергеем, вспомнил о работе с Жорой Крыжовниковым и рассказал про восстановление дочки после операции.

Вы ведёте шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» на НТВ. Насколько тяжело вести программы, где люди делятся откровениями и даже личными трагедиями?

Это сложный вопрос. Я каждый раз пытаюсь на него ответить так, чтобы это было максимально близко к тому, что испытываю.

Да, есть трудные моменты, потому что я человек, склонный к эмпатии. Я проживаю вместе с героями тяжелые моменты и радуюсь позитивным исходам. Весь эмоциональный выплеск остается в студии, я не тащу его домой. Хотя, конечно, какой-то шлейф существует, и многие истории до сих пор сидят в памяти.

Если мы говорим про «Звезды сошлись», то там гораздо меньше тяжелых историй. Здесь мы общаемся со звездными гостями, чья жизнь по определению отличается от жизни других людей.

В студии «За гранью» я слышу такое, что мне иногда приходится брать паузу, чтобы осознать, совладать с эмоциями. Порой, хочется буквально рыдать вместе с героями. Частенько люди попадают в крайне сложные ситуации, и им невозможно не сопереживать! И это касается не только меня, я вижу лица экспертов, зрителей и не встречаю равнодушных взглядов. С одной стороны, всё это тяжело, с другой — программа «За гранью» направлена на помощь людям. В конце съемок мы обязательно находим какое-то решение, и это сглаживает тяжелый эффект от ранее услышанных вещей.

Для меня «За гранью» и «Звезды сошлись» интересны в паре, потому что идет сравнение людей из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. Я понимаю, что большинство проблем знакомы и тем, и другим. В нашей студии звезды раскрываются как обычные люди.

Сталкивались ли Вы с психологическим выгоранием после съёмок шоу?

Я не думаю, что у меня не происходит серьёзное выгорание в течение рабочего года. По крайней мере, я ни разу не хотел обратиться за помощью к специалистам, взять длительную паузу.

Какие-то нотки выгорания могут быть ближе к лету, перед отпуском. Если я чую признак перегрузки, я борюсь с этим с помощью занятий спортом или похода на футбол. Проветриваю голову, это всегда полезно!

Какой съемочный день Вам особенно запомнился и тяжело дался?

Мне запомнились первые эфиры, потому что все незнакомое, и от этого становилось волнительно. Первый раз он всегда запоминается во всех сферах жизни.

Для меня самые тяжелые эфиры связаны с детскими историями. Когда ты понимаешь, что маленькому человеку приходится переживать страшные вещи по вине взрослых, то трудно бороться с эмоциями. Начинаешь чувствовать вселенскую несправедливость: ребенок не должен страдать!

В одном интервью Вы сказали, что работаете со стилистом, чтобы образ в «За гранью» отличался от того, что зрители видели в «Звёздах сошлись». Как ещё готовились к съемкам в проекте?

Я попросил продюсеров прислать мне самые удачные и менее успешные выпуски и отсмотрел их. Я сделал свои выводы и получил комментарии продюсеров. Мы много разговаривали, я делился своим видением, то есть проводился анализ передачи, которая уже долгое время существует.

Говоря про работу со стилистом, я имел в виду исключительно внешний образ. Для меня важно подчеркнуть: я не пытаюсь быть одним человеком в студии «За гранью», а в студии «Звезды сошлись» — другим! Вы видите одного и того же Тимура Еремеева, который реагирует на то, что слышит, соответствующим образом. Я не переделываю себя специально под тот или иной формат, просто существую в разных обстоятельствах.

Ваш дебют в шоу «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым. В каких вы отношениях на сегодняшний день? Был ли между Вами диалог?

Если честно, я полагаю, что никакого конфликта и не было. Я тоже читал эти заголовки, но к реальности они отношения не имеют.

Я с Сергеем почти не знаком. Он однажды был у нас с Лерой Кудрявцевой на «Звездах сошлись» в качестве эксперта и оставил очень приятные впечатления. Больше мы с ним не пересекались. Я видел его в разных телевизионных проектах. Сергей мне симпатичен как человек, он интересная личность, интересный телеведущий, интересный музыкальный критик. Но по поводу конфликта мне сказать абсолютно нечего, потому что его не было. У каждого из нас своя работа, своя жизнь. Никакой неприязни с моей стороны совершенно нет.

Лера Кудрявцева стала Вашей коллегой по шоу «Звезды сошлись». Помните ли Вы первый съемочный день с ней?

Я больше помню момент проб, когда я приехал из Санкт-Петербурга с гастролей. Я в самолете смотрел выпуски «Звезды сошлись», чтобы подготовиться. Когда мы с Лерой встретились в студии, с первой минуты было понятно, что у нас есть хороший контакт, что у нас должно все получиться.

На первом эфире мне хотелось сохранить дух партнерства, который был на пробах. Мне не хотелось тянуть одеяло на себя. Я уделял этому внимание, чтобы в течение записи не лезть вперед. Прелесть дуэта заключается в балансе, а не в соревновательности. У нас с Лерой нет соперничества в студии, мы слышим друг друга. Для меня это очень важно!

Лера Кудрявцева уже давно на ТВ и знает все тонкости съемочного процесса. Было ли у Вас волнение, находясь с ней в одном кадре?

У меня волнение было не по поводу Леры. Она — замечательный человек, который может поддержать, к слову, она это делает до сих пор. С ней очень легко!

У меня было волнение из-за первого эфира, я находился в стадии адаптации. Я переживал по поводу себя. Лера, наоборот, делала все, чтобы минимизировать мое напряжение.

Тимур Еремеев и Лера Кудрявцева

Тимур Еремеев и Лера Кудрявцева

© Пресс-служба НТВ

Какие форматы шоу Вам, как телеведущему, были бы ещё интересны?

Хороший, но трудный вопрос! Когда меня, как актёра, спрашивают, какие роли я бы хотел сыграть, я тоже затрудняюсь ответить. Я не привык прогнозировать свою жизнь даже в рабочей сфере. Работа всегда ко мне приходила сама, и я очень благодарен судьбе за то, что так складывается. Отмечу, я всегда занимался тем, что мне действительно интересно. Это невероятное везение, поэтому, чтобы его не спугнуть (хотя я совсем не суеверный), стараюсь не загадывать.

Сейчас много всего интересного. Когда я впервые попал на телевидение, мне сказали: «Если ты работаешь на ТВ, ты обязан смотреть телевизор, быть в курсе того, что происходит и на твоем канале, и на конкурирующих». Я до сих пор стараюсь наблюдать за телевизионными тенденциями.

Я все время вспоминаю свое детство. Моя дочка сейчас пересмотрела все серии «Утиных историй» в Интернете, а я имел возможность смотреть только две серии в неделю и только в конкретное время. Тогда не было такого большого выбора. Я искренне завидую современным телезрителям!

Не задумывались о создании собственного шоу на YouTube?

Задумывался и даже делал какие-то попытки, но это было давно. На данный момент у меня нет времени. К тому же, сейчас меня не особо тянет на эту площадку. Повторюсь, мне искренне нравится то, чем я занимаюсь. Я не испытываю недостатка в самореализации. Если он когда-то появится, не исключено, что я создам свое шоу.

Вас давно не видно в кино. Отказ от съемок — творческая пауза или осознанный выбор в пользу ТВ?

У меня нет творческой паузы, есть осознанный выбор, а также график, в котором я не могу совмещать некоторые вещи. Перед Новым годом у меня было очень хорошее предложение в топовый сериал, но не сложилось из-за занятости. У меня не получалось совместить съемки с работой на ТВ и в театре. Значит, так надо! Абсолютно не жалуюсь.

В конце лета должна состояться премьера. Я успел сняться в полном метре у Ивана Шерстникова. Фильм называется «Статья». Я играю человека с аутизмом. Это очень интересный опыт!

Кино есть в моей жизни, просто не в том объеме, в каком могло бы быть, если бы я сосредоточился только на нем. Если у меня получится совмещать, то кино, конечно, будет!

Вы снимались в сериале «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Когда соглашались на съёмки, было ли у Вас предчувствие, что сериал «зайдёт» публике?

Я, к сожалению, не умею предрекать будущее кинопроектов. Когда я попал на площадку «Кухни», понимал, что это очень высококачественный продукт с классной командой. Поэтому догадывался, что «Отель Элеон» получится. Но для меня загадка, почему он до сих пор популярен у молодежи, у ребят, которым 10-11 лет. Они подходят ко мне, фотографируются, спрашивают про сериал, хотя это было лет 7 назад. Они даже сейчас его пересматривают. Мы были в отпуске, ко мне подошли подростки из Албании и стали спрашивать про «Отель Элеон». А до этого ко мне подходили в Москве ребята из Китая и показывали скриншоты из сериала с изображением моего героя и субтитрами-иероглифами. Поразительно! Можно ли это было предугадать? Сомневаюсь…

Если говорить про Андрея Першина (Андрей Першин – настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова, прим. «Страсти»), то это удивительная история, хотя у меня роль небольшая. Когда я узнал, что есть возможность с ним поработать, мы заканчивали съемки «Отеля Элеона» на СТС. Я знал, что «Звоните ДиКаприо!» будет идти на ТНТ — конкурирующем канале. Я долго разговаривал с продюсерами, чтобы мне разрешили сняться: очень хотелось поработать с Андреем. И, когда удалось, получил огромнейшее удовольствие, хотя у меня был всего один съемочный день.

Это был хороший опыт. Если в будущем у нас получится с ним еще поработать, то я буду рад!

Какие взаимоотношения были между Вами и Крыжовниковым на площадке? Вы могли, как актёр, высказать свои предложения?

Конечно, мог. Но необходимости такой не было. У меня была парная сцена с Сашей Петровым. После проб, на которых Андрея Першина (Андрей Першин – настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова, прим. «Страсти») не было, я пришел на площадку, он довольно подробно рассказал, как видит нашу сцену, и вопросов просто не осталось. Он прекрасно работает с актерами. Это, к сожалению, сейчас хромает у многих режиссеров.

Также Крыжовников снял «Слово пацана», который стал хитом этой зимы. Как считаете, в чем феномен Жоры как режиссера?

В его честности по отношению к работе, профессионализме и в наличии собственной точки зрения. У нас сериалы продюсерские, кино продюсерское. Сейчас не хватает режиссеров со своим мнением, которые при этом могут делать просто, но точно. Многие режиссеры склонны к копанию, освещению двадцатых смыслов, но они упускают из виду первый план, то есть сюжет. Они не рассказывают историю. Мало кто умеет внятно работать с сюжетом, но Андрей на это способен!

«Кухня» — нашумевший проект с Вашим участием. Можно ли утверждать, что после съёмок в сериале Ваша карьера вышла на новый уровень?

Да, конечно, это было ощутимо. Хотя у меня был до этого большой проект на СТС, и меня потихоньку начинали узнавать, но не так, как после «Кухни». Я пришел в пятый сезон и сыграл небольшую роль. Но, тем не менее, после премьеры я моментально почувствовал узнаваемость на улице.

Я, повторюсь, что это заслуга команды. На площадках «Кухни» и «Отеля Элеона» не было ни одного случайного человека. Там были суперпрофессионалы, которые могли бы делать кино в Голливуде!

Поддерживаете ли Вы сейчас общение с коллегами по «Кухне»?

Да, у меня со всеми хорошие отношения. Просто с кем-то мы видимся на уровне «привет, как дела», а с кем-то общаемся ближе, переписываемся в соцсетях. Например, с Сережей Лавыгиным мы видимся часто на матчах «Спартака».

Были ли такое, что после «Кухни» Вы отказывались от съёмок в каких-то проектах, о чем сейчас жалеете?

Не жалею. Если отказывался, то потому, что это была откровенная халтура. Вообще не многие актеры имеют привилегию отказаться от роли: для этого ты должен быть большим, именитым мастером. У актеров есть свои семьи, им тоже нужно зарабатывать деньги. Во многих случаях мы идем на компромисс. Глядя на сценарий, актеры думают: «Да, это не самый выдающийся материал, но и не совсем плохой. Это работа». Свою работу можно делать хорошо даже со средним сценарием! Я больше скажу, многие актеры закрывают ошибки сценаристов, импровизируя на площадке, меняя текст, характер персонажа.

Актеры — очень зависимые люди! У нас зависимая профессия, никто не станет швыряться отказами. Откажешь один раз, второй, а на третий тебе просто не позвонят, к примеру!

Бывало, что у меня что-то не складывалось. Но я никогда не отчаивался, потому что верю: моя работа ко мне придет, если быть к этому готовым.

«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни

© Пресс-служба НТВ

А у Вас есть какие-то профессиональные принципы? На что Вы точно не согласитесь, даже если будет интересный сюжет?

Если будет интересный сюжет, если проект стоящий, то я готов обсуждать многие вещи. Я хорошо себя контролирую. У меня есть чувство меры, вкус, личное понимание того, как должно быть, и я буду ими руководствоваться. Но заранее я не делаю никаких манифестов.

И все-таки Павел Прилучный сильно похудел ради роли, а Саша Бортич, наоборот, поправилась. Неужели у Вас нет никакой грани, допустимых пределов?

Если посмотреть на историю кино, то набор и сброс веса — это обыденная история. На это можно согласиться, если у тебя есть время, мотивация сниматься в проекте.

Похудеть-потолстеть — не вопрос! Естественно, в моем случае это соприкасается с работой на ТВ. Я не могу себе позволить резких изменений. Я открыт к экспериментам. Просто меня волнует мотивационная часть: зачем это нужно, для чего? Если команда меня убедит, что преображения необходимы для донесения смысла, то я на многое готов.

Вы не снимаетесь в кино, но продолжаете играть в театре. Получается, театр для Вас ближе?

С театром все намного легче. Если говорить про Театр Российской армии, в котором я служу уже почти 20 лет, то, когда я начал работать на ТВ, возникали мысли про увольнение. Но мы сумели с руководством найти компромисс, чему очень рад. Это такое место, которое стало родным. У меня довольно много спектаклей, много друзей там. К тому же, у нас началось интересное движение, потому что к нам пришел Александр Лазарев-младший, ставший главным режиссером. А еще у нас новый директор — Милена Авимская.

Театр легче совместить с ТВ, чем кино. Например, я знаю, что по четвергам, после съемок шоу «Звезды сошлись», могу успеть в театр. Хотя, конечно, сейчас у меня стало меньше спектаклей.

Вы воспитываете дочь Нику. Хотели бы, чтобы она связала жизнь с ТВ?

Я бы хотел, чтобы у нее было полноценное детство без форсирования профессиональных навыков, чтобы она сама выбрала, чем хочет заниматься. Она увлекается разными вещами. Ника была у меня на съемочной площадке на ТВ, была за кулисами в театре, ей многое интересно. Но у меня нет мечты, чтобы она продолжила династию. Пусть сама решает.

У нее есть осознание, что ее отец и дедушка Спартак Мишулин — известные актёры?

Да, конечно, она гордится, знает, задает много вопросов! Более того, она немножко хвастунишка в этом плане (смеется). Ника может рассказывать сверстникам обо мне, может подсмотреть эфиры шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» у бабушки на телевизоре. Плюс, когда я был у Леры Кудрявцевой в «Секрете на миллион», она присутствовала в студии и даже снималась. У нее остались яркие впечатления.

В мае Вы сообщили, что дочь перенесла операцию на руке после перелома. Как проходит ее восстановление?

Сейчас, слава Богу, все хорошо. Перелом был сложный, ей вставляли штифты под общим наркозом. Через 5 недель, когда все срослось, штифты вынимали под наркозом.

Для меня, как для человека, у которого за всю жизнь не было общего наркоза, была стрессовая ситуация. Но она очень хорошо все перенесла. Уже восстановилась. В отпуск мы поехали без гипса, все хорошо!

«Не испытываю недостатка в самореализации»: Тимур Еремеев о работе на ТВ, конфликте с Соседовым и личной жизни

© Пресс-служба НТВ

Не можем не спросить, как сегодня складываются Ваши отношения с сестрой Кариной Мишулиной?

Никак не складываются, отношений нет.

Возможно ли между Вами примирение после скандала с ДНК-тестом?

Это не ко мне вопрос. В свое время я сделал многое для примирения, но столкнулся с обманом. На данный момент я живу с убеждением, что Карине ни мир, ни я не нужны. Не нужны — так не нужны. Зачем навязываться? Главное, что все живут в относительном спокойствии и друг друга не беспокоят.

Могло быть по-другому, но насильно мил не будешь!

В одном интервью Вы заявили, что можете быть не единственным внебрачным сыном Мишулина. Планируете искать потенциальных родственников?

Я сказал «могут быть», то есть это предположение, основанное на том, что мне известно. У меня своя семья, я весьма самодостаточный человек! Есть люди, которые нашлись в процессе той истории, я с ними поддерживаю отношения. Мне этого достаточно, больше ворошить что-то я не намерен. По крайней мере, в публичном пространстве.

Вы — нечастый гость светских мероприятий. Это осознанный выбор или последствия плотного графика?

Конечно, второе! Меня часто приглашают на премьеры, различные мероприятия, но они частенько совпадают со съемками или театром. Я не могу выбраться из-за занятости.

Я совершенно не закрываюсь, я — открытый человек. Так складывается, что работа на первом месте!