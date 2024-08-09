Тимур Еремеев прокомментировал конфликт с Сергеем Соседовым из-за шоу «За гранью»

Тимур Еремеев высказался о конфликте с Сергеем Соседовым из-за шоу «За гранью». Телеведущий прокомментировал ситуацию в беседе с сайтом «Страсти».

Дебют Тимура в «За гранью» сопровождался конфликтом с Сергеем Соседовым, экс-ведущим шоу. Сергей был не согласен со своим увольнением и резко высказался в адрес Тимура. Еремеев не отрицает, что читал громкие заголовки СМИ. По его словам, все, что было в прессе, не имеет отношения к действительности.

«Если честно, я полагаю, что никакого конфликта и не было. Я тоже читал эти заголовки, но к реальности они отношения не имеют. Я с Сергеем почти не знаком. Он был у нас с Лерой Кудрявцевой на «Звездах сошлись» в качестве эксперта и оставил очень приятные впечатления. Больше мы с ним не пересекались. Я видел его в разных телевизионных проектах. Сергей мне симпатичен как человек, он интересная личность, интересный телеведущий, интересный музыкальный критик. Но по поводу конфликта мне сказать абсолютно нечего, потому что его не было», — высказался Еремеев.

Телеведущий отметил, что не испытывает никакой неприязни к Соседову. У каждого из них есть своя работа и своя жизнь, которые никак не пересекаются.

Полное интервью Тимура Еремеева о работе на ТВ и съемках с Лерой Кудрявцевой читайте здесь.