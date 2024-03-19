Тихо и скромно: Филипп Киркоров рассказал, как Валерий Леонтьев провел свой день рождения

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров побывал на премьере фильма «Летучий корабль», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Он рассказал журналистам, в том числе корреспонденту сайта «Страсти», как сегодня, 19 марта, отпраздновал своей 75-летие певец Валерий Леонтьев.

Киркоров еще раз поздравил коллегу с юбилеем и заявил, что таких артистов, как Леонтьев, не было, нет и уже не будет. Также Филипп рассказал присутствующим, как певец проводит сегодняшний день.

«Он очень скромный, он ничего не отмечает. Мы разговаривали с ним сегодня. Он хочет провести этот день дома, в тишине, и он имеет на это право», — заявил Киркоров.