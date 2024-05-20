«Темы максимально клишированные»: репетитор по английскому раскритиковала ЕГЭ

ЕГЭ помогает детям из провинции поступить в Москву и Санкт-Петербург, что уравнивает возможности столиц и провинции. Такое мнение в разговоре с сайтом «Страсти» озвучила репетитор по английскому языку Мария Лежнина.

По словам специалиста, структура ЕГЭ во многом похожа на международные языковые экзамены, однако задания в нем существенно легче.

«Структура ЕГЭ приближена к международным языковым экзаменам, в т.ч. TOEFL. Но задания в ЕГЭ существенно легче: аудирование очень легкое, лексика и грамматика в ЕГЭ уровня В1-В2, что на 1-2 уровня ниже, чем в TOEFL и IELTS; в последних встречается также специализированная академическая лексика «лиственный, хищник, окисление, устье реки, затоплять, предательский", чего в ЕГЭ нет», - поделилась Лежнина.

Помимо этого, репетитор пожаловалась на клишированные темы в отечественных экзаменах по английскому языку.

«Темы в ОГЭ и ЕГЭ максимально клишированные: хобби, праздники, семья, книги, путешествия. Как они помогут при заселении в отель, вызове скорой или в поиске пропавшей сумки? И как часто мы в путешествиях обсуждаем книги или праздники? Тексты в учебниках про фей, деревья, гейзеры, композиторов и физиков, а про нужное каждому ориентирование в городе, аэропорте, поиск работы - ничего нет. Новые слова могут встретиться всего 2-6 раз на протяжении учебника - как их запомнить? Лексика мало закрепляется, поэтому знания шаткие», - заключила она.

О том, можно ли сдать ЕГЭ по иностранному языку на высокий балл без помощи репетитора и реально ли сейчас поступить в иностранный университет школьнику из России, читайте здесь.